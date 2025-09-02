Részleges napfogyatkozás is lesz, viszont ez Magyarországról nem látható.
Gyász: meghalt a Bud Spencer filmek világhírű, magyar származású sztárja, Joe Bugner
Elhunyt Joe Bugner, a magyar származású nehézsúlyú bokszoló, aki Muhammad Alival is megmérkőzött és Bud Spencer filmjeiben is szerepelt - írja a BBC.
75 éves korában elhunyt Joe Bugner, aki az 1956-os forradalom idején, hatévesen hagyta el Magyarországot családjával. A Szőregen született Bugner családjával végül Angliában telepedett le.
Kiemelkedő bokszkarrierjében kétszer is megmérkőzött Muhammad Alival, mindkét alkalommal a mérkőzés végéig kitartott, és csak pontozással maradt alul a legendával szemben. Olyan neves ellenfelekkel is ringbe szállt, mint Joe Frazier és James "Csonttörő" Smith - utóbbit legyőzve szerezte meg a WBF nehézsúlyú világbajnoki címet.
Bugner sportpályafutása során brit bajnoki, Nemzetközösségi és Európa-bajnoki címet is szerzett. Az 1970-es években folyamatosan a világ tíz legjobb nehézsúlyú bokszolója között tartották számon.
A sportolás mellett színészi karriert is befutott, összesen harminc filmben és sorozatban szerepelt. 1978 és 1981 között négy Bud Spencer filmben is feltűnt: az Akit buldózernek hívtak, a Seriff az égből, az Én a vízilovakkal vagyok és az Aranyeső Yuccában című alkotásokban.
A hét elején még sokat süt a nap és kedden akár 28-34 Celsius-fok is lehet a legmelegebb órákban, majd többfelé kell záporra, zivatarra készülni.
Kihúzták a Hatoslottó 2025/35. heti nyerőszámait. Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a hatoson.
Na, vajon elvitte valaki a 770 millió forintos főnyereményt az ötös lottón vagy tovább halmozódik a főnyeremény?
Elsőfokú riasztást adott ki a HungaroMet az ország középső részére zivatarok, északon pedig felhőszakadás miatt. A jelenlegi viharos időjárást az Erin hurrikán maradványa okozza.
Meglepő fordulat a gasztronómia világában: megjelent Európa 50 legjobb pizzériájának listája, amelyen egyetlen olasz étterem sem kapott helyet.
Telitalálat nem született, és a nagyobb nyereményeknek is a külföldi szerencsevadászok örülhetnek.
A lépés felerősítette azokat az aggodalmakat, hogy az USA védővámpolitikája ellátási nehézségeket okozhat a játékpiacon.
Kihúzták a Skandináv lottó 2025/35. heti nyerőszámait. Ezen a héten 5 telitalálatos szelvény is volt a skandin.
Budapest pezsgő gasztronómiai és kulturális életét hamarosan még több izgalmas élménnyel gazdagítja a Time Out Market.
Augusztus 26-án minden zenei és sportvilági rajongó izgatottan figyelte a hírt: Taylor Swift és Travis Kelce eljegyezték egymást. Nézzük, mennyibe került Swift gyűrűje és ruhája.
Több ügyfél is panaszt emelt Laár András ellen elmaradt asztrológiai konzultációk miatt.
A lengyel fogyasztóvédelmi hivatal eljárást indított a Netflix ellen, mert a streamingszolgáltató a felhasználók kifejezett beleegyezése nélkül emelte előfizetési díjait.
A SkyShowtime készül: számos sikersorozat folytatása és izgalmas filmek érkeznek a platformra szeptemberben, köztük az Oscar-díjas, magyar vonatkozású A brutalista című alkotás.
Több mint tíz tonna kokaint foglaltak le a hatóságok Ecuadorban három hét alatt tengeri hajókon végrehajtott razziák során.
Kihúzták a Hatoslottó 2025/34. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitte-e valaki a mai sorsoláson a 110 millió forintos főnyereményt!
Mutatjuk, elvitte-e valaki a 616 millió forintos főnyereményt a 34. játékhéten. Lássuk, hogy alakultak az ötös lottó mai nyerőszámai!
Mutatjuk, hogy mit néztek a mozilátogatók az elmúlt héten és hogy milyen őszi premierfilmeket érdemes már most bevésni a naptárba.
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2025/34. heti, pénteki nyerőszámait.
-
Fizetési meghagyásos eljárás: gyors és hatékony megoldás a lejárt tartozások behajtására
Az adósok többsége elismeri a követelést a MOKK szerint.
-
Biztonság és kiszámítható hozam a műtárgypiacon (x)
A műkereskedelem egyre inkább felértékelődik a befektetők körében, hiszen stabil hozamot és megbízható menedéket kínál a gazdasági ingadozások idején.
-
Szeptemberben is SPAR Kupon Kánaán! (x)
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást! Gyűjtsd be 2025. szeptember 1. és 3. között a SPAR kuponokat!