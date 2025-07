Kiderült, ki indítja a bulit Jennifer Lopez budapesti koncertje előtt: nem semmi név!

A fellépő Magyarország legnagyobb fesztiváljainak rendszeres szereplője, és mindig arra törekszik, hogy a közönségnek kiemelkedő zenei élményben legyen része.

Regán Lili lép színpadra Jennifer Lopez budapesti koncertje előtt, amelyet július 20-án rendeznek meg az MVM Dome-ban – jelentette be a Green Stage Production. A világsztár exkluzív turnéja, az Up All Night – Live in 2025, hosszú szünet után hozza vissza Lopez látványos, lendületes show-ját a nemzetközi színpadokra, a hazai közönség pedig egy igazi slágerparádéra készülhet.

A koncertet a 26 éves, kék hajú magyar sztár DJ, Regán Lili indítja el, aki már többször elnyerte a Rádió1 DJ-szavazásának első helyét, és több mint 800 ezres követőtáborral büszkélkedhet a közösségi médiában. Lili nemcsak itthon ismert: nemzetközi fellépései között szerepel Vietnám, Franciaország, Németország és Spanyolország – utóbbi helyszínen a híres Pacha klubban is zenélt.