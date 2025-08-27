Eljegyzés, ami sokkolta a világot: ennyibe került Taylor Swift eljegyzési gyűrűje

​​Augusztus 26-án minden zenei és sportvilági rajongó izgatottan figyelte a hírt: Taylor Swift és Travis Kelce eljegyezték egymást. A bejelentést a pár közös Instagram-posztban tette közzé, romantikus fotókkal egy virágokkal teli kertből. A poszt alá ezt írták: „Your English teacher and your gym teacher are getting married.”, magyarul: “Az angoltanárod és a tesitanárod összeházasodnak”. A váratlan Instagram-bejelentés hatalmas online cunamit okozott, Donald Trumptól Shrekig mindenki megszólalt.

Taylor Swift és Travis Kelce eljegyzése pillanatok alatt felrobbantotta az internetet: a sztárpár Instagram-bejelentése rekordidő alatt több millió lájkot gyűjtött, a közösségi médiában a márkák egymást túllicitálva reagáltak, miközben a rajongók a jegygyűrű árán és a ruha villámgyors eladásán ámuldoztak. Ahogy arról több cikk is született, az eljegyzés titokban történt körülbelül két héttel a nyilvános bejelentés előtt. Travis Kelce otthonában, kertjükben kérte meg Taylor kezét.

Swift Instagram-posztja kevesebb mint tíz perc alatt több mint egymillió lájkot gyűjtött be, sokan megjósolták, hogy ez akár a legnépszerűbb Instagram-posztjává válhat (jelenleg több mint 28 milliónál jár, túlszárnyalva korábbi személyes rekordját). A rajongók most azon találgatnak, hogy ki lesz majd Swift koszorúslánya. Egyelőre nem tudni, kinek sikerül bejutnia az évtized vitathatatlanul leghíresebb esküvőjére, de a lista élén valószínűleg Selena Gomez áll, aki 2008 óta Swift egyik legközelebbi és legkedvesebb barátja.

Brutális összegek repkedtek az eljegyzés körül

Az eljegyzéssel kapcsolatban hamar terítékre kerültek a számok is. Az eljegyzési gyűrűt Travis Kelce a híres ékszerész, Kindred Lubeck segítségével tervezte az Artifex Fine Jewelrynél. Lubeck életrajza szerint a floridai Neptune Beachen született ékszertervező „ötvös, kézi gravírozó és vintage ékszergyűjtő”, aki most egyedi darabokat készít New Yorkban. Az általa készített antik stílusú, “old mine brilliant cut” gyémánt becslések szerint 8–15 karát közötti, értéke minimum 550 000 dollár (188 305 150 forint).

Aztán ott volt a ruha, amit Taylor Swift az eljegyzési fotóin viselt. Ez egy 490 dolláros (168 000 forint) Ralph Lauren csíkos nyári ruha, ami mindössze 20 perccel a hír megjelenése után elfogyott.

A Grammy-díjas énekesnő emellett kedvenc, 18 330 dolláros (6 275 697 forint) Cartier óráját is viselte, amely kiemelten szerepelt a képes összefoglalójában.

Kelce a maga részéről egy 138 dolláros (48 000 forint), rövid ujjú, sötétkék kábelmintás kötött pólóinget viselt leendő feleségével, amelyet szintén Ralph Lauren tervező tervezett.

Rejtélyes utalások a fotókon?

Ahogy a Daily Mail írja, köztudott, hogy Taylor Swift dalszövegeiben és közösségi média bejegyzéseiben számos easter egg és titkos üzenet is mindig helyet kap, így természetesen a rajongók azonnal elkezdték darabjaira szedni az eljegyzési fotóit, hogy rejtett nyomokat keressenek. A lap ebből készített öszzeállítást:

Mint írják, az igazi Swiftie-stílushoz híven a ravasz közösségi média felhasználók gyorsan kiszúrtak néhány apró részletet az eljegyzési képeken – köztük néhányat, amelyek arra utalnak, hogy az énekesnő tervezte meg az egész bejelentést.

