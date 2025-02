Tovább ostromolják a magyarok a mozipénztárakat: erre a 10 filmre váltják most a legtöbb jegyet

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Már január utolsó hetében visszatért a Herendi Gábor novemberben bemutatott filmje, a Futni mentem a mozis bevételi toplisták élére, és február elején is megtartotta első helyét. A Hogyan tudnék élni nélküled? is tartotta a második helyet, nem sokkal lemaradva a Futni mentem mögött. A jegypénztáraknál folyó magyar filmek gigászi küzdelmébe január közepén a Véletlenül írtam egy könyvet is becsatalakozott, bár a premiert követő harmadik hétre lecsúszott a negyedik helyre a bevételi versenyben, még mindig a harmadik legtöbb látogatót vonzotta a mozikba. Közben az év elejét a magyar mozikban meghatározó sikerfilmek is sorra érkeznek és élénk érdeklődést váltanak ki.

Az év ötödik mozis műsorhetén január 30-tól február 5-ig ismét a Futni mentem szerezte meg az első helyet mind a bevétel, mind a megváltott jegyek tekintetében a friss toplistán. A Filmforgalmazók Egyesületének adatai szerint a Futni mentemre a november 21-i premier óta 672 736 jegyet váltottak, ezzel 1,66 milliárdos bevételt termelt a moziknak. Herendi Gábor filmjének diadalmenete azután is tovább folytatódik, hogy a film február 2-án (vasárnap) átlépte a 662 964 megváltott jegyet, megdöntve ezzel A miniszter félrelép (1997) rekordját, ezzel pedig a legnézetebb magyar filmmé vált a rendszerváltás óta. A film iránt a friss toplista szerint továbbra is óriási az érdeklődés. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Már két hete áll a második helyen a Hogyan tudnék élni nélküled?, a Demjén Ferenc dalaiból készült musical. A harmadik helyre bevétel alapján a január 30-án bemutatott Nicola Kidman főszereplésével készült Jókislány (Babygirl) került, azonban nézőszámot tekintve még mindig az így negyedik helyre csúszott Véletlenül írtam egy könyvet sorolódna előrébb. Ötödik lett a Paddington Peruban, megelőzve ezzel a 9 Oscar-díjra jelölt A brutalista című monumentális filmeposzt. Hetedik lett a szintén az elmúlt héten debütált Társ (Companion). Két családi animációs folytatásfilm küzdötte fel magát a TOP10-be: nyolcadik a Sonic, a sündisznó 3. és tizedik a Vaiana 2. (Moana 2). Közéjük ékelődött be a kilencedik helyre a Gengszterzsaruk: Pantera, vagyis a Den of Thieves második része Gerard Butlerrel és O'Shea Jackson Jr-ral. Nézőszám alapján viszont a Vaiana 2. lenne a kilencedik: Bár az ötödik heti teljes mozis bevétel nem fogható a tavalyi év végi vagy első heti eredményekhez, az elmúlt évek bevételeit meghaladja. A fenti grafikonon látható, hogy a vörös vonal eddig stabilan az elmúlt évek görbéi felett alakul. A magyar filmek különösen sikeresek a mozipénztáraknál november óta, Az idő urai - 4K felújított változat a januári bemutató óta összesen 3182 nézőt vonzott, a szeptemberben debütált Fekete pont is továbbra is látható nagyvásznon: az elmúlt héten is több mint ezren látták, mellyel az összes megváltott jegy 126 810-re emelkedett. A Ma este gyilkolunk október legvégén került a mozikba, 504-en még a múlt héten is beültek rá, összesen pedig 50 338 jegyet adtak el rá. Az És mi van Tomival?