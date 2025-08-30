Kihúzták a Skandináv lottó 2025/35. heti nyerőszámait. Ezen a héten 5 telitalálatos szelvény is volt a skandin.
Az Eurojackpot nyerőszámai a 35. játékhéten
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2025/35. heti, pénteki nyerőszámait. Telitalálat nem született, és a nagyobb nyereményeknek is a külföldi szerencsevadászok örülhetnek.
Az Eurojackpot játékban az „A” mezőn 50 számból 5-t, a „B” mezőn pedig 12 számból 2-t kell megjelölni. Akkor nyersz a heti két alkalommal megrendezett sorsoláson, ha az „A” és „B” mezőben elért találataid száma legalább 3. Az Eurojackpot 35. heti nyerőszámaiért és a nyereményekért görgess lejjebb!
Eurojackpot nyerőszámai 2025-ben a 35. játékhéten, pénteken:
3, 5, 19, 23, 48; 1, 5.
A legmagasabb magyar nyeremény az V. nyerőosztályban született: 22 szerencsés hazai játékos bő 100 ezer forintot vihet haza a 4+1 találatos szelvényével. Az alacsonyabb nyerőosztályokban pedig további 17 459 magyar játékos nyert még kissebb-nagyobb összegeket. Mivel telitalálat nem volt,
a következő, 36. heti sorsoláson, kedden már 61 millió euró, azaz mai forintárfolyamon 24,2 milliárd forint lesz a tét az Eurojackpoton.
5+2 találatos szelvény, vagyis telitalálat nem volt Magyarországon már 284 sorsolás óta! Az Eurojackpoton jelenleg 860 forintba kerül egy játék, ez mindig változik attól függően, milyen gyenge a forint.
