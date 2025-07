Titkos dokumentumok, pletykák a Fehér Házban: tényleg belebukhat Trump az Epstein-aktákba?

Tovább gyűrűzik a botrány Donald Trump amerikai elnök körül, miután kiderült, sokáig szoros barátságban állt azzal a Jeffrey Epsteinnel, akit korábban kiskorúak bántalmazása és szexuális zaklatása miatt lett elítélve.

Jeffrey Edward Epstein 1953-ban, New York-ban született, amerikai pénzügyi szakember volt. A helyi középiskolát hamarabb be is fejezte, az egyetemet azonban nem csinálta végig. Elkezdett tanárként dolgozni a Dalton Schoolban, bár nem rendelkezett diplomával. Innen elküldték, visszaemlékezések alapján már ekkor is flörtölt a diáklányokkal. Később a banki és pénzügyi szektorban kezdett dolgozni, ahol sikeres karriert épített, többek között a Bear Stearns-nél. Saját tanácsadó céget is alapított a későbbiekben.

Az Epstein-botrány Jeffrey Epstein amerikai milliárdos és üzletember köré épült, aki szexuális kizsákmányolás, kiskorúak szexuális bántalmazása és szexkereskedelem miatt került a hatóságok látókörébe.

Mint ismert, Jeffrey Epstein a 2000-es évektől kezdve fiatal lányokat – sokszor kiskorúakat – toborzott állítólagos masszázsokra, amelyeket szexuális visszaélések követtek.

A vádak szerint egy kiterjedt hálózatot működtetett, és befolyásos embereket is vendégül látott a birtokain (például a New York-i és a „szexszigetként” emlegetett magánszigetén a Karib-tengeren).

2008-ban egy vitatott megállapodás révén csak enyhe büntetést kapott Floridában, miután szövetségi szinten vádat sem emeltek ellene – ezt sokan a befolyásos kapcsolatainak tudják be.

2019-ben újra letartóztatták emberkereskedelem és kiskorúak kizsákmányolása miatt.

2019. augusztus 10-én holtan találták a börtöncellájában – hivatalosan öngyilkosságot állapítottak meg, de az eset körülményei gyanúsak, így számos összeesküvés-elmélet is született.

Epstein egykori partnere és bizalmasa, Ghislaine Maxwell 2021-ben bűnösnek találtatott több vádpontban, köztük kiskorúak szexkereskedelmének segítésében. A botrány azért volt óriási, mert felsőbb köröket is érinthetett: politikusok, üzletemberek, királyi családok tagjai is kapcsolatba hozhatók Epsteinnel.

Hogy került elő ismét az ügy?

Már korábban is volt arról szó, hogy nyilvánosságra kell hozni az Epstein-ügyében feltárt információkat, bizonyítékokat, ez azonban teljes egészében 2025 februárjáig sem történt meg. Ekkor az Egyesült Államok főügyésze, Pam Bondi azzal vádolta meg a szövetségi nyomozókat, hogy több ezer dokumentumot tartottak vissza Jeffrey Epstein-ügy kapcsán. Kérte az FBI-t, hogy adjanak át minden birtokukban lévő információt, mely elviekben meg is történt. A főügyész több mint 100 oldalnyi dokumentumot tett közzé Jeffrey Epsteinnel kapcsolatban – bár ezeknek az információknak a nagy része már nyilvánosan elérhető volt.

A Wall Street Journal az elmúlt napokban tett közzé egy cikket, amely szerint Pam Bondi főügyész májusban egy rutinszerű tájékoztatón közölte az elnökkel, hogy neve megjelenik az Epstein-aktákban. A lap hangsúlyozta, hogy ez nem jelent bizonyítékot semmilyen törvénysértésre Trump részéről.

A Fehér Ház szóvivője válaszul „álhírnek" minősítette a beszámolót. A Trump-adminisztráció növekvő nyomás alatt áll, hogy több információt hozzon nyilvánosságra Epsteinről, akivel Trump korábban baráti kapcsolatban állt, mielőtt – az elnök állítása szerint – 2004-ben megszakították a kapcsolatot.

Trump elnökjelölti kampánya során ígéretet tett az Epstein-aktákhoz kapcsolódó dokumentumok nyilvánosságra hozatalára, de támogatói elégedetlenek az ügy kezelésével, beleértve a feltételezett ügyféllistával kapcsolatos fejleményeket is. Az igazságügyi minisztérium és az FBI egy korábbi közleményben leszögezte, hogy ilyen lista nem létezik.

A Wall Street Journal szerint Bondi májusi tájékoztatóján közölte az elnökkel, hogy az akták sok emberről, köztük Trumpról is tartalmaznak hallomásból származó információkat. Ez ellentmond Trump korábbi nyilatkozatának, aki nemrég tagadta, hogy Bondi tájékoztatta volna neve előfordulásáról a dokumentumokban.

Steven Cheung, Trump szóvivője szerint a jelentés „nem más, mint a demokraták és a liberális média által kitalált álhírek folytatása". Az igazságügyi minisztérium közölte, hogy „semmi nem indokolt további nyomozást vagy vádemelést" az aktákban.

Egy névtelen fehér házi tisztviselő a Reuters hírügynökségnek ugyanakkor nem tagadta, hogy Trump neve szerepel a dokumentumokban, és rámutatott, hogy a korábban nyilvánosságra hozott Epstein-aktákban is megjelent az elnök neve.

