Jennifer Lopez luxusigényekkel érkezik Budapestre: Michelin-csillagos menüt és különleges italokat kér a világsztár

Jennifer Lopez különleges igényekkel készül budapesti koncertjére: Michelin-csillagos gasztronómiai élményt és bioalapanyagokból készült italokat kért a szervezőktől. A világsztár júliusi fellépésére már több mint 13 ezer jegy elkelt.

A Green Stage Produkciós Iroda nemrég megkapta Jennifer Lopez stábjának részletes elvárásait a július 20-i budapesti koncerttel kapcsolatban. Az Up All Night turné keretében érkező világsztár komoly követelményeket támasztott a szervezők felé - írja a Blikk.

"A háttérszervezés elindult, és egy nagyon komoly anyagot kaptunk az amerikaiaktól" – nyilatkozta a lapnak Guba Gábor, a magyarországi koncertet szervező iroda tulajdonosa. Bár az MVM Dome modern létesítmény, amely nemzetközi szinten is megfelel a követelményeknek, a sztár öltözőjébe minőségi bútorokat, kényelmes kanapékat és funkcionális eszközöket kértek a koncert előtti felkészüléshez, valamint bőséges virágdekorációt.

A catering tekintetében kifejezetten Michelin-csillagos színvonalat várnak el. "Szerencsére most már ezen a téren is jól áll Magyarország: vannak nemzetközi hírű séfjeink, illetve működnek olyan helyek, amelyek kiérdemelték a megtisztelő címet. A meglévő kínálatból megtesszük az ajánlatunkat, és ők választanak majd a jelöltek közül" – magyarázta Guba.

Sárközi Ákos szívesen megmutatná a magyar konyha értékeit a világsztárnak: "Biztos vagyok abban, hogy ha nincsen semmilyen érzékenysége vagy allergiája, a magyar konyha sokszínűségét mindenképpen megmutatnám neki valamilyen formában, amit ő is tudna kezelni, értelmezni. Biztos, hogy a művészetet belevarázsolnám az ételeibe valamilyen formában."

Rácz Jenő más megközelítést alkalmazna: "Ezzel csak mi, magyarok foglalkozunk ennyit, a valóság nem így néz ki. Ő szerintem nem azért jön majd ide, hogy gulyáslevest egyen, hanem azt szeretné fogyasztani, amit szeret. Egy turnén nem lehet rizikózni, nem jó, ha például rosszul sül el egy étel megkóstolása. Éppen emiatt szerintem nemzetközi alapokra kell helyezni a menüt, és akkor nincs vele probléma."

Az italfogyasztás terén is különleges kéréseket fogalmazott meg a sztár. "Semmilyen alkoholt nem szeretnének a turnécsapat tagjai. Sőt, egy különleges kérést is kaptunk: Jennifer Lopez ezekben a hetekben, hónapokban egy tisztító-gyógyító kúrát tart, emiatt kifejezetten csak gyümölcs és zöldség alapú folyadékokat iszik. Itt is biztosra megyünk: egy magyar partnerünk a helyszínen kizárólag neki készíti majd a dzsúszokat a legtisztább bioalapanyagokból" – árulta el a szervező.

A koncert iránt hatalmas az érdeklődés: az elmúlt két hétben több mint 13 ezer jegy kelt el, és már csak körülbelül 2 ezer belépő vásárolható. A világsztár népszerűségét jelzi, hogy nemrég Szaúd-Arábiában mintegy 50 ezer ember előtt lépett fel, és a Forma-1-es futam helyszínén is feltűnést keltett látványos megjelenésével.