2025. augusztus 30. szombat Rózsa
28 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Különböző 50, 100, 200 és 500 eurós címletű eurobankjegyek vibráló elrendezése, amely az európai pénz sokszínűségét mutatja be. Tökéletes a pénzügyekkel, banki tevékenységgel, közgazdaságtannal, befektetésekkel és valutaváltás
Szórakozás

Az Eurojackpot nyerőszámai a 35. játékhéten

Pénzcentrum
2025. augusztus 30. 08:33

Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2025/35. heti, pénteki nyerőszámait. Telitalálat nem született, és a nagyobb nyereményeknek is a külföldi szerencsevadászok örülhetnek.

Az Eurojackpot játékban az „A” mezőn 50 számból 5-t, a „B” mezőn pedig 12 számból 2-t kell megjelölni. Akkor nyersz a heti két alkalommal megrendezett sorsoláson, ha az „A” és „B” mezőben elért találataid száma legalább 3. Az Eurojackpot 35. heti nyerőszámaiért és a nyereményekért görgess lejjebb!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Eurojackpot nyerőszámai 2025-ben a 35. játékhéten, pénteken:

3, 5, 19, 23, 48; 1, 5.

A legmagasabb magyar nyeremény az V. nyerőosztályban született: 22 szerencsés hazai játékos bő 100 ezer forintot vihet haza a 4+1 találatos szelvényével. Az alacsonyabb nyerőosztályokban pedig további 17 459 magyar játékos nyert még kissebb-nagyobb összegeket. Mivel telitalálat nem volt,

a következő, 36. heti sorsoláson, kedden már 61 millió euró, azaz mai forintárfolyamon 24,2 milliárd forint lesz a tét az Eurojackpoton.

5+2 találatos szelvény, vagyis telitalálat nem volt Magyarországon már 284 sorsolás óta! Az Eurojackpoton jelenleg 860 forintba kerül egy játék, ez mindig változik attól függően, milyen gyenge a forint.

Eurojackpot adózás 2025: ennyi adó fizetendő a nyeremény után
EZ IS ÉRDEKELHET
Eurojackpot adózás 2025: ennyi adó fizetendő a nyeremény után
Mik az Eurojackpot adózás szabályai Magyarországon? Mennyi az Eurojackpot nyeremény forintban és mennyi a különbség a bruttó nyeremény és az Eurojackpot nettó nyeremény között?

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső EUROJACKPOT aloldalunkon
Címlapkép: Getty Images
#lottó #szerencsejáték #eurojackpot #lottósorsolás #nyerőszámok #telitalálat #számsorsolás #nyerőszám #lottóhúzás #lottószámok #pénzcentrum lottószámok #eurojackpot lottó #eurojackpot nyertes

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:58
08:33
07:45
06:56
06:05
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 30.
Súlyos ősz vár a magyar kertesház-tulajokra: durván fizethet, akinek ilyen fa áll az udvarán
2025. augusztus 29.
Működik a legális hiteltrükk az Otthon Startnál is: így lehet akár 20%-ot faragni a törlesztőrészleten
2025. augusztus 29.
Küszöbön a nukleáris világháború? Ezek az országok robbanthatják ki!
2025. augusztus 29.
Sokkoló fordulat: itt a lista azokról a munkákról, amiket a mesterséges intelligencia nem tud elvenni
2025. augusztus 29.
Brutális árrobbanást hoz az Otthon Start vagy csak megy a pánikkeltés?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 30. szombat
Rózsa
35. hét
Augusztus 30.
Az eltűntek világnapja
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Kész, vége: így tényleg elmaradhat az augusztus 20-i budapesti tűzijáték, a számok nem hazudnak
2
1 hónapja
Elbukhatja nyereményét az Ötöslottó új milliárdosa: még nem dőlhet hátra, a lényeg most jön a nyertesnek
3
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 32. játékhéten
4
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 33. játékhéten
5
1 hónapja
Tényleg elmarad az augusztus 20-i tűzijáték Budapesten? Itt a hivatalos bejelentés!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Refinanszírozó pénzintézet
Az a pénzintézet, amely a forrást biztosítja a bank számára valamely hitel nyújtásához. Refinanszírozott hitel esetén tehát a bank a pénzügyi intézménytől kapott forrást továbbítja.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 30. 08:58
A titok, amit a légitársaságok nem akarnak, hogy megtudj: így utazz olcsón Londonba és Párizsba
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 30. 06:05
Súlyos ősz vár a magyar kertesház-tulajokra: durván fizethet, akinek ilyen fa áll az udvarán
Agrárszektor  |  2025. augusztus 30. 08:32
Kitört a vihar: ítéletidő csapott le Magyarországra