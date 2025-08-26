Súlyos büntetést kaphat a Netflix az önkényes díjemelés miatt: ez milliókat érint

A lengyel fogyasztóvédelmi hivatal eljárást indított a Netflix ellen, mert a streamingszolgáltató a felhasználók kifejezett beleegyezése nélkül emelte előfizetési díjait - jelentette a Reuters.

A lengyel Verseny- és Fogyasztóvédelmi Hivatal (UOKiK) hétfőn bejelentette, hogy eljárást indított a Netflix ellen, mivel a vállalat 2024 augusztusában egyoldalúan, akár 7 zloty (kb. 1,92 dollár) értékben is megemelte egyes havi előfizetési díjait anélkül, hogy ehhez a felhasználók aktív hozzájárulását kérte volna.

A lengyel fogyasztóvédelmi törvények szerint a vállalatok nem módosíthatják egyoldalúan a szerződés lényeges feltételeit, beleértve az árakat is, a felhasználók kifejezett jóváhagyása nélkül. A hatóság szerint a Netflix gyakorlata arra épült, hogy a felhasználók válaszának hiányát beleegyezésként értelmezte.

"A szolgáltatás ára, mint bármely más szerződéses feltétel, nem változtatható meg egyoldalúan, a felhasználó kifejezett és tájékozott beleegyezése nélkül" - nyilatkozta Tomasz Chrostny, az UOKiK elnöke.

A Netflix közleményben reagált az ügyre: "A fogyasztókkal való kényelmes és átlátható kommunikáció kulcsfontosságú számunkra, és az összes vonatkozó törvénynek megfelelő működés a legfőbb prioritásunk. Szorosan együttműködünk az UOKiK-kal az ügy tisztázása érdekében, biztosítva a legkedvezőbb megoldást a Netflix lengyelországi nézői számára."

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Amennyiben a vádak beigazolódnak, a Netflix akár forgalmának 10%-áig terjedő bírságra számíthat minden jogsértő záradék után, és kötelezhető lehet a jogtalanul felszámított díjak visszatérítésére is. A hatóság korábban hasonló ügyben már fellépett az Amazonnal szemben is, amely ennek hatására módosította az Amazon Prime és Amazon Prime Video szolgáltatásaira vonatkozó feltételeit.