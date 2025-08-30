2025. augusztus 30. szombat Rózsa
20 °C Budapest
Most közölte a HungaroMet: a monszun csak a kezdet, az Erin hurrikán elérte Magyarországot

Pénzcentrum
2025. augusztus 30. 16:59

Elsőfokú riasztást adott ki a HungaroMet az ország középső részére zivatarok, északon pedig felhőszakadás miatt. A hétvégén több hullámban várhatók zivatarok, amelyeket viharos széllökések, jégeső és intenzív csapadék kísérhet.

A HungaroMet veszélyjelző rendszere sárga, elsőfokú riasztást léptetett életbe Magyarország középső harmadán zivatarok, az északi területeken pedig felhőszakadás veszélye miatt. A meteorológiai szolgálat figyelmeztetése szerint a legfőbb veszélyforrást a villámlás jelenti, de helyenként erős széllökések és jégeső is előfordulhat.

A részletes előrejelzés szerint szombaton több hullámban alakulhatnak ki zivatarok, különösen a déli, kora délutáni óráktól az ország középső sávjában és a Dél-Dunántúlon. A zivatarokat 60-80 km/órás, esetenként még erősebb széllökések kísérhetik, valamint 10-20 milliméteres jégeső és 30-50 milliméteres, helyenként akár 50-70 millimétert meghaladó felhőszakadás is előfordulhat. A szakemberek szerint késő estére mérséklődik a zivatarok intenzitása, de teljesen nem szűnnek meg.

Szombatra az ország egész területén érvényben van az elsőfokú figyelmeztetés a zivatarok miatt, míg a felhőszakadások veszélye elsősorban a középső és nyugati tájakat érinti. Vasárnap a késő délelőtti óráktól estig főként a Dunától keletre és a Dunántúl keleti részén számíthatunk elszórt zivatarokra, amelyeket intenzív, 10-25 milliméteres csapadék vagy 30-50 milliméteres, helyenként 50 millimétert meghaladó felhőszakadás kísérhet. Emellett 45-65 km/órás széllökések és 1-2 centiméteres jég is előfordulhat – közölte a HungaroMet.

A jelenlegi viharos időjárást az Erin hurrikán maradványa okozza.
Címlapkép: Getty Images