Sokan rámutattak, hogy Swift körmei tökéletesen mutatnak a képeken, az énekesnő klasszikus rózsaszín-nube színt viselt. Ez azért is jelent egy nyomot, mert a tervezett eljegyezések előtt, sok nő úgy dönt, hogy megcsináltatja a körmeit, mivel így jól fog mutatni a fotókon. A rajongók azt is megjegyezték, hogy a pár egyforma márkában jelent meg a fotókon, Ralph Lauren ruhát viseltek. A közösségi média felhasználói úgy gondolják, hogy összehangolt ruhák és hibátlan körmök mögött a popsztár aprólékosan megtervezte a bejelentés minden részletét.

Swift egyszerű megjelenését az egyik kedvenc ékszerével kötötte össze (természetesen az eljegyzési gyűrű mellett), ami egy Cartier arany Santos Demoiselle óra volt. Ennek az órának a számlapját apró gyémántok díszítik. Az óra memellett egy gyémántkarkötőt és két apró aranygyűrűt viselt a jobb kezén az énekesnő.

Sok rajongó rejtett részleteket is észrevett a gyűrűvel kapcsolatban. Úgy tűnik, egy kis T betű van a kő oldalán, és egyesek azt feltételezik, hogy a másik oldalon is lehet egy hasonló T – Taylort és Travist jelképezve.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Mások azt is állították, hogy felfedeztek egy titkos, különleges kapcsolatot az eljegyzési fotózás helyszínével. A közösségi média felhasználói meg vannak győződve arról, hogy a fotók hátterének mélyebb jelentése lehetett, rámutatva, hogy Swift a múltban számos dalban énekelt titkos kertekről, köztük az I Hate It Here, a Betty és a The Great War című dalokban. Néhányan azt is megjegyezték, hogy a helyszín nagyon hasonlított ahhoz, ahol a Lover című albumához készült fotózást készítette.

Fontos megjegyezni azt is, hogy a pár augusztus 26-i eljegyzésének bejelentése némileg jelentős Swift múltját tekintve. 2019. augusztus 26-án Swift először lépett fel televíziós műsorban a Lover című albuma megjelenése óta az MTV Video Music Awards díjátadón. Ez fontos volt, mivel négy év után ismét a reflektorfénybe került. Sokan most azt feltételezik, hogy az eljegyzési bejelentés, ugyanazon a napon, hat évvel később, megrendítő utalás korábbi karrierje mérföldkövére.

Swift emojiválasztása az eljegyzési fotóik feliratában egy vad elméletet is felvetett. Swift egy dinamit emojit adott a felirat végéhez, miközben megosztotta Kelce-vel való eljegyzési hírét, és néhány Swifty úgy gondolja, hogy a szimbólumnak titkos jelentése van. Az egyikük rámutatott, hogy a dinamitot TNT-ként is ismerik, ami egy betűszó, amit gyakran használnak a hírességpár megnevezésére, mivel mindkettőjük neve T-vel kezdődik.

Aki tudott, felült az eljegyzési vonatra

Mint minden, ami Swifttel kapcsolatban történik, ez sem volt pusztán egy Instagram-bejegyzés, hiszen a popsztár mindig is tudatosan használta médiaszerepléseit, így nem csoda, hogy a hír hallatán nem csak a legnagyobb márkák, de politikusok is megszólaltak.

Az eljegyzés bejelentését követően közvetlenül a rajongók beírhatták Swift nevét a Google-ba, és ünnepi konfettit láthattak. A Duolingo nyelvtanuló alkalmazás egy posztban viccesen azt a kérdést tette fel, hogy: but when will it be your spanish teacher’s turn? Vagyis magyarul: a spanyol tanárod mikor kerül sorra? A Buffalo Wild Wings, felajánlotta, hogy szívesen vállalják az esküvőn az étkeztetést.

A DreamWorks Shrek filmjének hivatalos oldalán azt írták az esemény kapcsán, hogy: “Here’s to being accidentally in love.”

Paddington mackó X fiókja mögött álló csapat „az évszázad esküvőjének” nevezte az eseményt. A Krispy Kreme ingyenes fánkokat osztott a pár megünneplésére. Nagy meglepetés volt az is, hogy Donald Trump is üdvözölte a párt, sok szerencsét kívánt nekik. Nagyszerű srácnak és játékosnak nevezte Travis Kelce-t és fantasztikus embernek Taylor Swift-et.