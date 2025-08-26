2025. augusztus 26. kedd Izsó
Bangkok, Thaiföld - 2022. április 25. : Az iPhone 13 képernyője a Netflix alkalmazással.
Szórakozás

Súlyos büntetést kaphat a Netflix az önkényes díjemelés miatt: ez milliókat érint

Pénzcentrum
2025. augusztus 26. 11:15

A lengyel fogyasztóvédelmi hivatal eljárást indított a Netflix ellen, mert a streamingszolgáltató a felhasználók kifejezett beleegyezése nélkül emelte előfizetési díjait - jelentette a Reuters.

A lengyel Verseny- és Fogyasztóvédelmi Hivatal (UOKiK) hétfőn bejelentette, hogy eljárást indított a Netflix ellen, mivel a vállalat 2024 augusztusában egyoldalúan, akár 7 zloty (kb. 1,92 dollár) értékben is megemelte egyes havi előfizetési díjait anélkül, hogy ehhez a felhasználók aktív hozzájárulását kérte volna.

A lengyel fogyasztóvédelmi törvények szerint a vállalatok nem módosíthatják egyoldalúan a szerződés lényeges feltételeit, beleértve az árakat is, a felhasználók kifejezett jóváhagyása nélkül. A hatóság szerint a Netflix gyakorlata arra épült, hogy a felhasználók válaszának hiányát beleegyezésként értelmezte.

"A szolgáltatás ára, mint bármely más szerződéses feltétel, nem változtatható meg egyoldalúan, a felhasználó kifejezett és tájékozott beleegyezése nélkül" - nyilatkozta Tomasz Chrostny, az UOKiK elnöke.

A Netflix közleményben reagált az ügyre: "A fogyasztókkal való kényelmes és átlátható kommunikáció kulcsfontosságú számunkra, és az összes vonatkozó törvénynek megfelelő működés a legfőbb prioritásunk. Szorosan együttműködünk az UOKiK-kal az ügy tisztázása érdekében, biztosítva a legkedvezőbb megoldást a Netflix lengyelországi nézői számára."

Amennyiben a vádak beigazolódnak, a Netflix akár forgalmának 10%-áig terjedő bírságra számíthat minden jogsértő záradék után, és kötelezhető lehet a jogtalanul felszámított díjak visszatérítésére is. A hatóság korábban hasonló ügyben már fellépett az Amazonnal szemben is, amely ennek hatására módosította az Amazon Prime és Amazon Prime Video szolgáltatásaira vonatkozó feltételeit.
Címlapkép: Getty Images
