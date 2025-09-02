Érik a foglalkoztatási krach Magyarországon? Tisztul a kép, minden egy irányba mutat

Az ország egyik legszebb panorámáját kínáló galyatetői kilátó mostantól Thuróczy Lajos nevét viseli. A hazai természetjárás legendás alakjára, az Országos Kéktúra egyik megálmodójára születésének 100....
2025 júliusában a magyar munkaerőpiacon közel 30 ezerrel csökkent a foglalkoztatottak száma az előző évhez képest. Ez a 4,7 milliós teljes létszámot tekintve mindössze 1%-os visszaesést jelent – így válságról egyelőre nem beszélhetünk. Mihályi Magdolna, a Jobtain HR szolgáltató ügyvezetője szerint a csökkenés inkább a gazdaság lassulásának következménye, és nem rendszerszintű probléma.
A foglalkoztatottak száma júliusban meghaladta a 4,7 millió főt, a munkanélküliségi ráta pedig 4,3%-os, ami továbbra is kedvező az európai 6%-os átlaghoz képest. Mihályi Magdolna szerint a jelenlegi foglalkoztatottsági szint gyakorlatilag teljes foglalkoztatottságot jelent, bár az elmúlt 3,5 évhez képest kissé alacsonyabb.
A gazdasági lassulás hatására a cégek óvatosabbá váltak: a létszámbővítés helyett hatékonyságnöveléssel és rugalmas foglalkoztatással reagálnak, például munkaerő-kölcsönzéssel. Ez különösen előnyös, mert a vállalatok így bármikor módosíthatják a létszámot anélkül, hogy hosszú távú kötelezettséget vállalnának.
„Az autóiparban és az FMCG szektorban már látszanak az első jelek: a cégek a német gazdaságtól való függőségük miatt alkalmazkodnak a visszaeséshez. Válságról még korai lenne beszélni” – hangsúlyozza a szakértő.
A fizikai dolgozók gyorsan váltanak akár kisebb béremelésért is, a szellemi munkavállalóknál pedig a cégkultúra és a munkakörülmények a döntő tényező. A szakértő szerint az 5–6%-os fluktuáció még elfogadható, de a 20–25%-os cserélődés már problémát jelez, amit a vállalatoknak érdemes feltárni.
A jelenlegi munkaerőtartalék körülbelül 300 ezer fő, szemben a 2010-es 738 ezerrel. Az állomány összetétele kulcsfontosságú: alacsony iskolázottságú vagy nehezen integrálható munkavállalók esetén a cégek számára korlátozott lehetőség áll rendelkezésre. A gyermeküket nevelő anyák visszacsábítása egy potenciális tartalék, de ehhez a vállalatoknak rugalmas megoldásokat, például kismama műszakokat kell kialakítaniuk.
Külföldi munkaerő: egyre fontosabb
A kölcsönzött külföldi munkavállalók, például filippínók, akik gyorsan integrálhatók és megbízhatóan teljesítenek, egyre fontosabb szerepet játszanak a munkaerőpiacon. Amennyiben a hazai tartalékok mozgósítása nem elég hatékony, a jövőben a külföldi munkaerő súlya tovább nőhet.
A szülési szabadságról ismét munkába álló szülők elsősorban rugalmas kereteket, biztos munkahelyet és kiszámítható helyettesítési rendszert keresnek.
