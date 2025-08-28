2025. augusztus 28. csütörtök Ágoston
25 °C Budapest
Káosz Kelenföldön: szünetel a vonatforgalom a Déliben, a Keleti zárva, gyűlik a tömeg ×
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Emberek sziluettjei, akik a szabadtéri zenei fesztiválon felemelik a kezüket. Az emberek vadul és jól szórakoznak a koncerten. Narancssárga színpadi fény van. Éjszakai élet a nyári fesztiválon.
Szórakozás

Legendás magyar popzenekar tér vissza a színpadra: 21 éve várnak erre a rajongók

Pénzcentrum
2025. augusztus 28. 18:31

Kefír és Szamóca félretették a régi sérelmeket, és jövőre az egyik legnagyobb budapesti koncerthelyszínen térnek vissza.

A késő kilencvenes évek egyik legnépszerűbb hazai zenekara volt a V-Tech, a két fiatal fiú által leginkább érzelmes számokkal turnézó zenekar. Női rajongótáboruk hatalmas volt, de nagy csalódásukra a fiúk 2004-ben, vagyis immár 21 éve úgy döntöttek, hogy nem folytatják a közös munkát.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az említett ajongók szívét azonban most vélhetően megdobogtatja az a hír, hogy Kefír és Szamóca (Kecskés Tibor és Bukovszky József) most bejelentették, hogy 2026-ban ismét összeállnak - erről az Index számolt be. 

A fiúk nem köntörfalaztak, őszintén elmondták, higy a szétválás után egy ideig haragban is voltak, ugyanis nem tudtak megegyezni a jogdíjak elosztásáról. A harag azonban a múlté, és a következő évben a budapesti MVM Dome-ban tartanak visszatérő nagykoncertet.
Címlapkép: Getty Images
#celeb #szamóca #zene #szórakozás #bulvár #zenekar #visszatérés #zeneipar #budapesti #régi

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:03
18:45
18:45
18:31
18:20
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 28.
Így üldözik el láthatatlanul munkahelyükről a magyar dolgozókat: óriási a felháborodás
2025. augusztus 27.
Megszólalt a Wizz Air vezére: fókuszt vált a légitársaság, ezeket a járatokat vastagon érinti
2025. augusztus 28.
Feltétlenül látogasd meg ezt a várost idén ősszel: egy hétvége olcsóbb itt, mint egy budapesti vacsora
2025. augusztus 28.
Hiába az Otthon Start, csúnya lakáskatasztrófa elé néz Magyarország: ezen a hitel aligha fog segíteni
2025. augusztus 28.
Fizetési meghagyásos eljárás: gyors és hatékony megoldás a lejárt tartozások behajtására
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 28. csütörtök
Ágoston
35. hét
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Kész, vége: így tényleg elmaradhat az augusztus 20-i budapesti tűzijáték, a számok nem hazudnak
2
1 hónapja
Elbukhatja nyereményét az Ötöslottó új milliárdosa: még nem dőlhet hátra, a lényeg most jön a nyertesnek
3
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 32. játékhéten
4
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 33. játékhéten
5
4 hete
Tényleg elmarad az augusztus 20-i tűzijáték Budapesten? Itt a hivatalos bejelentés!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Műértéket
képviselnek a művészeti alkotások, gyűjtő értéket jelentenek egyrészt a művészeti alkotások, de olyan, tárgyak is, amelyek egyedi jellegük, ritkaságuk, esetleg pótolhatatlanságuk miatt kincsképző szerepet is képesek betölteni. Az idő múlásával értékük általában növekszik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 28. 18:01
Kvíz: Mennyit tudsz Szekszárdról? Erre a 10 kérdésre szinte csak helyiek tudják a választ
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 28. 17:31
Leesik az állad: ennyi pénzt kaszál Stohl András A Nagy Ő című műsorral
Agrárszektor  |  2025. augusztus 28. 18:31
Kegyetlenül lecsap a vihar Magyarországra: így mossa el a pokoli hőséget