Ilyen még nem volt: elképesztő világsztár koncertezik Budapesten idén nyáron

Nyári európai turnéja keretében Magyarországon is koncertet ad Jennifer Lopez. A világhírű amerikai filmszínésznő és énekesnő július 20-án az MVM Dome-ban lép fel.

Az Up All Night - Live in 2025 című turnéján Jennifer Lopez karrierje legismertebb slágerei hangzanak el az előadóra jellemző lendületes táncok és divatot teremtő kosztümök kíséretében - közölte a szervező Green Stage Production iroda kedden.

A koncertsorozat július 1-jén Antalyában indul, Törökország után Egyiptom, Spanyolország, Magyarország, Olaszország, Lengyelország, Románia, az Egyesült Arab Emírségek, Kazahsztán és Örményország következik. A közlemény kiemelte: eddigi énekesnői pályafutása során Jennifer Lopez több mint 80 millió eladott lemezt adott el világszerte, dalait 15 milliárdnál is többen streamelték, és csak a Spotify-on csaknem 28 millió havi hallgatója van, ami mutatja kivételes népszerűségét és hatását a globális zeneiparra. Filmjei összességében már több mint 3 milliárd dolláros bevételt értek el.

A Netflixen a közelmúltban bemutatott Atlas és Anya című filmjei a nézettségi listák élén debütáltak, akárcsak a Nincs lehetetlen című alkotás. A Kiss of the Spider Woman-ben nyújtott alakítását kritikai elismerés övezte a Sundance Filmfesztiválon, következő produkciója, az Office Romance jelenleg készül, ebben partnere Brett Goldstein, a Direkt terápia című sorozat ismert alkotója és szereplője. Jennifer Lopez 1969-ben született New York Bronx negyedében, Puerto Ricó-i szülőktől. Kora gyermekkorától táncórákat vett, tizenhét évesen kapta első kisebb szerepét a My Little Girl című filmben. A televízióban 1990-ben mutatkozott be az In Living Color című produkcióban, az évtized közepén már olyan filmekben szerepelt, mint a Pénzvonat Wesley Snipesszal és Woody Harrelsonnal, vagy a Francis Ford Coppola rendezésében készült Jack című dráma, amelyben Robin Williams játszotta a főszerepet. 1996-ban Jack Nicholsonnal és Michael Caine-nel forgatta A nyakék nyomában című thrillert.

Az 1997-es Dalok szárnyán-ért Golden Globe-díjra jelölték. 1998-ban Steven Soderbergh akció-vígjátékában, a Mint a kámforban George Clooney-val szerepelt, 2000-ben A sejt című sci-fiben, majd következett a Szeretném, ha szeretnél és az Angyali szemek. Az elmúlt évtizedben is számos sikerfilmben láthatták a nézők, köztük volt a Hölgyválasz, az Anyád napja, vagy a Befejezetlen élet Robert Redforddal és Morgan Freemannel. 2011 és 2016 között kisebb megszakításokkal az American Idol televíziós tehetségkutató zsűrijében szerepelt. Énekesnőként 1999-ben mutatkozott be, és On the 6 címmel piacra dobta bemutatkozó albumát. A korongból hamarosan 8 millió példányt adtak el világszerte. Második albuma, a J.Lo már az első héten 270 ezer példányban fogyott. 2005-ben a Rebirth címmel készített lemezt, 2007-ben a spanyol nyelvű Como ama una mujer című gyűjteménye a Billboard latin albumai között az első helyen végzett. 2018-ban Cardi B-vel és Dj Khaleddel készített Dinero című dala videoklipjével keltett feltűnést, a népszerű ausztrál énekesnő, Sia írta Limitless című dalának szövegét. Legutóbbi albuma, a This Is Me... Now tavaly jelent meg.

Az énekesnő viharos szerelmi életével is az újságok címlapjára került. Volt kapcsolata Puff Daddy rapperrel, Alex Rodriguez profi baseballjátékossal, tíz éven át volt Marc Anthony énekes-színésztő felesége, akitől ikrei születtek. Negyedik házassága Ben Affleck hollywoodi sztár oldalán három év után idén januárban ért véget. 2012-ben élre került a világ 100 legbefolyásosabb hírességének listáján a Forbes magazinnál, 2018-ban pedig a Time magazin választotta az év 100 legbefolyásosabb embere közé.