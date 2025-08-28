Leesik az állad: ennyi pénzt kaszál Stohl András A Nagy Ő című műsorral

Stohl András hónapokkal ezelőtt jelentette be, hogy öt év után véget ér házassága Stohl Vicával, akivel közös gyermekük is van. Noha a döntés közös volt, a bejelentés érzelmi hullámokat keltett, és az Instagram-poszt már egy címet is meghirdetett: „Új fejezet kezdődik az életünkben, immár külön.”

A színész döntése azonban nem maradt kritika nélkül: sok kommentelő, sőt ismert személyek is morálisan megkérdőjelezték, hogy mindössze egy héttel a válási bejelentés után már bejelentik a valóságshow-felvételt. Többen sajnálják Stohl volt feleségét, Vicát. Ugyanakkor rengeteg barátja és kollégája mellettük áll, támogatásukat fejezték ki, és őszinte reményt kívánnak számára, hogy végre megtalálja a „nagy Ő”-t.

A sajtóban hamar elindultak a találgatások: egyes pletykák szerint Stohl egy hamarosan induló film főszerepéért vállalta el a műsort, míg mások azt rebesgetik, hogy nem kis pénzről van szó — akár egy budapesti lakás árának felével érhet fel a fizetség, amiről a közösségi vélemény is 20–30 millió forint körüli összegre tippel- írja a Story Magazin.

Stohl András döntése, hogy válása után rögtön belevág a Nagy Ő-projektbe, élénk vitákat váltott ki. Van, aki morálisan kifogásolja, mások szerint bátor lépés egy új kezdethez; a motivációi körül csak nehezen lehet tisztán látni.

Pár nap és indul a roham: elstartol az Otthon Start

Március elején a budapesti használt társasházi lakások átlagára megközelítette a 97 millió forintot, a négyzetméterenkénti átlagár pedig 1,24 millió forint volt. Ez volt 2025 első negyedévi állás, és jelentős drágulást mutat, 18 % éves növekedéssel, ami ráadásul messze meghaladja az országos átlagot.

A szeptemberben induló, fix 3%-os kamatozású Otthon Start lakáshitel bejelentése erőteljes keresletélénkítést indított el, különösen Budapesten és nagyvárosokban, ami rövid távon drágulási nyomást generált. Az elemzések szerint július–augusztus között a teljes kínálaton belül az árak átlagosan több mint 1%-kal emelkedtek, míg Budapesten akár 3,4%-os áremelkedés is megfigyelhető volt a teljes kínálatban.

Ugyanakkor a programba illeszkedő, kedvezményes hitelre jogosító ingatlanoknál az országos mediánár 1%-kal csökkent, mivel a vevők gyorsan „levásárolták” a jó állapotú, felújított lakásokat, így ezek súlya a kínálatban csökkent, mérsékelve az árakat. Az érdeklődés is robbanásszerűen nőtt: egyes felmérésekben a lakáskeresők 71%-a számolt hitelfelvétellel augusztusban, szemben a márciusi 51%-kal. Összességében tehát a program kettős hatást váltott ki: míg a teljes kínálat árai emelkedtek, a támogatott ingatlanoknál inkább stagnálás vagy enyhe csökkenés volt tapasztalható.