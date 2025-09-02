Gyász: meghalt a Bud Spencer filmek világhírű, magyar származású sztárja, Joe Bugner

Elhunyt Joe Bugner, a magyar származású nehézsúlyú bokszoló, aki Muhammad Alival is megmérkőzött és Bud Spencer filmjeiben is szerepelt - írja a BBC.

75 éves korában elhunyt Joe Bugner, aki az 1956-os forradalom idején, hatévesen hagyta el Magyarországot családjával. A Szőregen született Bugner családjával végül Angliában telepedett le.

Kiemelkedő bokszkarrierjében kétszer is megmérkőzött Muhammad Alival, mindkét alkalommal a mérkőzés végéig kitartott, és csak pontozással maradt alul a legendával szemben. Olyan neves ellenfelekkel is ringbe szállt, mint Joe Frazier és James "Csonttörő" Smith - utóbbit legyőzve szerezte meg a WBF nehézsúlyú világbajnoki címet.

Bugner sportpályafutása során brit bajnoki, Nemzetközösségi és Európa-bajnoki címet is szerzett. Az 1970-es években folyamatosan a világ tíz legjobb nehézsúlyú bokszolója között tartották számon.

A sportolás mellett színészi karriert is befutott, összesen harminc filmben és sorozatban szerepelt. 1978 és 1981 között négy Bud Spencer filmben is feltűnt: az Akit buldózernek hívtak, a Seriff az égből, az Én a vízilovakkal vagyok és az Aranyeső Yuccában című alkotásokban.