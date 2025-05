Zsigmondy Kártya 2025: így zajlik az igénylés, hosszabbítás, ennyi a klubkártya ára

A Zsigmondy Kártya a magyar fürdőkedvelők egyik legnépszerűbb kedvezménykártyája, mellyel számos hazai gyógy-, strand- és wellnessfürdőbe lehet kedvezményesen belépni. A 2025-ös évre vonatkozóan is érdemes megismerni, hogyan történik a Zsigmondy Kártya igénylés, a hosszabbítás menete, illetve milyen előnyöket kínál a Zsigmondy Klubkártya.

Május 1-jén hivatalosan megnyitnak ugyan a strandok, de a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. vezérigazgatója szerint az időjárás gyakran átírja a terveket. A Pénzcentrumnak adott interjúban Szűts Ildikó elmondta, a járványidőszak hatásai ma is érezhetők, és bár a vendégszám elmarad a korábbi csúcsoktól, ez tudatos stratégiai irány: a cél nem a tömeg növelése, hanem a magasabb színvonalú élmény. Júliustól új kedvezményrendszer lép életbe, amely a fővárosiak és diákok számára kedvezőbb árazással ösztönözné a kevésbé zsúfolt időpontok kihasználását, hiszen a vállalat szeretné feléleszteni a régi budapesti fürdőkultúrát, valamint jobban tudatosítani a gyógyvizek egészségmegőrző szerepét – nemcsak belföldön, hanem külföldön is. Az interjúban szó esett arról is, hogy az első negyedéves adatok alapján elmondható, hogy a hazai vendégek aránya növekvő tendenciát mutat a történelmi fürdőinkben.

2019-ben a magyar vendégek aránya a Széchenyi fürdőben körülbelül 10% volt, ebben az évben ez az arány jelentősen nőtt. Azt tapasztaljuk, hogy a magyar vendégek gyakran Zsigmondy-kártyával vagy bérlettel érkeznek.

- mondta Szűts Ildikó.

Ha már kedvezmények, a szakember kiemelte, ha valaki bérlettel vagy Zsigmondy Klubkártyával használja a fürdőket, akkor ma már olcsóbban bejuthat, mint egy moziba vagy színházba.

De mi az a Zsigmondy Kártya?

A Zsigmondy kártya, más néven Zsigmondy Klubkártya, 2025-ben is elérhető mindazok számára, akik gyakran látogatják Budapest történelmi fürdőit. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. már 2013-ban bevezette ezt a kedvezményes belépésre jogosító rendszert, amely a mai napig változatlan áron igényelhető. A Zsigmondy kártya 2025 során is rendkívül kedvező megoldás azoknak, akik rendszeresen fürdőznek, hiszen az ára gyorsan megtérül.

A cél az volt, hogy a hazai vendégek is könnyebben elérhessék a főváros patinás, ugyanakkor magasabb árú gyógyfürdőit, miközben ezzel népszerűsítik is a szolgáltatásokat. A klubtagok napi egy alkalommal akár 4 órán keresztül, élvezhetik a fürdők által nyújtott fürdőszolgáltatásokat, alkalmanként mindössze 5000 Ft-ért (hétköznap), illetve 5500 Ft- ért (hétvégén). A klubkártya érvényessége a megvásárlástól számított 365 nap.

Mennyibe kerül a Zsigmondy Kártya 2025-ben?

A Zsigmondy kártya 2025-ös ára az előző évekhez hasonlóan 5000 forint, és egy teljes évig biztosít kedvezményes belépési lehetőséget a főváros legkedveltebb gyógyfürdőibe.

Hol használható a Zsigmondy Kártya?

A Zsigmondy Klubkártya eredetileg a Szent Gellért Gyógyfürdő és Uszodába, valamint a Széchenyi Gyógyfürdőbe biztosított belépést. Később kibővítették az érvényességét a Rudas Gyógyfürdőre is (fontos tudni, hogy 14 év alatt ez a fürdő nem látogatható). A Gellért fürdő a jövőben várhatóan felújítás miatt ideiglenesen bezár, de addig a Zsigmondy kártya ott is használható marad.

Meddig érvényes a Zsigmondy Kártya?

Korábban a Zsigmondy kártya mindig naptári évre szólt (január 1-től december 31-ig), azonban napjainkban már a kiváltás dátumától számított 12 hónapig érvényes. Fontos tudni, hogy a lejárat után 60 nap áll rendelkezésre a Zsigmondy kártya hosszabbítás elvégzésére, amit a három érintett fürdő bármelyikében személyesen, a pénztáraknál lehet megtenni. Ha ez elmarad, új Zsigmondy kártya igénylés szükséges.

A Zsigmondy Kártya 2025 igénylés lépései

A Zsigmondy kártya igénylés folyamata egyszerű: az igénylőlapot két példányban kell kitöltve leadni a Széchenyi Gyógyfürdő ügyfélszolgálatán (a Kós Károly sétány felől), ahol igazolványkép is készül a kártyához. A Zsigmondy kártya általában két héten belül elkészül.

Fontos megjegyezni, hogy 14 év alatti gyerekeknek nem érdemes kiváltani a Zsigmondy Klubkártya-t, mert a Rudas fürdőt és a Széchenyi fürdő beltéri gyógymedencéit nem vehetik igénybe.

Zsigmondy Kártya hosszabbítás

A Zsigmondy Kártya hosszabbítás évről évre újra igényelhető. A hosszabbítás menete a következő: a Zsigmondy kártyák a Széchenyi fürdőben a Szent István ivókútnál hosszabbíthatóak meg. Előtte mindenképp töltsük ki a meghosszabbításhoz szükséges űrlapot. A Szt. Gellért Gyógyfürdő és Uszodában – annak teljes körű rekonstrukciója miatt – a kártya felújítás megkezdéséig vehető igénybe.

Nyitva: keddtől szombatig 9 és 17 óra közöt (2025. május 1-4. között zárva.)

Mire jó a Zsigmondy Klubkártya?

A Zsigmondy Klubkártya számos fürdőhelyen biztosít kedvezményes belépőt. Emellett részt vehetsz különleges eseményeken, túrákon, és egy aktív közösség tagjává válhatsz, amely a fürdőkultúra és egészségtudatos életmód iránt elkötelezett.

A Zsigmondy Kártya 2025-ben is remek lehetőséget kínál a fürdők szerelmeseinek. Az egyszerű Zsigmondy Kártya igénylés, a kedvező árú tagsági díj és a könnyen elvégezhető Zsigmondy Kártya hosszabbítás miatt egyre többen csatlakoznak a Zsigmondy Klubkártya közösségéhez. Ne hagyd ki a lehetőséget – élvezd a gyógyfürdők pihentető világát kedvezményes áron!