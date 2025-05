Ők most a világ leggazdagabb emberei: nyugdíjasok is vannak köztük, ide tették a pénzüket

A világ leggazdagabb embereinek listáját idén is közzétették, bár a Hurun és a Forbes rangsorai között vannak eltérések. Mindkét lista szerint több mint 3000 dollármilliárdos él a Földön, akik együttesen több mint 16 ezer milliárd dollárnyi vagyonnal rendelkeznek, élükön Elon Muskkal - írja a Portfolio.

A Hurun milliárdos listája szerint jelenleg 3442 dollármilliárdos van világszerte, ami 5 százalékos, 163 fős növekedést jelent az előző évhez képest. A vagyonos elit elsősorban a pénzügyi szolgáltatások (9,8%), a fogyasztási cikkek (8,6%), az egészségügy (7,6%), valamint a kiskereskedelem és befektetések (7,2%) területén szerezte vagyonát. Figyelemre méltó, hogy 2023-ban 82 személy gyarapította vagyonát legalább 5 milliárd dollárral, szemben az előző évi 59 fővel. A listán szereplő szupergazdagok átlagéletkora 66 év, közülük 129-en negyven év alattiak, 15-en pedig még a harmincadik életévüket sem töltötték be. A Hurun adatai szerint 115 milliárdos a negyedik vagy annál régebbi generáció tagja, ami hárommal kevesebb, mint tavaly.

A Hurun rangsorában Elon Musk vezeti a mezőnyt, aki öt éven belül negyedszer szerezte meg a világ leggazdagabb embere címet, és elsőként lépte át a 400 milliárd dolláros vagyonhatárt. Nettó vagyona 189 milliárd dollárral (82%-kal) nőtt, amit elsősorban a Tesla részvényárfolyamára gyakorolt "Trump-effektusnak" tulajdonítanak. A lista januári összeállítása óta azonban Musk vagyona jelentősen csökkent a Doge-ügyben való érintettsége, politikai aktivizmusa és a kínai versenytársak miatt.

A második helyen Jeff Bezos áll 266 milliárd dollárral (44%-os növekedés), míg Mark Zuckerberg 242 milliárd dollárral (84 milliárd dolláros gyarapodás) először került a top három közé. Larry Ellison 203 milliárd dollárral a negyedik, Warren Buffett pedig 167 milliárd dollárral az ötödik helyet foglalja el. A Hurun top 10-es listájának második felében Larry Page (164 milliárd dollár), Bernard Arnault (157 milliárd dollár), Steve Ballmer (156 milliárd dollár), Sergey Brin (148 milliárd dollár) és Bill Gates (143 milliárd dollár) szerepel. Arnault az egyetlen európai a leggazdagabb tíz személy között.

A Forbes listája szerint 3028 milliárdos van a világon, 247-tel több, mint egy évvel korábban. Összesített vagyonuk rekordot döntött, elérve a 16 100 milliárd dollárt, ami közel 2000 milliárd dolláros növekedést jelent. Az Egyesült Államokban 902, Kínában (Hongkonggal együtt) 516, Indiában pedig 205 milliárdos él. A Forbes szerint ez az első alkalom, hogy a milliárdosok száma meghaladta a 3000-et, az átlagos vagyon pedig 5,3 milliárd dollár, ami 200 millió dollárral magasabb az előző évinél.

A Forbes rangsorában is Elon Musk vezet 342 milliárd dolláros becsült vagyonnal, ami jóval konzervatívabb becslés a Hurun által közöltnél. A második helyen Mark Zuckerberg áll 216 milliárd dollárral, míg Jeff Bezos 215 milliárd dollárral a harmadik helyet foglalja el. A két lista között nemcsak a vagyonbecslésekben, hanem a rangsorban is vannak eltérések, különösen a top 10 második felében. A Forbes listáján például megjelenik a spanyol Amancio Ortega is. Az eltérések részben abból adódhatnak, hogy míg a Hurun januári, addig a Forbes március eleji árfolyamadatokkal dolgozott.