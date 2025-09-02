Érzékeny veszteség: megsérült a magyar válogatott középpályás, nem játszhat szeptemberben

Schäfer András izomsérülés miatt kihagyja a magyar labdarúgó-válogatott első két világbajnoki selejtezőmérkőzését.

A magyar szövetség (MLSZ) közösségi oldalának keddi tájékoztatása szerint ugyan az Union Berlin középpályásának sérülése nem súlyos, de még a jövő kedden esedékes második találkozón sem számíthat rá Marco Rossi szövetségi kapitány.

A nemzeti együttes szombaton Írország vendégeként kezdi meg a 2026-os világbajnokság selejtezősorozatát, majd három nap múlva a kvartett favoritját, a nyáron Nemzetek Ligája-győztes Portugáliát fogadja a Puskás Arénában. A portugálok keretének kihirdetéséről nlhény napja mi is írtunk, itt újra elolvashatod:

Az örményekkel kiegészülő négyesből az első helyezett jut ki a vb-re, a második pedig a márciusi pótselejtezőn folytatja a küzdelmet a részvételért.

címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA