Ötkor fodrász, éjfélre új csapat: nagyon kicentizte az átigazolást a magyar focista

Nikitscher Tamást a fodrásznál érte menedzsere hívása, hogy amint lehet, induljon. Kicentizték, de meglett az új klub egy új országban.

Tegnap éjfélkor sok európai országban lezárult a nyári átigazolási időszak, például a Premier League is csak estig engedélyezte az új játékosok leigazolását. Nem volt másként Portugáliában sem, de ennek a történetnek már egy magyar játékos is a szereplője volt: Nikitscher Tamás (a címlapképen jobbra) igencsak kicentizte, hogy új klubja lehessen.

A válogatott futballista menedzsere a köztelevízióban nyilatkozott a nem mindennapi délutánról és estéről, és mint elmondta, a menetrend igen szoros volt - egyben rávilágít arra, hogy sokszor tényleg csak perceken múlik minden.

Öt órakor hívtam fel azzal, hogy amilyen gyorsan lehet, induljon, mert Portugáliában várják. Ekkor még a fodrásznál ült, épp annyi ideje volt, hogy hazamenjen a barátnőjéhez, bepakoljanak és elinduljanak. Kilencre értek át, addigra várta a kész szerződés, és éjfél előtt az orvosin is átesett, úgyhogy még épp időben voltak

- mondta Nánási Balázs.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, statisztikákért és hírekért a Pénzcentrum sportoldalára!

Hozzátette azt is, hogy szakmailag mindenképp előre akartak lépni, az új klub, a Rio Ave pedig ehhez jó váltásnak tűnik a Valladolid után.

Mindenképpen prioritást élvezett az első pillanattól kezdve a mi részünkről, hogy próbáljunk meg váltani, ha szakmailag előre tudunk lépni. Úgy gondolom, a portugál első osztály színvonalasabb és erősebb, mint a spanyol másodosztály. Voltak kérők Szaúd-Arábiából is, de Tamás korábban már mondta nekem, hogy velük le se üljek tárgyalni, mert nem akar az arab világba igazolni

- mondta el a játékos menedzsere.

A Kecskemétről télen Spanyolországba igazoló Nikitscher így mindössze fél évet töltött a Valladolidnál, új klubjánál négy éves szerződést kötött. A Transfermarkt szerint a magyar válogatott játékosért 500 ezer eurót fizetett a portugál klub.