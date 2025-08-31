A Pénzcentrum 2025. augusztus 31.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Most közölte a HungaroMet: csúnya világ jön szeptember első hetében, lesz itt minden!
Változékony idő várható szeptember első hetében: a hét elején még sokat süt a nap és kedden akár 28-34 Celsius-fok is lehet a legmelegebb órákban, majd többfelé kell záporra, zivatarra készülni és a hőmérséklet is kissé csökken, de a hét végére ismét többórás napsütés várható 25-32 fok közötti csúcshőmérséklettel - derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből.
Hétfőn a pára, köd feloszlása után az ország nyugati felén kevés, keleten több gomolyfelhő képződik, de alapvetően sokat fog sütni a nap. Az északkeleti, keleti tájakon néhány zápor kialakulhat. A déli, délnyugati szél elsősorban a Dunántúlon élénkül meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 32 fok között valószínű.
Kedden általában sok napsütés várható fátyol- és gomolyfelhőkkel, majd nyugat felől növekszik a felhőzet. Délután a nyugati határvidéken, estétől a Dunántúlon már másutt is van esély záporra, zivatarra. A déli szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. A minimum-hőmérséklet 12-18 fok között alakul, de az északi völgyekben egy-két fokkal hidegebb lesz, míg a maximum 28-34 fok között várható.
Szerdára virradóra erősen megnövekszik a felhőzet, amely napközben nyugat felől már csökken is, keletről nyugat felé haladva egyre több napsütés valószínű. Összességében többfelé lehet számítani záporra, zivatarra, majd esőre is. Reggelig a Tiszántúlon még kicsi a csapadék esélye, délutántól pedig a Dunántúlon már szűnik a csapadéktevékenység. Az északnyugatira forduló szél a Dunántúlon megélénkül. A minimum-hőmérséklet 15-21, a maximum 25-30 fok között alakulhat.
Csütörtökön általában gomolyfelhős, napos idő várható, de keleten magasszintű felhőzet is lesz felettünk. A Dunától keletre egy-egy zápor, kis eséllyel esetleg zivatar is kialakulhat. A változó irányú szél mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11-17, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 27-30 fok között alakul.
Pénteken gyengén vagy közepesen felhős idő és többórás napsütés valószínű, helyenként lehet zápor, zivatar. A délnyugati, nyugati szél napközben megélénkül. Hajnalban 10-18, délután 25-32 fok várható.
Szombaton is gyengén vagy közepesen felhős idő és többórás napsütés valószínű, helyenként lehet zápor, zivatar. A délnyugati, nyugati szél napközben megélénkül. Kora reggel 10-18, délután 25-32 fok valószínű.
Vasárnap gyengén vagy közepesen felhős idő és többórás napsütés valószínű, helyenként lehet zápor, zivatar. A délnyugati, nyugati szél napközben megélénkül. Hajnalban 10-18, délután 25-32 fok között alakul a hőmérséklet.
Kihúzták a Hatoslottó 2025/35. heti nyerőszámait. Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a hatoson.
Na, vajon elvitte valaki a 770 millió forintos főnyereményt az ötös lottón vagy tovább halmozódik a főnyeremény?
Meglepő fordulat a gasztronómia világában: megjelent Európa 50 legjobb pizzériájának listája, amelyen egyetlen olasz étterem sem kapott helyet.
Telitalálat nem született, és a nagyobb nyereményeknek is a külföldi szerencsevadászok örülhetnek.
A lépés felerősítette azokat az aggodalmakat, hogy az USA védővámpolitikája ellátási nehézségeket okozhat a játékpiacon.
A cukrászda közösségi oldalán osztotta meg a hírt, amely sokakat meglepett és elszomorított.
Kefír és Szamóca félretették a régi sérelmeket, és jövőre az egyik legnagyobb budapesti koncerthelyszínen térnek vissza.
A sajtóban hamar elindultak a találgatások, pletykák szerint Stohl egy hamarosan induló film főszerepéért vállalta el a műsort, mások azt rebesgetik, hogy nem kis pénzről...
A 90-es évek kultikus magyar vígjátéksorozata, a Família Kft. visszatér a képernyőkre szeptember 1-jétől.
Kihúzták a Skandináv lottó 2025/35. heti nyerőszámait. Ezen a héten 5 telitalálatos szelvény is volt a skandin.
Budapest pezsgő gasztronómiai és kulturális életét hamarosan még több izgalmas élménnyel gazdagítja a Time Out Market.
Augusztus 26-án minden zenei és sportvilági rajongó izgatottan figyelte a hírt: Taylor Swift és Travis Kelce eljegyezték egymást. Nézzük, mennyibe került Swift gyűrűje és ruhája.
Több ügyfél is panaszt emelt Laár András ellen elmaradt asztrológiai konzultációk miatt.
A lengyel fogyasztóvédelmi hivatal eljárást indított a Netflix ellen, mert a streamingszolgáltató a felhasználók kifejezett beleegyezése nélkül emelte előfizetési díjait.
A SkyShowtime készül: számos sikersorozat folytatása és izgalmas filmek érkeznek a platformra szeptemberben, köztük az Oscar-díjas, magyar vonatkozású A brutalista című alkotás.
Több mint tíz tonna kokaint foglaltak le a hatóságok Ecuadorban három hét alatt tengeri hajókon végrehajtott razziák során.
Kihúzták a Hatoslottó 2025/34. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitte-e valaki a mai sorsoláson a 110 millió forintos főnyereményt!
Mutatjuk, elvitte-e valaki a 616 millió forintos főnyereményt a 34. játékhéten. Lássuk, hogy alakultak az ötös lottó mai nyerőszámai!
