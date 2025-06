Csodálatos égi jelenségek tanúi lehetünk júniusban is: érdemes lesz az eget kémlelni Szent Iván éjszakáján

A nyár első hónapjában számos érdekes égi jelenségnek, főként együttállásoknak lehetünk tanúi - írja a Svábhegyi Csillagvizsgáló honlapján. Mutatjuk a átványos, általában szabad szemmel is könnyen megfigyelhető jelenségeket és azókat is, amelyek megfigyeléséhez tapasztalat és távcső szükséges.

A Svábhegyi Csillagvizsgáló júniusi égi jelenségekről szóló összefoglalóját a látványosabb, érdekesebb, többnyire szabad szemmel is könnyen megfigyelhető jelenségekkel kezdi. Ezek megfigyelését bátran javasolják minden csillagászat iránt érdeklődőnek.

Június 6. A Hold és a Spica együttállása: látványos, szabad szemmel is megfigyelhető együttállást produkál este 22:00-kor a Szűz csillagkép legfényesebb csillaga, a Spica, illetve a 83%-os fázisú Hold. A közelség pillanatában a két égitest 2,9 fokra lesz egymástól, a déli horizont felett 28 fokkal.

Június 10. Az Antares és a telihold együttállása: 100%-os fázisában, a déli horizont felett 8 fokos magasságban pompázó Holdunk ezen a napon este 22:00-kor a Skorpió csillagkép legfényesebb csillaga, az Antares 4,9 fokos közelségébe ér. Az együttállás szabad szemmel is látványos.

Június 11. Telihold lesz, 09:44-kor a Hold eléri 100%-os fázisát.

EZ IS ÉRDEKELHET Mikor van telihold 2025-ben? Itt a hold naptár: mutatjuk, mikor lesz szuperhold Sokan nézik esténként a Holdat, legyen szó csillagászatról, spirituális gyakorlatokról vagy egyszerűen a természet szépségeinek megéléséről. Nézzük, mikor várható telihold 2025-ben.

Június 17. A Mars és a Regulus együttállása: Az 1,4 magnitúdós látszó fényességű vörös bolygó 22:20-kor 44'-re megközelíti az Oroszlán csillagkép Regulus csillagát a nyugati horizont felett 17 fokal. Az együttállás az előző, illetve a következő napon is látványos.

Június 21. A nyári napforduló 4:48-kor következik be. Ezen a napon 4:46-kor kel és 20:44-kor nyugszik a Nap, így 16 órán át fürdőzhetünk a napsütésben. A hosszú esti és hajnali szürkület mellett a teljes sötétség alig 3 órán keresztül tart az éjszaka.

EZ IS ÉRDEKELHET Mikor van a nyári napforduló 2025-ben? Itt a csillagászati nyár kezdete, a nyári szünet dátuma Közeledik az év leghosszabb napja, amikor közel 16 órán át világos lesz. Számos hiedelem kapcsolódik a nyári napforduló napjához.

Június 23. A Fiastyúk és a Hold együttállása: hajnali 3:05-kor a 8%-os holdsarló a Fiastyúk széléhez ér, mégpedig annak Electra csillagától 23'-re, az északnyugati horizont felett 5 fokkal.

Ezután csillagfedések is történnek majd: 3:37-kor a 8,0 magnitúdós HD 23157 kilép a Hold sötét oldalán, a látóhatár felett 10 fokkal, majd 3:52-kor a 4,1 magnitúdós Merope belép a világos oldalon már a hajnali szürkületben, a horizont felett 12 fokkal. Végül 4:24-kor 2,9 magnitúdós Alcyone is eltűnik a sarló mögött a világos oldalon a hajnali szürkületben, 17 fokos magasságban. Az együttállást szabad szemmel is megfigyelhetjük (egy kézi látcső a biztos megtekintéshez nem árt), a fedések észleléséhez azonban mindenképpen távcső használata szükséges.

