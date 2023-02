Tényleg megsarcolja a magyarok bankszámláit az állam? Tömegek titkolják el vagyonukat + videó

Nem mindennapi kísérletbe kezdett a Pénzcentrum: amerikai mintára vadidegen embereket faggatunk, mennyi pénz van jelen pillanatban a bankszámlájukon. A válaszok tónusa viszonylag széles skálán mozgott, holott célunk nem a vájkálás volt a járókelők pénztárcájába, csupán a magyarok pénzügyi kultúráját szerettünk volna felmérni. Egy biztos: nagyon mást tapasztaltunk, mint a hasonló amerikai TikTok videókban, de hogy ennek mi az oka, hogy tulajdonképpen velünk van-e a baj, arra Dr. Bokor Tamás, a Budapesti Corvinus Egyetem, Kommunikáció-és Médiatudomány Tanszékének docense adta meg a választ, aki megnézte a Nyugati téren készült találkozásokat és elemezte nekünk.

Izgalmas kísérletbe kezdett a Pénzcentrum, melynek célja, hogy megvizsgáljuk, felmérjük a magyar emberek pénzhez való viszonyát, pénzügyi tudatosságát. Az elmúlt évek egyik legfelkapottabb trendje Amerikában, hogy a TikTokra készült videókban gyanútlanul sétáló járókelőknek szegezik a kérdést: Mennyi pénz van most éppen a bankszámládon? Nyilván ez egy gyors és váratlan helyzet, amire nehéz reagálni, de éppen ezért őszinte műfaj is. Ez a formátum tengerentúlon már annyira elterjedt, hogy szinte az emberek már várják a kérdést, és talán már egy kész válasz is van a fejükben, Magyarországon azonban teljesen más a helyzet.

Aki ebben az országban él, az tudja, hogy a pénzügyi kultúránk finoman szólva is hagy némi kívánnivalót maga után, azaz van még hová fejlődnünk ebben a témában.

Az OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) egy tavalyelőtti felméréséből kiderült, hogy az általuk meghatározott kritériumok alapján a 26 vizsgált ország lakosainak zöme a pénzköltéshez ért, azonban a tudatos pénzügyi döntésekhez nem. A kutatásban olyan kérdésekkel foglalkoztak, mint mennyire tud az alany felépülni pénzügyi visszaesésekből, rendelkezik e tartalékokkal, okoz e számára stresszt a pénz, fizetés és költekezés.

Az eredmények rámutatnak, hogy a pénzügyi tudatosságban az országok zöme alulteljesít: így van ez Magyarországon is.

Holott a pénzügyi tájékozottság fontos, hiszen az egyén ezáltal tudja felmérni az egyén a pénzügyi szolgáltatásokat, ami hozzásegíti őt a megfontolt pénzügyi döntésekhez.

A mostanihoz hasonló kihívásokkal teli gazdasági környezetben, pedig még fontosabb lenne, hogy ne csak a dolgok árával legyünk tisztában, de nem ártana, ha jobban átlátnánk a pénzügyi világ működését, vagy legalább az alapfogalmakkal tisztában lennénk.

Sajnos az iskolában nem tanítják ezt elég hangsúlyosan, van, ahol semennyire sem, és akik a közoktatás helyett elvégzik ezt különböző programok keretében, azok jellemzően pénzügyi szolgáltatók, akik saját érdekük mentén alakítják a tananyagot- persze a semminél ez is több, de nem minden esetben lehetne őket függetlennek nevezni.

Odaát minden jobb?

Mennyi pénz van a bankszámládon? Ezt a kérdést szegezte a CashTag stábja a Nyugati téren a járókelőknek. A válaszadási hajlandóság felemás volt, amíg a fiatalabbak őszintén vallottak anyagi helyzetükről, az idősebbek közül többen határozottan elzárkóztak.

Ez egy elég rossz szokás, hogy mások pénztárcájába turkálnak

- mondta például egy idős néni nekünk. Nagyon nem azt tapasztaltuk itthon, mint amit az USA-ban készült videókban láttunk, ennek persze számos oka lehet. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy a tengerentúlon mindenki közgazdasági zseni, és úgy lavíroznak az értékpapírszámlák, a teljes hiteldíjmutató és a tőzsdei szakkifejezések között, mint egy egyetemi professzor, de hogy egészen máshogy állnak ehhez a kérdéshez, az biztos.

Mindenképpen zárkózottabbak a közép-kelet európai emberek ebben a témában is, mint a tőlünk nyugatabbra élők. Megvannak ennek a sajátos történelmi okai, de ez nem egy egytényezős rendszer. Benne van a közbizalom alacsony szintje, az általános titkolózás és bizalmatlanság az állammal szemben, ami egyfajta büntető, sarcoló szerepet tölt be sokak szerint.

- mondta a CashTag-nek Dr. Bokor Tamás, a Budapesti Corvinus Egyetem, Kommunikáció-és Médiatudomány Tanszékének docense, aki a transzparencia fontosságára is felhívta a figyelmet:

Akár pénzügyi tudatosságról, akár média tudatosságról, és lehetne folytatni a sort, nagyon lényeges dolgok, hogy sokat beszéljünk róla, minél fiatalabb kortól, nyilván az adott fejlettségi szintnek megfelelően. Ha pénzügyi tudatosságról beszélünk, sajnos nem kielégítő a hazai helyzet. A köznevelési rendszerben csak vázlatosan jelenik meg a pénzügyi tudatosság, a fenntartható gazdálkodás és a személyes pénzügyi menedzsment kérdésköre.

Egymás előtt sem beszélünk nyíltan a pénzről

Közös kassza, külön kassza? - régi, de annál hálátlanabb téma, a Pénzcentrum oldalán is számos alkalommal foglalkoztunk a témával. A jól működő párkapcsolat egyik alapja, hogy a felek képesek legyenek pénzügyeikről közösen szabályozott stratégiát kialakítani. Ennek persze számtalan féle formája lehet, az egyetlen lényeg az, hogy a pár tagjai kommunikáljanak egymással, és a lehető leghamarabb egyezzenek meg a legfontosabb irányokat illetően. Ha azonban mindez elmarad, akkor könnyen bukta lehet a vállalkozás vége, ami az egymástól való elhidegüléshez vezethet.