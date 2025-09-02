2025. szeptember 2. kedd Rebeka, Dorina
24 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Isztambul, 2025. március 20.Nikitscher Tamás (j) és a török Samet Akaydin a labdarúgó Nemzetek Ligája A divíziójának osztályozójában játszott Törökország-Magyarország elsõ mérkõzésen Isztambulban az Ali Sami Yen Sportkomplexumban
Sport

Ötkor fodrász, éjfélre új csapat: nagyon kicentizte az átigazolást a magyar focista

Pénzcentrum
2025. szeptember 2. 18:52

Nikitscher Tamást a fodrásznál érte menedzsere hívása, hogy amint lehet, induljon. Kicentizték, de meglett az új klub egy új országban.

Tegnap éjfélkor sok európai országban lezárult a nyári átigazolási időszak, például a Premier League is csak estig engedélyezte az új játékosok leigazolását. Nem volt másként Portugáliában sem, de ennek a történetnek már egy magyar játékos is a szereplője volt: Nikitscher Tamás (a címlapképen jobbra) igencsak kicentizte, hogy új klubja lehessen.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A válogatott futballista menedzsere a köztelevízióban nyilatkozott a nem mindennapi délutánról és estéről, és mint elmondta, a menetrend igen szoros volt - egyben rávilágít arra, hogy sokszor tényleg csak perceken múlik minden. 

Öt órakor hívtam fel azzal, hogy amilyen gyorsan lehet, induljon, mert Portugáliában várják. Ekkor még a fodrásznál ült, épp annyi ideje volt, hogy hazamenjen a barátnőjéhez, bepakoljanak és elinduljanak. Kilencre értek át, addigra várta a kész szerződés, és éjfél előtt az orvosin is átesett, úgyhogy még épp időben voltak

- mondta Nánási Balázs.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, statisztikákért és hírekért a Pénzcentrum sportoldalára!

Hozzátette azt is, hogy szakmailag mindenképp előre akartak lépni, az új klub, a Rio Ave pedig ehhez jó váltásnak tűnik a Valladolid után.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Mindenképpen prioritást élvezett az első pillanattól kezdve a mi részünkről, hogy próbáljunk meg váltani, ha szakmailag előre tudunk lépni. Úgy gondolom, a portugál első osztály színvonalasabb és erősebb, mint a spanyol másodosztály. Voltak kérők Szaúd-Arábiából is, de Tamás korábban már mondta nekem, hogy velük le se üljek tárgyalni, mert nem akar az arab világba igazolni

- mondta el a játékos menedzsere.

A Kecskemétről télen Spanyolországba igazoló Nikitscher így mindössze fél évet töltött a Valladolidnál, új klubjánál négy éves szerződést kötött. A Transfermarkt szerint a magyar válogatott játékosért 500 ezer eurót fizetett a portugál klub.
#foci #sport #igazolás #magyar #spanyolország #magyarok #klub #magyar válogatott #portugália #átigazolás #válogatott #spanyol foci

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:03
18:52
18:44
18:33
18:17
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 2.
Ezt mindenképp intézd el szeptemberben, ha iskolás a gyereked: egy vagyont fizethet, aki nem lép időben
2025. szeptember 1.
Valami nagyon nem stimmel: papíron két borsodi falu a leggazdagabb magyar település, mi folyik itt?
2025. szeptember 2.
Ez a sztárszakma visz most mindent itthon: 2,5 milliót fizet havonta, a fiataloknak is megéri
2025. szeptember 2.
Itt a friss jelentés: ilyen siralmas állapotban vannak a magyar utak 2025-ben
2025. szeptember 2.
Súlyos gazdaságpolitikai paradoxonra világít rá a 3%-os Otthon Start hitel
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 2. kedd
Rebeka, Dorina
36. hét
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Elhunyt a legendás sportkommentátor: megrendült a sportvilág, hatalmas űr marad utána
2
2 napja
Álomszép Szoboszlai-gól! Ezzel verte meg a Liverpool az Arsenalt, mutatjuk videón!
3
2 napja
Tinédzser snooker-fenomén oktatja a nagyokat: mindenki a 18 éves reménység lábai előtt hever
4
1 hete
F1 holland nagydíj 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Hollandia, Zandvoort helyszínen
5
5 napja
Itt vannak a Bajnokok Ligája meccsei: nem fogod elhinni, kik ellen játszik a Liverpool
PÉNZÜGYI KISOKOS
Diszkont kamatláb
Az a kamatláb, amellyel a különböző időpontban esedékes pénzeket egy általunk választott (jelen vagy jövőbeni) időpontra számítjuk át.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 2. 19:03
Ki nem találod, mi most Magyarország kedvenc autója: elképesztő, mennyit adnak el belőle
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 2. 18:02
Kvíz: Vonzanak a világ legmagasabb, különleges hegycsúcsai? Mennyit tudsz ezekről a hegyekről? Teszteld!
Agrárszektor  |  2025. szeptember 2. 18:29
Drámai figyelmeztetés: ha nem lesz változás, összeomlik a magyar agrárium