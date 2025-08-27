2025. augusztus 27. szerda Gáspár
Ez a kép a Lottery Balls sorozathoz tartozik.
Szórakozás

Hihetetlen, ami a Skandináv lottón történt: íme a 35. hét nyerőszámai és nyertesei

Pénzcentrum
2025. augusztus 27. 21:28

Kihúzták a Skandináv lottó 2025/35. heti nyerőszámait. Ezen a héten 5 telitalálatos szelvény is volt a skandin, ami meglehetősen ritka a játék történetében. Így a következő héten (36.) 70 millió forint lesz a tét majd a tét a Skandináv lottón.

A Skandináv lottó játékban 35 számból kell 7-et kiválasztani, ezért az Ötöslottó, vagy Hatoslottó mintájára Heteslottóként is szokták emlegetni ezt a játékot. A számok hetente egy kézi és egy gépi sorsoláson vesznek részt, mindkét sorsoláson 7-7 számot húznak ki. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha a játékosnak az egyik vagy akár mindkét sorsoláson legalább 4 találata van. A főnyereményt az egy sorsoláson elért 7 találat jelenti. Az alábbiakban mutatjuk a 35 heti nyerőszámokat és a nyereményeket is - GÖRGESS LEJJEBB!

A Skandináv lottó gépi sorsolás nyerőszámai a 35. héten 2025-ben:

1; 5; 12; 14; 23; 31; 35.

A Skandináv lottó kézi sorsolás nyerőszámai a 35. héten 2025-ben:

12; 13; 18; 19; 24; 27; 31.

Ezen a héten volt telitalálatos szelvény, 5 szerencsés játékos is jól tippelt a skandin: nyereményük fejenként 44 780 550 forint. Így a 36. játékhéten 70 millió forint keresi gazdáját majd a Skandináv lottón.

További nyeremények a Skandináv lottón a 35. héten:

  • 6 találat: egyenként 164 415 forint
  • 5 találat: egyenként 5 735 forint
  • 4 találat: egyenként 2 210 forint
Címlapkép: Getty Images