Június 29. A Mars, a holdsarló és a Regulus együttállása: a hónap végén ismét együtt áll a Mars, az ezúttal 22%-os fázisú Hold, illetve a Regulus. Mindez este 22:00-kor történik majd meg 15 fokkal a nyugati látóhatár felett. Érdekesség, hogy a Mars egy holdhónap alatt átvonult a Regulus nyugati oldaláról a keleti oldalára, így a középső holdsarlóhoz képet a Mars és a Regulus mostanra helyet cseréltek az együttállásban.

Tapasztalt észlelőknek javasolt, gyakran binokuláros vagy távcsöves jelenségek

Svábhegyi Csillagvizsgáló összefoglalójának további részében a kevésbé feltűnő, gyakran csak binokulárral, vagy csillagászati távcsővel megfigyelhető jelenségeket említik. Ezek észleléséhez nagyobb tapasztalat szükséges, a megfigyelő csillagászok kedvükre válogathatnak közülök.

Június 1. A Vénusz legnagyobb nyugati kitérése: Naprendszerünk második bolygója eléri legnagyobb nyugati kitérését hajnali 5:29-kor. Ekkor tehát a Földről nézve a legtávolabb látszik majd a Naptól. Megfigyelése mind szabad szemmel, mind távcsővel ígéretes lehet.

Júniusi csillagfedések június 3-a: A tau Leo fedése. Ezen a napon 23:26-kor belép a tau Leo nevű, 4,9 magnitúdós látszó fényességű csillag az 57%-os fázisú Hold sötét pereme mögé, a horizont felett 21 fokkal. A kilépés majdnem egy órával később, június 4-én, 0:24-kor történik meg a Hold világos peremén, amikorra égi kísérőnk a horizont felett 12 fokos magasságba süllyed.



június 9-e: A pi Sco fedése. A hónap második fedési eseményének főszereplője a 2,9 magnitúdós látszó fényességű pi Sco csillag, amely június 9-én 22:17-kor belép az immáron csaknem teli állapotban lévő, 98%-os fázisú Hold sötét oldalán, a horizont felett 14,5 fokkal, majd később, 23:41-kor kilép a világos oldalon, a látóhatár felett 16 fokkal.



június 18-a: A fi Aqr fedése. Végül a 4,2 magnitúdós fi Aqr csillag lép be a Hold mögé június 18-án 3:02-kor az 58%-os fázisú Hold világos peremén, annak északi csúcsánál, a látóhatár felett 22 fokkal, majd nem sokkal később, 3:17-kor megtörténik a kilépés is a sötét oldalon, 24 fokos magasságban.

Június 4. A Vénusz és a Torcularis Septentrionalis együttállása: hajnali 3:30-kor szoros együttállásba kerül a Vénusz a leghosszabb nevű csillaggal, a 4,3 magnitúdós látszó fényességű, Torcularis Septentrionalis néven is ismert omicron Psc-vel. A közelség pillanatában a két égitest 42'-re lesz egymástól. Ugyanekkor megfigyelhetjük a Vénusztól 6,2'-re lévő, 6,2 magnitúdós, UZ Psc nevű változócsillagot is távcsövünkön át.

Június 6. Az Astraea oppozíciója: reggel 7:35-kor oppozícióba, vagyis szembenállásba kerül a 10,6 magnitúdót, (5) Astraea nevű kisbolygó. A távcsövet, illetve észlelési tapasztalatot igénylő megfigyeléshez érdemes kivárni a sötétedést akár az előző, akár a következő napon.

A Szaturnusz és a HD 27 együttállása: hajnali 3:15-kor gyűrűs bolygónk 3,9'-re megközelíti a HD 27 jelű, 7,9 magnitúdós látszó fényességű csillagot a horizont felett 13 fokos magasságban, így távcsővel nézve úgy tűnhet, mintha csak a Szaturnusz egyik holdja lenne.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Június 8. A Jupiter és a Merkúr együttállása: 2,0 fokos távolságban megközelíti egymást ez a két bolygó este 21:08-kor. A Jupiter -1,9 magnitúdós látszó fényességű fénypontja ekkor a -1,2 magnitúdós Merkúr mellett látszik. Mivel a Nap a közelség pillanatában 5 fokkal a horizont alatt van, a sötét égen egyébként szabad szemmel is jól látható két fényes égitest megfigyeléséhez most a szürkületben javasoljuk a binokulár használatát.

