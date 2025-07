Tényleg elmarad az augusztus 20-i tűzijáték Budapesten? Itt a hivatalos bejelentés!

2025-ben Budapesten ismét megrendezik az augusztus 20-i tűzijátékot, amelyre több mint 3 milliárd forintos keretet különítettek el. A látványos show mellett a költségek emelkedése és a társadalmi vita is visszatérő eleme az ünnepnek. Míg egyes városok – mint Cegléd – a rendezvény elhagyása mellett döntöttek, a fővárosban továbbra is kiemelt szerepet kap. A kérdés azonban változatlan: megéri-e ekkora árat fizetni a nemzeti összetartozás látványos szimbólumáért?

Az augusztus 20-i állami tűzijáték minden évben felerősíti a vitát arról, hogy valóban szükség van-e egy ilyen volumenű és költségű rendezvényre. Miközben sokak számára ez az év egyik legjobban várt látványossága, mások túlzónak tartják a kiadásokat, főként a gazdasági nehézségek fényében. Idén sem marad el a fővárosi ünnepség – sőt, a tervek szerint még látványosabb lesz –, ám az ország egyes településein más döntések születtek. A kérdés újra aktuális: mit ér meg egy közös ünnepi élmény a költségvetés és a társadalmi egyensúly tükrében?

Komoly társadalmi vita volt az elmúlt években a tűzijátékról

Az augusztus 20-i tűzijáték évek óta az egyik leglátványosabb és legnagyobb érdeklődést kiváltó esemény Budapesten, amely Szent István napjához és az államalapítás ünnepéhez kapcsolódik. Ugyanakkor az elmúlt öt évben egyre élénkebb viták övezik a rendezvény létjogosultságát, különösen gazdasági, környezetvédelmi és társadalmi szempontból. A program költségei évről évre emelkednek: 2024-ben a teljes ünnepségsorozat – a tűzijátékkal együtt – legalább 15 milliárd forintba került, amit sokan túlzónak tartanak a jelenlegi gazdasági helyzetben.

A kritikusok szerint a közpénzből finanszírozott látványosság nem tükrözi a társadalom aktuális prioritásait, különösen egy olyan időszakban, amikor egyre több család küzd megélhetési nehézségekkel. Emellett felmerültek környezetvédelmi és állatvédelmi aggályok is: a pirotechnikai elemek légszennyezést okoznak, a zaj pedig stresszt vált ki háziállatokból és vadon élő állatokból egyaránt. Több ellenzéki párt és civil szervezet a rendezvény elhagyását vagy alternatív, fenntarthatóbb megoldások – például drón- vagy lézershow – bevezetését javasolta.

A rendezvény támogatói ezzel szemben gazdasági és kulturális érveket sorakoztatnak fel. A tűzijáték nemcsak nemzeti szimbólum, hanem jelentős turisztikai esemény is: rengeteg látogatót vonz Budapestre, aminek a vendéglátóipar és a helyi szolgáltatók is haszonélvezői. Az ünnep szerepe a nemzeti identitás megerősítésében is hangsúlyos – sokak szerint éppen az ilyen látványos, közös élmények segítenek fenntartani az összetartozás érzését a társadalomban.

Miközben a társadalmi párbeszéd évről évre újabb szempontokkal bővül, egyre több szó esik az ünnepség jövőjéről is. Vajon lehet-e méltóképpen megemlékezni az államalapításról kisebb környezeti és költségvetési terheléssel? Léteznek-e olyan kompromisszumos megoldások, amelyek egyszerre szolgálják a közösségi élményt és a fenntarthatóságot? A következőkben az idei rendezvény részleteit és társadalmi fogadtatását vizsgáljuk meg közelebbről.

Tényleg elmarad 2025-ben az augusztus 20-i tűzijáték?

Néhány héttel ezelőtt, ahogy arról a Pénzcentrum is beszámolt, végigsöpört a magyar sajtóban, hogy elmarad az augusztus 20-i tűzijáték a Pest megyei Cegléden. Dr. Csáky András polgármester tájékoztatása szerint a tűzijáték sorsa hosszú ideje vita tárgyát képezte a helyiek között, és már korábban is közvélemény-kutatást tartottak, amelyben a többség a színes pirotechnikai bemutatók ellen voksolt.