Hogy került ismét célkereszt Trump fejére?

A CNN aztán tovább gördítette az ügyet azzal, hogy nyilvánosságra hozott olyan felvételeket, amelyeken Trump és Epstein együtt láthatóak.

Trump és Epstein kapcsolata az 1980-as évekre nyúlik vissza, és rendszeresen megjelentek együtt Palm Beach-i és New York-i társasági eseményeken. A bűnüldöző hatóságok soha nem vádolták Trumpot Epsteinnel kapcsolatos bűncselekményekkel. A két férfi a 2000-es évek közepén összeveszett egy Palm Beach-i ingatlanügylet miatt.

A most előkerült fotókon kívül korábban is léteztek bizonyítékok kapcsolatukra. Dafydd Jones társasági fotós 1993 októberében készített képeket a Harley Davidson Cafe megnyitóján, ahol Trump és Epstein együtt láthatók. Két hónappal később Jones Trump esküvőjén is fotózott, ahol megörökítette a belépő Epsteint.

Az 1999-es divatbemutató nem az első Victoria's Secret esemény volt, amelyen együtt vettek részt. A Getty Images fotói szerint már egy 1997-es Angels partin is együtt jelentek meg New Yorkban. Epstein jelenléte a divatbemutatón tükrözi Leslie Wexnerrel, a Victoria's Secret anyavállalatának milliárdos alapítójával való hosszú kapcsolatát is, akinek pénzügyeit 1987-től 2007-ig kezelte.

Trump 2002-ben egy New York Magazine-cikkben „nagyszerű fickónak" nevezte Epsteint, és azt mondta:

Azt is mondják róla, hogy ugyanúgy szereti a gyönyörű nőket, mint én, és sokan közülük a fiatalabb korosztályból valók.

A repülési naplók szerint Trump legalább hétszer utazott Epstein magángépén Palm Beach és New York között.

A múlt héten a Wall Street Journal beszámolt egy Trump nevében küldött születésnapi üzenetről, amelyet Epstein 50. születésnapjára küldtek 2003-ban. Trump tagadta, hogy ő írta volna az üzenetet, és beperelte az újságot rágalmazásért.

A republikánusokat is megosztja

Republikánus képviselők szokatlan módon szembeszálltak a kongresszusi vezetéssel az Epstein-ügyben, ami tovább súlyosbítja Trump politikai helyzetét.

A Képviselőház Felügyeleti Bizottságának albizottsága szerdán 8-2 arányban megszavazta, hogy idézést bocsássanak ki az Igazságügyi Minisztérium felé az Epstein-ügyhöz kapcsolódó dokumentumok kiadására. Nancy Mace, Scott Perry és Brian Jack republikánus képviselők a demokratákkal együtt lázadtak fel Johnson házelnök vezetése ellen.

James Comer, a Felügyeleti Bizottság elnöke eközben idézést küldött Ghislaine Maxwellnek, egy nappal azután, hogy Blanche, Trump korábbi személyes ügyvédje bejelentette: meglátogatja őt a börtönben, hogy megtudja, van-e további információja Epstein bűncselekményeiről.

Blanche lépése aggályokat vetett fel, mivel Trump elnöki kegyelmezési jogkörével enyhíthetné Maxwell büntetését vagy felmenthetné őt, ami ösztönözheti Maxwellt olyan vallomás tételére, ami segítheti Trumpot. A CNN értesülései szerint a találkozóra várhatóan csütörtökön kerül sor.

A Felügyeleti Bizottság lépései arra utalnak, hogy egyes republikánusok között valódi igény van a nagyobb elszámoltathatóságra, annak ellenére is, hogy ez politikai károkat okozhat az elnöknek. Ez azt sugallja, hogy Trump és Johnson reményei, miszerint a felháborodás alábbhagyhat a nyári szünet alatt, megalapozatlannak bizonyulhatnak.

Johnson azzal vádolta a demokratákat, hogy politikai játszmát folytatnak az Epstein-ügyben, mivel a dokumentumokat a Biden-adminisztráció alatt nem hozták nyilvánosságra. Tagadta, hogy az ügyben történő szavazások szeptemberig való elhalasztására tett kísérlete azt jelentené, hogy elveszítette az irányítást a frakciója felett.

Chuck Schumer szenátusi kisebbségi vezető azonban gúnyosan megjegyezte, hogy Johnson „korán elmenekül a városból", és hozzátette:

Ha a házelnök azt gondolja, hogy az Epstein-botrány eltűnik azzal, hogy korán hazaküldi az embereket, akkor téved.

A kulcsfontosságú politikai kérdés az, hogy az Epstein-ügy miatti felháborodás a véleményformálók körében mennyire tükröződik vissza szélesebb körben Trump bázisában. A nyári szünetben tartott városi gyűlések kezdhetnek választ adni erre a kérdésre. Egy július 16-i közvélemény-kutatás megosztottságot mutatott: míg a republikánusok 40%-a támogatta Trump hozzáállását az ügyhöz, 36%-uk nem értett egyet vele. Egy vasárnapi CBS/YouGov felmérés szerint azonban a republikánusok mindössze 11%-a mondta, hogy az Epsteinnel kapcsolatos ügyek jelentősen befolyásolják Trump elnökségének megítélését.