Június 14. A mérsékelten kedvező, esti Merkúr-láthatóság kezdete: A Naprendszer legbelső bolygója este 21:23-kor, a polgári szürkület végén a horizont felett 5,5 fokkal látszik. A 77%-os fázisú, 5,8"-es látszó átmérőjű, -0,7 magnitúdós látszó fényességű planéta mind szabad szemmel, mint pedig binokulárral, illetve távcsővel is megfigyelhető.

Június 17. A Vénusz és a 31 Ari szoros együttállása: 3:10-kor bekövetkezik az 5,6 magnitúdós látszó fényességű 31 Ari csillag és a Vénusz szoros együttállása a keleti látóhatár felett 4,5 fokkal. A közelség pillanatában a két égitest 3,5'-re lesz majd egymástól.

Június 19. A Szaturnusz és a félhold együttállása: Hajnali 2:37-kor a 47%-os fázisú félhold alatt 1,8 fokkal látszik a gyűrűs bolygó, a páros ekkor a látóhatár felett 17 fokkal lesz. Az együttállás szabad szemmel is megfigyelhető.

Június 21. A Tethys árnyéka elfedi az Enceladust: hajnali 2:18-kor a Szaturnusz 10,5 magnitúdós látszó fényességű, Tethys nevű holdjának árnyéka elfedi a gyűrűs bolygó 12 magnitúdós másik holdját, az Enceladust: 2:18:26-kor az Enceladus belép az árnyékba, majd 2:19:13-kor bekövetkezik a teljes takarás, és 2:20:00-kor a kilépés a horizont felett 13 fokkal. Az árnyékvetés idején a Tethys árnyéka keresztülhalad a gyűrűrendszerben található Cassini-résen, majd hajnali 3:46-kor az Enceladus a Szaturnusz árnyékába lép.

Június 22. A Vénusz és a holdsarló együttállása: hajnali 4:07-kor 5,7 fokos közelségbe ér a 15%-os holdsarló és a keleti látóhatár felett 15 fokos magasságban látszó Vénusz.

A Merkúr legjobb nyári esti láthatósága: A Merkúr 59%-os fázisú, 6,7"-es látszó átmérőjű, 0 magnitúdós látszó fényességű fénypontja a polgári szürkület kezdetén, 21:25-kor a nyugati látóhatár felett 8 fokos magasságban látszik.

Június 24. Vékony hajnali holdsarló: A 3%-os, újhold előtt 32 óra 23 perces, papírvékonyságú holdsarló 4:08-kor, a polgári szürkület kezdetén közel 8 fok magasan kiváló célpontot nyújt a kihívást kedvelőknek.

Június 26. Vékony hajnali holdsarló: este 21:26-kor megfigyelhető a rendkívül vékony (3%-os, újhold után 32 óra 55 perces) holdsarló 5,9 fokos magasságban a polgári szürkület végén egy binokulár lencséin át. A Holdtól 6,8 fokra látszik majd a Merkúr is.

Június 27. A Merkúr és a holdsarló együttállása: este 21:25-kor, a polgári szürkület végén a 0,2 magnitúdós látszó fényességű Merkúr együtt áll a bő kétnapos, 7%-os holdsarlóval. Ekkor a két égitest 5,8 fokos távolságba ér egymástól, a Merkúr pedig a nyugati látóhatár felett 7 fokkal látszik majd.

Június 28. A Merkúr dichotómiája: a Naprendszer legbelső bolygója eléri 50%-os fázisát este 21:25-kor. A 7,3"-es látszó átmérőjű, 0,3 magnitúdós látszó fényességű planéta a polgári szürkület kezdetén 7,0 fokkal a horizont felett látszik a nyugati égbolton.