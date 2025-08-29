2025. augusztus 29. péntek Beatrix, Erna
Sony PlayStation 5 játékkonzol fekete háttérrel. A Spider-Man: Miles Morales a PS5 legnagyobb megjelenési játéka. A férfi kezében joystick
Szórakozás

Újabb durva drágulás élesedik Trump vámjai miatt: milliók fizethetnek többet a kedvencükért

Pénzcentrum
2025. augusztus 29. 19:16

A Sony 15 százalékkal emeli a PlayStation 5 konzolok árát az Egyesült Államokban a Trump-kormány által bevezetett védővámok miatt, így a legdrágább PS5 Pro modell már 750 dollárba kerül - írja a HVG.

A japán gyártó bejelentése szerint a körülbelül 50 dolláros áremelés közvetlen válasz az amerikai kormányzat által nemrég életbe léptetett védővámokra. Az áremelés után a PlayStation 5 Pro változata 750 dollárba (nagyjából 255 ezer forintba) fog kerülni az amerikai piacon.

A lépés felerősítette azokat az aggodalmakat, hogy az USA védővámpolitikája ellátási nehézségeket okozhat a játékpiacon, befolyásolva a nyersanyagbeszerzést és a szállítmányozást is.

Az amerikai játékosok azonban nincsenek egyedül a drágulással: a Sony már korábban, áprilisban megemelte konzoljai árát Európában, Nagy-Britanniában, Új-Zélandon és Ausztráliában is.
Címlapkép: Getty Images