-t szintén el lehetett még csípni, az elmúlt héten 478, összesen pedig október vége óta 27 562 jegyet váltottak rá. Sőt, még a tavaly áprilisban bemutatott Kék Pelikan sem kopott még ki a mozikból, összesen már 25 861 jegy kelt el rá. Így lett a rendszerváltás óta legnézetebb film a Futni mentem Herendi Gábor filmjének 2024. november 21-én volt a premierje a magyar mozikban, azonban már előtte megindultak a találgatások, hogy esélye lehet-e lenyomni a 2023-as Semmelweist. A film a bemutató hetén az első helyre került a bevételi toplistán, a második héten azonban már csak a második volt - a frissen bemutatott Vaiana 2. megelőzte. Egy hétre rá visszaelőzte a Vaiana 2-t és újra első volt. Amikor már a negyedik hete ment a mozikban, akkor mutatták be a Hogyan tudnék élni nélküled? című filmet, mely ezt követően hat hétig tartotta meg elsőségét. A Futni mentem viszont összes bevétel és jegyek számában így is nyer hosszú távon: az utóbbi két hétben visszaelőzte a Demjén-filmet és ismét stabil első. A legnagyobb bevételt és nőzőszámot pedig nem is a premierhét, hanem a két ünnep közötti időszak hozta a Futni mentemnek. A Futni mentemen kívül is még mindig sok olyan film van műsoron, amelyeket még tavaly, vagy januárban mutattak be. Ilyen a Véletlenül írtam egy könyvet, a Terápia alatt, a Szerethető, A reggeli a hegyen, aParthenopé – Nápoly szépe, a Nosferatu, a Miénk lesz a holnap, a Maria, az Oscar-jelölt Konklavé, a toplistás Jókislány, a Fekete pont, azEgy csiga emlékiratai című furcsa gyurmafilm, a nagysikerű testhorror, A szer, A szomszéd szoba, a Családi terápia, és a A brutalista. A Paddington Peruban szintén megy még a mozikban. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) A németek Oscar-nevezettje, A szent füge magja is megy múlt hét óta, ezen a héten pedig debütált az ugyancsak Oscar-várományos Sehol se otthon (A Complete Unknow), a Bob Dylan életéről szóló film. Február 6-án debütált az Áradás (Flow) című lett animációs film, mely szintén nagy esélyes az Oscaron, a magyar vonatkozású Emma és a halálfejes lepke Borbély Alexandrával a főszerepben, a kritikuskedvenc indiai film, a Minden, ami fénynek tűnik, a klasszikus Emmanuelle remakeje, A szerelem fáj című akciófilm Ke Huy Quannal és a Limonov, a ballada is. Az év további részében is lesznek érdekes filmek a mozikban, melyeknek már a bemutatási dátuma is ismert, ezek közül néhányat említünk a teljesség igénye nélkül. Február 13-án érkezik a magyar Sünvadászat, az új Bridget Jones, és újra mozikba kerül az Oscar-díjas Mijazaki Hajao-film, a Chihiro Szellemországban. Február 17-től játsszák a Szeptember 5 című filmet, február 27-én pedig érkezik a 13 Oscar-díjra jelölt musical, az Emilia Perez, illetve a családi gyökerek felkutatásáról szóló Rokonszenvedés című vígjáték, a főszerepben Kieran Culkinnal és Jesse Eisenberggel. Március 6-án kerül mozikba A konyha című lenyűgöző káosz, március 10-től játsszák a Novokain című akcióvígjáték és március 20-án a Bird című felnövéstörténet. Áprilisban érkezik a Michael Jackson-film, a Michael, illetve a Robert Pattinson főszereplésével készült Mickey 17 című sci-fi. Május 1-jén jön az MCU másodvonalas, antihős szuperhőseinek közös filmje a Mennydörgők, május 22-én az új Mission: Impossible-film és a csehek Oscar-jelöltje, a Rádió, ami a shortlisten még rajta volt, azonban jelölést nem kapott. Június 5-én mutatják be a Ballerina című John Wick-spin offot, és a nyáron jön az Így neveld a sárkányodat élőszereplős film, a legújabb Pixar-film, az Elio és a 28 nappal később-franchise harmadik filmje is. Érkezik még a mozikba a F1 és a M3GAN 2.0, és egy új Jurassic World-film is. A többi premier dátuma még nem ismert, változhat, viszont 2025-ben is rengeteg jó film érkezik a nagyvászonra.

