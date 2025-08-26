A szezonban átfogó ellenőrzést tartott a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a görögdinnyék minőségének, jelölésének és nyomonkövethetőségének vizsgálatára.
Súlyos büntetést kaphat a Netflix az önkényes díjemelés miatt: ez milliókat érint
A lengyel fogyasztóvédelmi hivatal eljárást indított a Netflix ellen, mert a streamingszolgáltató a felhasználók kifejezett beleegyezése nélkül emelte előfizetési díjait - jelentette a Reuters.
A lengyel Verseny- és Fogyasztóvédelmi Hivatal (UOKiK) hétfőn bejelentette, hogy eljárást indított a Netflix ellen, mivel a vállalat 2024 augusztusában egyoldalúan, akár 7 zloty (kb. 1,92 dollár) értékben is megemelte egyes havi előfizetési díjait anélkül, hogy ehhez a felhasználók aktív hozzájárulását kérte volna.
A lengyel fogyasztóvédelmi törvények szerint a vállalatok nem módosíthatják egyoldalúan a szerződés lényeges feltételeit, beleértve az árakat is, a felhasználók kifejezett jóváhagyása nélkül. A hatóság szerint a Netflix gyakorlata arra épült, hogy a felhasználók válaszának hiányát beleegyezésként értelmezte.
"A szolgáltatás ára, mint bármely más szerződéses feltétel, nem változtatható meg egyoldalúan, a felhasználó kifejezett és tájékozott beleegyezése nélkül" - nyilatkozta Tomasz Chrostny, az UOKiK elnöke.
A Netflix közleményben reagált az ügyre: "A fogyasztókkal való kényelmes és átlátható kommunikáció kulcsfontosságú számunkra, és az összes vonatkozó törvénynek megfelelő működés a legfőbb prioritásunk. Szorosan együttműködünk az UOKiK-kal az ügy tisztázása érdekében, biztosítva a legkedvezőbb megoldást a Netflix lengyelországi nézői számára."
Amennyiben a vádak beigazolódnak, a Netflix akár forgalmának 10%-áig terjedő bírságra számíthat minden jogsértő záradék után, és kötelezhető lehet a jogtalanul felszámított díjak visszatérítésére is. A hatóság korábban hasonló ügyben már fellépett az Amazonnal szemben is, amely ennek hatására módosította az Amazon Prime és Amazon Prime Video szolgáltatásaira vonatkozó feltételeit.
Kihúzták a Hatoslottó 2025/34. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitte-e valaki a mai sorsoláson a 110 millió forintos főnyereményt!
Mutatjuk, elvitte-e valaki a 616 millió forintos főnyereményt a 34. játékhéten. Lássuk, hogy alakultak az ötös lottó mai nyerőszámai!
Mutatjuk, hogy mit néztek a mozilátogatók az elmúlt héten és hogy milyen őszi premierfilmeket érdemes már most bevésni a naptárba.
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2025/34. heti, pénteki nyerőszámait.
Augusztus 23-án kilenc látványos mérkőzésen, négy olimpikon, sztárok és világsztárok várják a bokszrajongókat.
Kihúzták a Skandináv lottó 2025/34. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitték-e a főnyeremény.
Az augusztus 20-ai ünnepségsorozat keretében idén is megelevenedett a Budai Vár: több mint ezer kézműves, száz látványműhely és a hagyományőrző mesterségek kavalkádja várta a látogatókat.
Őszintén vallott testvéréről az Oasis fenegyereke: így talán még sosem beszélt egymásról a két Gallagher
Az Oasis 2024 augusztusában jelentette be újraegyesülését, 15 évvel azután, hogy 2009-ben feloszlottak.
Valóban nagyobb eséllyel nyerhetünk a Hatoslottón, vagy csak a nyeremények oszlanak meg, és ritkábban halmozódnak fel az igazán nagy összegek?
Az űridőjárással összefüggő fizikai folyamatok kutatásával foglalkozó projekt indult a HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpont.
Az ünnepi tűzijáték hang- és fényhatásai az állatok számára komoly stresszt, sokkhatást jelenthetnek.
Mától lehet megkóstolni Magyarország tortáját és cukormentes tortáját a Szent István-napi programsorozat keretében a Magyar Ízek Utcájában.
Csodálatos égi jelenséget láthatsz szerda hajnalban: csak nagyon ritkán van ilyen, kár lenne kihagyni
Három bolygó, a Hold és több fényes csillag, valamint csillaghalmaz kerül közel egymáshoz augusztus 20-án hajnalban
Egyre több magyar település dönt úgy, hogy nem rendez tűzijátékot augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén.
Rózsa György, a televíziózás 60 éves jubileumát ünneplő legendás műsorvezető súlyos egészségügyi vészhelyzeten esett át.
Egy felmérés alapján a tűzijáték nemcsak kulturális és közösségi élmény, hanem generációkat összekötő ünnepi szimbólum is.
A Budapest Borfesztivál szeptember 11. és 14. között 4 napra elfoglalja méltó helyét a borkultúra, a gasztronómia és az elegancia fellegvárában.
Magyarország új milliárdossal gazdagodott, hiszen egy szerencsés játékos behúzta a Hatoslottót.
