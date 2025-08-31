2025. augusztus 31. vasárnap Erika, Bella
Budapest
Gyalogút a víztározó csendes vize mellett egy lenyűgöző szeptemberi reggelen ezen a népszerű Peak District-i helyen.
Szórakozás

Most közölte a HungaroMet: csúnya világ jön szeptember első hetében, lesz itt minden!

Pénzcentrum
2025. augusztus 31. 16:31

Változékony idő várható szeptember első hetében: a hét elején még sokat süt a nap és kedden akár 28-34 Celsius-fok is lehet a legmelegebb órákban, majd többfelé kell záporra, zivatarra készülni és a hőmérséklet is kissé csökken, de a hét végére ismét többórás napsütés várható 25-32 fok közötti csúcshőmérséklettel - derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből.

Hétfőn a pára, köd feloszlása után az ország nyugati felén kevés, keleten több gomolyfelhő képződik, de alapvetően sokat fog sütni a nap. Az északkeleti, keleti tájakon néhány zápor kialakulhat. A déli, délnyugati szél elsősorban a Dunántúlon élénkül meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 32 fok között valószínű.

Kedden általában sok napsütés várható fátyol- és gomolyfelhőkkel, majd nyugat felől növekszik a felhőzet. Délután a nyugati határvidéken, estétől a Dunántúlon már másutt is van esély záporra, zivatarra. A déli szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. A minimum-hőmérséklet 12-18 fok között alakul, de az északi völgyekben egy-két fokkal hidegebb lesz, míg a maximum 28-34 fok között várható.

Szerdára virradóra erősen megnövekszik a felhőzet, amely napközben nyugat felől már csökken is, keletről nyugat felé haladva egyre több napsütés valószínű. Összességében többfelé lehet számítani záporra, zivatarra, majd esőre is. Reggelig a Tiszántúlon még kicsi a csapadék esélye, délutántól pedig a Dunántúlon már szűnik a csapadéktevékenység. Az északnyugatira forduló szél a Dunántúlon megélénkül. A minimum-hőmérséklet 15-21, a maximum 25-30 fok között alakulhat.

Csütörtökön általában gomolyfelhős, napos idő várható, de keleten magasszintű felhőzet is lesz felettünk. A Dunától keletre egy-egy zápor, kis eséllyel esetleg zivatar is kialakulhat. A változó irányú szél mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11-17, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 27-30 fok között alakul.

Pénteken gyengén vagy közepesen felhős idő és többórás napsütés valószínű, helyenként lehet zápor, zivatar. A délnyugati, nyugati szél napközben megélénkül. Hajnalban 10-18, délután 25-32 fok várható.

Szombaton is gyengén vagy közepesen felhős idő és többórás napsütés valószínű, helyenként lehet zápor, zivatar. A délnyugati, nyugati szél napközben megélénkül. Kora reggel 10-18, délután 25-32 fok valószínű.

Vasárnap gyengén vagy közepesen felhős idő és többórás napsütés valószínű, helyenként lehet zápor, zivatar. A délnyugati, nyugati szél napközben megélénkül. Hajnalban 10-18, délután 25-32 fok között alakul a hőmérséklet.
Címlapkép: Getty Images
#szél #időjárás #hőmérséklet #zápor #napsütés #idő #időjárás előrejelzés #szélsőséges időjárás #hungaromet

PÉNZÜGYI KISOKOS
Alulbiztosítás
Ha a vagyontárgy valóságos értéke meghaladja a szerződésben rögzített biztosítási összeget, következmény: az aránylagos (pro rata) térítés. A biztosítási összeg alapja az épület teljes újjáépítésének költsége, ingóság esetén az újrabeszerzési érték. Alulbiztosítottság esetén egy bekövetkezett kár esetén a szerződés nem nyújt elég fedezetett a teljes kárra. Fontos, hogy legalább évente nézzük át biztosítási szerződéseinket és kérjük a biztosítási összeg növelését, ha új értékekkel bővül otthonunk.

Több kisokos

