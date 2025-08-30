Telitalálat nem született, és a nagyobb nyereményeknek is a külföldi szerencsevadászok örülhetnek.
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 35. játékhéten
Megkezdték az Ötöslottó 2025/35. heti nyerőszámainak sorsolását, melyet ezúttal is élőben közvetít a Pénzcentrum. Várhatóan 19:35-re az is kiderül, elvitte-e valaki a 770 millió forintos főnyereményt.
Élőben közvetítjük az Ötöslottó sorsolását, cikkünk folyamatosan frissül! Az Ötöslottó, Joker 35. heti nyerőszámaiért, és az ötös lottó nyereményeiért görgess lejjebb!
Ötöslottó 35. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben:
7; 17; 35; 50...
Jokerszám: 468229
Ezen a játékhéten (35.) nem volt telitalálat a Jokeren; a 36. héten így 60 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.
Fotó: Mónus Márton, MTI/MTVA
