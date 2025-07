Luxus lett a margitszigeti Palatinus strand: pillanatok alatt el lehet tapsolni egy kisebb vagyont

Bár a strandolók több kedvezményes lehetőség közül is választhatnak, a teljes árú jegy és némi fogyasztás esetén a budapesti fürdőélmény sokak számára már luxuskategóriába sorolható.

Ha valaki a Palatinus Strandra tervez menni Budapesten, érdemes előre kalkulálni, mert a költségek kellemetlen meglepetést okozhatnak. Mucsi Julianna TikTok-videója jól szemlélteti, hogyan áll össze egy klasszikus nyári kikapcsolódás ára.

Egy felnőtt belépő 5 800 forint hétvégén, két lángos, egy sör és egy fröccs 9.860 forintba kerül, ehhez jön egy főtt kukorica 1.500 forintért, egy kürtőskalács 1.990 forintért, egy cappuccino 1.300 forintért, valamint a parkolás 4.600 forintért. Ezek együtt összesen 29.850 forintot tesznek ki – egy családra számolva. Ez az összeg egy szerényebb éttermi vacsorával is vetekedhet, miközben csak néhány órás fürdőzésről és némi strandbüfés nassolásról van szó.

A Palatinus nemcsak Budapest egyik legismertebb strandfürdője, hanem az egyik legdrágább is. Az árak 2025 elején átlagosan 5 százalékkal emelkedtek, és nyári szezonban külön díjszabás van érvényben. A hétköznapi felnőtt belépő 5.300, hétvégén és ünnepnapokon 5.800 forint, míg délután, 17 óra után már „csak” 4.000 forintért lehet belépni. Gyerekeknek 4.100–4.500 forint között mozognak az árak, a családi jegyek pedig 11.600-tól akár 16.100 forintig is terjedhetnek. Ezek a számok önmagukban is magasnak tűnhetnek, de ha az étkezést és az egyéb költségeket is beleszámítjuk, akkor válik igazán nyilvánvalóvá, milyen gyorsan közelíthetjük meg a harmincezer forintos határt.

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. vezérigazgatója, Szűts Ildikó az árak emelésének kapcsán elmondta: a magasabb nyári belépők a megnövelt kapacitást tükrözik. Emellett fontos szempont az időjárás: a strandok hétköznapokon ritkábban telnek meg, és igazán csak akkor zsúfoltak, ha az idő is kedvező. A víz hőmérséklete szintén befolyásolja a vendégforgalmat – a Római strand például hűvösebb vizével kevésbé vonzó, miközben a wellness-szállodákban megszokott melegebb fürdővizek iránti igény egyre nő.

Azonban többféle kedvezményes lehetőség is létezik. A BudapestGO diákbérlettel például 2.900 forintért lehet belépni, délután pedig mindössze 1.160 forintért.

Emellett népszerű a Zsigmondy Klubkártya is, amellyel egy évig 5.000 forintért lehet kedvezményesen belépni három budapesti gyógyfürdőbe (Széchenyi, Gellért, Rudas), egy-egy látogatásért pedig hétköznap 5.000, hétvégén 5.500 forintot kell fizetni.