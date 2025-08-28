Legendás magyar popzenekar tér vissza a színpadra: 21 éve várnak erre a rajongók

Kefír és Szamóca félretették a régi sérelmeket, és jövőre az egyik legnagyobb budapesti koncerthelyszínen térnek vissza.

A késő kilencvenes évek egyik legnépszerűbb hazai zenekara volt a V-Tech, a két fiatal fiú által leginkább érzelmes számokkal turnézó zenekar. Női rajongótáboruk hatalmas volt, de nagy csalódásukra a fiúk 2004-ben, vagyis immár 21 éve úgy döntöttek, hogy nem folytatják a közös munkát.

Az említett ajongók szívét azonban most vélhetően megdobogtatja az a hír, hogy Kefír és Szamóca (Kecskés Tibor és Bukovszky József) most bejelentették, hogy 2026-ban ismét összeállnak - erről az Index számolt be.

A fiúk nem köntörfalaztak, őszintén elmondták, higy a szétválás után egy ideig haragban is voltak, ugyanis nem tudtak megegyezni a jogdíjak elosztásáról. A harag azonban a múlté, és a következő évben a budapesti MVM Dome-ban tartanak visszatérő nagykoncertet.