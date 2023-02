Ezek a legdrágább élelmiszerláncok 2023-ban Magyarországon: végre kiderült az igazság

Ismét eltelt egy hét és a Pénzcentrumon rengeteg izgalmas hír jelent meg. Ezekből szemezgettünk nektek!

A fogyasztók szerint a Lidl a legolcsóbb FMCG-hálózat 2023-ban Magyarországon, a diszkontláncot sorrendben két vetélytársa, a Penny Market és az Aldi követi - derült ki a Pénzcentrum és a Debreceni Egyetem közös, nagymintás felméréséből.

Megtörtént a fordulat a magyar mozikban: az Avatar - A víz útja nyolchetes diadalmenetet követően csúszott vissza a második helyre a heti nézettségi toplistában. A premier óta eltelt két hónap alatt számos kihívója akadt, azonban egészen idáig semmi, még Steven Spielberg önéletrajzi ihletésű filmje, vagy a moziimádók új bálványa, a Babylon, de még a Csizmás, a kandúr új epikus kalandja sem tudta letaszítani a trónról James Cameron új filmjét, az Avatar folytatását, melyre 13 évet kellett várni. Ezen a héten viszont fordult a kocka! De vajon melyik film előzte meg az utóbbi évek legnagyobb mozis sikerét? Gerard Butler új akciófilmje, A gép; vagy a díjnyertes, közönségkedvenc A bálna - a több mint száz kilósra hízott Brendan Fraserrel a főszerepben - esetleg maga a Titanic, melyet a 25 éves évforduló alkalmából éppen Valentin-nap környékén küldtek a mozikba? Mutatjuk!

Attól, hogy jelenleg valóban technikai recesszióban vagyunk, nem kell egy újabb komoly válságtól rettegni - ezt egyhangúan állították a Pénzcentrumnak azok a szakértők, akiket az ijesztőnek tetsző GDP-adatokról faggattunk. Annyi biztos, hogy a forint nem volt okozója a visszaesésnek, de több olyan tényező is van, amire érdemes lehet odafigyelni - a legjobb hír az, hogy az infláció majdani csökkenésével a reálbérek is magukhoz térhetnek. Az is igaz, hogy mindez nem egyik pillanatról a másikra történik majd meg.

Valaki szinte napra pontosan egy éve nem jelentkezett azért a majd 150 millió forintért, amit a Joker sorsoláson nyert. Nem ő volt azonban az egyetlen az elmúlt években, ugyanis 2019 és 2020-ban is volt olyan győztes, akinek nem kellettek a százmilliók. Ezt megelőzően viszont olyan nyertes is volt, aki nemcsak a százmilliókért, de súlyos milliárdokért sem jelentkezett. Ki érti ezt?

Nem mindennapi kísérletbe kezdett a Pénzcentrum: amerikai mintára vadidegen embereket faggatunk, mennyi pénz van jelen pillanatban a bankszámlájukon. A válaszok tónusa viszonylag széles skálán mozgott, holott célunk nem a vájkálás volt a járókelők pénztárcájába, csupán a magyarok pénzügyi kultúráját szerettünk volna felmérni. Egy biztos: nagyon mást tapasztaltunk, mint a hasonló amerikai TikTok videókban, de hogy ennek mi az oka, hogy tulajdonképpen velünk van-e a baj, arra Dr. Bokor Tamás, a Budapesti Corvinus Egyetem, Kommunikáció-és Médiatudomány Tanszékének docense adta meg a választ, aki megnézte a Nyugati téren készült találkozásokat és elemezte nekünk.

A 2022-es évben nemcsak Magyarországon, hanem számos más országban is rekordszintet ért el az infláció, amely 2023-ban továbbra is velünk maradhat. Nem mindegy azonban, milyen mértékű lesz, ebben pedig országonként hatalmas eltérés lehet. A Nemzetközi Valutaalap (IMF) friss jelentése alapján amíg Zimbabwében több mint 200 százalékos infláció várható, addig Norvégiában mindössze 3,8 százalékkal drágul majd az élet. A várható infláció hazánkban olyan magas lehet a szakértők szerint, hogy bekerülünk a TOP20 legnagyobb inflációt felmutató gazdasága közé.