Idén azonban a végleges döntést a ceglédi Kossuth Művelődési Központ és a kivitelező vállalkozó együttműködése hozta meg. A polgármester a Szoljon.hu-nak elmondta: „A belvárosban az elmúlt időszakban sok épületre szereltek napelemeket, ami miatt a visszahulló törmelék komoly károkat okozhatna, ezért nem sikerült olyan biztonságos helyszínt találni, ahol a tűzijátékot meg lehetne rendezni.” A város távolabbi pontjain pedig a szervezők nem találták értelmét az esemény lebonyolításának.

Augusztus 20.: grandiózus tűzijáték lesz Budapesten

A ceglédi hírre reagálva, ahogy az lenni szokott, a budapesti ünnepsorozat kapcsán is feléledtek a fentebb taglalt társadalmi viták. Ugyanakkor szó sincs arról, hogy elmaradna Budapesten a tűzijáték augusztus 20-án, sőt, a szervezők közlése szerint grandiózus tűzijátékra készülhetünk augusztus 20-án a fővárosban. Mint a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség a Szent István Nap hivatalos weboldalán fogalmaz:

Ismét érkezik az év leglátványosabb estéje – augusztus 20-án este a főváros egén káprázatos fényekkel ünnepeljük az államalapítást.

Bizakodó közlésük szerint több százezer embert várnak a helyszínen, és az eseményt várhatóan milliók élveznek majd a televíziók képernyője előtt is országszerte. Kiemelik, hogy a látványos pirotechnikai show idén is gazdag zenei aláfestéssel, szimfonikus kísérettel és számos meglepetéssel készül, hogy méltóképp emelje az államalapítás ünnepének fényét. Természetesen arról is vannak már sajtóinformációk, mennyibe is kerül majd mindez az adófizetőknek.

Az időjárás miatt lefújhatják az augusztus 20-i tűzijátékot A tűzijátékok lefújására vagy elhalasztására elsősorban erős széllökések, zivatarok és villámtevékenység esetén kerül sor, mivel ezek a körülmények jelentős biztonsági kockázatot jelentenek: a pirotechnikai eszközök kiszámíthatatlan irányba sodródhatnak, veszélyeztetve a nézőket és az infrastruktúrát. Az eső önmagában általában nem indokolja a leállítást, azonban a kombinált viharos időjárás már kritikus. Gyakorlati példaként 2022-ben Budapesten az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzései miatt egy héttel elhalasztották a tűzijátékot ahogy egyébként 2024-ben is, igaz akkor csak pár órát csúsztatták a programot ): mivel végül nem alakultak ki a várható szélsőséges időjárási körülmények, az eset politikai vitákhoz vezetett, melynek következtében az OMSZ vezetőjét menesztették. Ennél súlyosabb következményekkel járt a 2006-os augusztus 20-i vihar, amelynek során öt ember vesztette életét és több százan megsérültek, megerősítve a biztonsági protokollok szigorú betartásának szükségességét.

Mennyibe kerül az augusztus 20-i tűzijáték 2025-ben?

A 2025-ös augusztus 20-i tűzijáték szervezésére az állam bruttó 3,066 milliárd forintos keretet különített el, amely a rendezvény technikai lebonyolítását, előkészítését és kapcsolódó kommunikációs feladatait is tartalmazza. Ez az összeg egy több mint 724 millió forintos opciós tétellel együtt értendő, amely a végső költségeket még tovább növelheti. A szerződés alapján ez kizárólag a tűzijátékra vonatkozik, nem tartalmazza a kapcsolódó ünnepi programokat vagy biztonsági intézkedéseket.

Összehasonlításként: 2024-ben a tűzijáték közvetlen költsége körülbelül 2,39 milliárd forint volt, így az idei kiadás több mint 600 millió forinttal haladja meg a tavalyit. Ugyanebben az évben a teljes állami ünnepségsorozat – beleértve koncerteket, kiállításokat, légi- és vízi bemutatókat – a sajtóhírek szerint elérte a 15 milliárd forintos összköltséget. Ez a növekvő tendencia évről évre komoly vitákat vált ki mind politikai, mind társadalmi szinten.

A kritikus hangok főként a kiadások arányosságát kérdőjelezik meg, figyelembe véve a gazdasági helyzetet és a szociális feszültségeket, míg a támogatók a rendezvény turisztikai, kulturális és közösségépítő szerepét hangsúlyozzák. A 2025-ös ünnepség teljes költségvetése egyelőre nem ismert, de a tűzijátékra fordított összeg már most érzékelteti, hogy a rendezvény továbbra is kiemelt szerepet kap a nemzeti ünnep programsorozatában.