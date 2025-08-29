A piacok jelenleg több mint 87%-os esélyt adnak egy negyedpontos kamatcsökkentésnek a Fed szeptemberi ülésén.
Újabb durva drágulás élesedik Trump vámjai miatt: milliók fizethetnek többet a kedvencükért
A Sony 15 százalékkal emeli a PlayStation 5 konzolok árát az Egyesült Államokban a Trump-kormány által bevezetett védővámok miatt, így a legdrágább PS5 Pro modell már 750 dollárba kerül - írja a HVG.
A japán gyártó bejelentése szerint a körülbelül 50 dolláros áremelés közvetlen válasz az amerikai kormányzat által nemrég életbe léptetett védővámokra. Az áremelés után a PlayStation 5 Pro változata 750 dollárba (nagyjából 255 ezer forintba) fog kerülni az amerikai piacon.
A lépés felerősítette azokat az aggodalmakat, hogy az USA védővámpolitikája ellátási nehézségeket okozhat a játékpiacon, befolyásolva a nyersanyagbeszerzést és a szállítmányozást is.
Az amerikai játékosok azonban nincsenek egyedül a drágulással: a Sony már korábban, áprilisban megemelte konzoljai árát Európában, Nagy-Britanniában, Új-Zélandon és Ausztráliában is.
A cukrászda közösségi oldalán osztotta meg a hírt, amely sokakat meglepett és elszomorított.
Kefír és Szamóca félretették a régi sérelmeket, és jövőre az egyik legnagyobb budapesti koncerthelyszínen térnek vissza.
A sajtóban hamar elindultak a találgatások, pletykák szerint Stohl egy hamarosan induló film főszerepéért vállalta el a műsort, mások azt rebesgetik, hogy nem kis pénzről...
A 90-es évek kultikus magyar vígjátéksorozata, a Família Kft. visszatér a képernyőkre szeptember 1-jétől.
Kihúzták a Skandináv lottó 2025/35. heti nyerőszámait. Ezen a héten 5 telitalálatos szelvény is volt a skandin.
Budapest pezsgő gasztronómiai és kulturális életét hamarosan még több izgalmas élménnyel gazdagítja a Time Out Market.
Augusztus 26-án minden zenei és sportvilági rajongó izgatottan figyelte a hírt: Taylor Swift és Travis Kelce eljegyezték egymást. Nézzük, mennyibe került Swift gyűrűje és ruhája.
Több ügyfél is panaszt emelt Laár András ellen elmaradt asztrológiai konzultációk miatt.
A lengyel fogyasztóvédelmi hivatal eljárást indított a Netflix ellen, mert a streamingszolgáltató a felhasználók kifejezett beleegyezése nélkül emelte előfizetési díjait.
A SkyShowtime készül: számos sikersorozat folytatása és izgalmas filmek érkeznek a platformra szeptemberben, köztük az Oscar-díjas, magyar vonatkozású A brutalista című alkotás.
Több mint tíz tonna kokaint foglaltak le a hatóságok Ecuadorban három hét alatt tengeri hajókon végrehajtott razziák során.
Kihúzták a Hatoslottó 2025/34. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitte-e valaki a mai sorsoláson a 110 millió forintos főnyereményt!
Mutatjuk, elvitte-e valaki a 616 millió forintos főnyereményt a 34. játékhéten. Lássuk, hogy alakultak az ötös lottó mai nyerőszámai!
Mutatjuk, hogy mit néztek a mozilátogatók az elmúlt héten és hogy milyen őszi premierfilmeket érdemes már most bevésni a naptárba.
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2025/34. heti, pénteki nyerőszámait.
Augusztus 23-án kilenc látványos mérkőzésen, négy olimpikon, sztárok és világsztárok várják a bokszrajongókat.
Kihúzták a Skandináv lottó 2025/34. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitték-e a főnyeremény.
Az augusztus 20-ai ünnepségsorozat keretében idén is megelevenedett a Budai Vár: több mint ezer kézműves, száz látványműhely és a hagyományőrző mesterségek kavalkádja várta a látogatókat.
