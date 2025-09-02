Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője kedden megnevezte azt a huszonhét játékost, akikre számít a labdarúgó Európa-liga főtábláján.
Ötkor fodrász, éjfélre új csapat: nagyon kicentizte az átigazolást a magyar focista
Nikitscher Tamást a fodrásznál érte menedzsere hívása, hogy amint lehet, induljon. Kicentizték, de meglett az új klub egy új országban.
Tegnap éjfélkor sok európai országban lezárult a nyári átigazolási időszak, például a Premier League is csak estig engedélyezte az új játékosok leigazolását. Nem volt másként Portugáliában sem, de ennek a történetnek már egy magyar játékos is a szereplője volt: Nikitscher Tamás (a címlapképen jobbra) igencsak kicentizte, hogy új klubja lehessen.
A válogatott futballista menedzsere a köztelevízióban nyilatkozott a nem mindennapi délutánról és estéről, és mint elmondta, a menetrend igen szoros volt - egyben rávilágít arra, hogy sokszor tényleg csak perceken múlik minden.
Öt órakor hívtam fel azzal, hogy amilyen gyorsan lehet, induljon, mert Portugáliában várják. Ekkor még a fodrásznál ült, épp annyi ideje volt, hogy hazamenjen a barátnőjéhez, bepakoljanak és elinduljanak. Kilencre értek át, addigra várta a kész szerződés, és éjfél előtt az orvosin is átesett, úgyhogy még épp időben voltak
- mondta Nánási Balázs.
KATTINTS a friss és élő eredményekért, statisztikákért és hírekért a Pénzcentrum sportoldalára!
Hozzátette azt is, hogy szakmailag mindenképp előre akartak lépni, az új klub, a Rio Ave pedig ehhez jó váltásnak tűnik a Valladolid után.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Mindenképpen prioritást élvezett az első pillanattól kezdve a mi részünkről, hogy próbáljunk meg váltani, ha szakmailag előre tudunk lépni. Úgy gondolom, a portugál első osztály színvonalasabb és erősebb, mint a spanyol másodosztály. Voltak kérők Szaúd-Arábiából is, de Tamás korábban már mondta nekem, hogy velük le se üljek tárgyalni, mert nem akar az arab világba igazolni
- mondta el a játékos menedzsere.
A Kecskemétről télen Spanyolországba igazoló Nikitscher így mindössze fél évet töltött a Valladolidnál, új klubjánál négy éves szerződést kötött. A Transfermarkt szerint a magyar válogatott játékosért 500 ezer eurót fizetett a portugál klub.
Az olimpiai bajnok fellebbezett a World Boxing döntése ellen, amely megtiltotta számára a közelgő versenyeken való részvételt, hacsak nem veti alá magát genetikai vizsgálatnak.
Erik ten Hag negatív meglepetésként értékelte, hogy a Bayer Leverkusen mindössze két bajnoki után menesztette.
A napokon belül induló NFL-szezon előtt összeszedték, melyik stadionban mennyibe kerül egy sör: komoly különbségeket lehet találni, de az elején semmi meglepetés.
Elhunyt Joe Bugner, a magyar származású nehézsúlyú ökölvívó, aki kétszer magáénak tudhatta a brit és nemzetközösségi nehézsúlyú bajnoki címet.
Az öreg F1-veterán nem bánkódott sokat szakítása után, máris egy seregnyi fiatal lánnyal vette körbe magát nyaralása közben.
A Szpari középpályása nem utazott el saját csapata meccsére, a klub most szankciókkal fenyegeti. A játékos szerint azonban a helyzet már hónapok óta húzódik.
Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo menyasszonya hatalmas, 3 millió dollárt érő eljegyzési gyűrűjével keltett feltűnést a Velencei Filmfesztiválon.
Larry Pickett Jr. egy lángoló járműből mentett ki egy embert vasárnap hajnalban, nem sokkal csapata szezonnyitó mérkőzése után
Lewis Hamilton nehéz helyzetben készül a Ferrari színeiben való debütálására az Olasz Nagydíjon.
A Seattle Sounders 3-0-ra legyőzte az Inter Miamit a Leagues Cup döntőjében, Luis Suárez a meccs után leköpte a Seattle biztonsági igazgatóját.
Schön Szabolcs a rendszeres játéklehetőségben bízhat, de angliai csapatában az idén még nem jutott szerephez.
Erik ten Hag mindössze két Bundesliga-forduló után távozik a Bayer Leverkusen kispadjáról.
Vége az Isak-drámának Angliában: hamarosan aláírhat a lázadó csatár, rekordösszeget fizethetnek érte
A Liverpool rekordösszegű, 125 millió fontos megállapodást kötött Alexander Isak átigazolásáról a Newcastle Uniteddel.
Szoboszlai Dominik elmondta, hogy ezt a típusú szabadrúgást még kevesebbet is gyakorolta az elmúlt hetekben.
A most szerzett mesterhármasnak éppen a "közepe" volt Benzema karrierjének ötszázadik találata - nem sokan csinálták ezt meg előtte.
F1 Olasz Nagydíj 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Olaszország, Monza helyszínen
Egy hét múlva, szeptember 5-7. között rendezik meg a Formula 1-es Olasz Nagydíjat Monzában, a legendás olaszországi versenypályán.
Stan Moody, a 18 éves sznúkerjátékos lehet a sportág új reménysége Nagy-Britanniában.
Jó huszonhat méterről vágott iszonyatosan nagy gólt a Liverpool magyar középpályása, csapata így továbbra is hibátlan a Premier League-ben.
-
Ezért éri meg az elektronikus fizetés: megszólaltak a magyar vállalkozók - videó
Az elektronikus fizetési lehetőségek biztosítása ma már nem csupán opció, hanem a sikeres vállalkozás alapfeltétele.
-
Fizetési meghagyásos eljárás: gyors és hatékony megoldás a lejárt tartozások behajtására
Az adósok többsége elismeri a követelést a MOKK szerint.
-
Biztonság és kiszámítható hozam a műtárgypiacon (x)
A műkereskedelem egyre inkább felértékelődik a befektetők körében, hiszen stabil hozamot és megbízható menedéket kínál a gazdasági ingadozások idején.
-
Szeptemberben is SPAR Kupon Kánaán! (x)
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást! Gyűjtsd be 2025. szeptember 1. és 3. között a SPAR kuponokat!