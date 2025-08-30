Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 35. játékhéten

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Megkezdték az Ötöslottó 2025/35. heti nyerőszámainak sorsolását, melyet ezúttal is élőben közvetít a Pénzcentrum. Várhatóan 19:35-re az is kiderül, elvitte-e valaki a 770 millió forintos főnyereményt.

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK