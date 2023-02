Nyakunkon egy újabb brutális válság? Rémisztő adatok jöttek, mi lesz ebből?

Attól, hogy jelenleg valóban technikai recesszióban vagyunk, nem kell egy újabb komoly válságtól rettegni - ezt egyhangúan állították a Pénzcentrumnak azok a szakértők, akiket az ijesztőnek tetsző GDP-adatokról faggattunk. Annyi biztos, hogy a forint nem volt okozója a visszaesésnek, de több olyan tényező is van, amire érdemes lehet odafigyelni - a legjobb hír az, hogy az infláció majdani csökkenésével a reálbérek is magukhoz térhetnek. Az is igaz, hogy mindez nem egyik pillanatról a másikra történik majd meg.

Magyarország bruttó hazai terméke 2022 IV. negyedévében a nyers adatok szerint 0,4%-kal, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,9%-kal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva - ezt közölte ma friss jelentésében a Központi Statisztikai Hivatal, erről pedig lapunk is beszámolt. Az előző negyedévhez képest – a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint – a gazdaság teljesítménye 0,4%-kal csökkent. 2022-ben a GDP volumene 4,6%-kal növekedett.

A növekedéshez több nemzetgazdasági ág hozzájárult, leginkább az ipar és a piaci szolgáltatások. Az iparon belül különösen a közúti jármű, illetve a villamos berendezés gyártása, a piaci szolgáltatások közül pedig főként az ingatlanügyletek, valamint a szállítás, raktározás bővülése volt jelentős az egy évvel korábbihoz mérten. A növekedést főként a mezőgazdaság jelentős visszaesése fékezte.

A IV. negyedévben az előző negyedévhez viszonyítva 0,4%-kal csökkent a gazdaság teljesítménye. A nemzetgazdaság teljesítménye 2022-ben a nyers és a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint egyaránt 4,6%-kal meghaladta az előző évit. A Pénzcentrum most szakértőket kérdezett arról, hogy mit jelent pontosan az a technikai recesszió, amelybe azzal kerültünk be, hogy a gazdaság teljesítménye - definíció szerint - két egymást követő negyedévben is csökkent.

Jön a fellendülés, de még a zuhanásnak sincs vége

Trippon Mariann, a CIB Bank vezető elemzője szerint hamarosan jön a föllendülés, ám abban is biztos, hogy az idei első, sőt talán a második negyedév adatai is rosszabbak lesznek a most kiadottaknál.

Valóban nem szépek az utolsó negyedév adatai, de a jó hír az, hogy ennek az évnek a második felétől fellendülésre lehet számítani. Most a helyzet az, hogy a családok jövedelme egyre csökken, és olyan, eddig sikerágazatnak számító indikátorok is lelassultak, mint az ipar vagy a szolgáltatások, de ez már biztosan nem tart sokáig. Persze kérdés, hogy mi hozhat javulást fontos lenne tudni, mikor számolhat az ország az EU-s pénzekkel, amire én ebben az első félévben nem látok esélyt, és az is kérdés, hogy mi lehet még az energiapiacon. Szerencsére Európában elmúlt a tél anélkül, hogy komoly válság alakult volna ki, de hogy mi lesz a helyzet pontosan, az szinte megtippelhetetlen

- fogalmazott Trippon Mariann.

Mi történt?

De egyáltalán: mi az a technikai recesszió, és miben érinti az átlagembereket a makroökonómia? Madár István, a Portfolio vezető elemzője válaszában úgy fogalmazott, hogy félni természetesen nem kell.

A technikai recesszió ijesztő kifejezés, de valójában nem jelent feltétlenül katasztrofális gazdasági helyzetet. Két egymást követő negyedévben kissé csökkent a gazdaság teljesítménye, de nincs szó olyan mély gazdasági visszaesésről, mint amit például a 2008-09-es pénzügyi válságban vagy a 2020-as koronavírus-lefagyásban láttunk. Ennek megfelelően a mostani recesszió családokra gyakorolt helyzete is jóval visszafogottabb. A leglátványosabb negatív folyamat a lakossági fogyasztás visszaesése, a háztartások vásárlóereje ugyanis a magas infláció miatt már csökkentést mutat. Ugyanakkor a mérsékelt visszaesés azt jelenti, hogy a munkaerőpiacon nincs súlyos alkalmazkodás, a munkanélküliség alig emelkedik, tehát az emberek nem veszítik el tömegével a munkájukat

- fogalmazott az elemző, aki arra is kitért, hogy egy kicsit most a türelem időszaka következik.

A javuláshoz egyrészt még egy kis idő kell. Amikor lezajlik a magasabb energiaárakhoz való alkalmazkodás, illetve a költségvetés korrigálja a durva kiköltekezését, akkor a gazdasági környezet mindenképpen javul. Ennél gyorsabb hatás, hogy az energiaárak látványosan estek az elmúlt hónapokban, ami azt jelenti, hogy a gazdasági kilátások nagyon sokat javultak. Ha az energiapiacot nem éri újabb erős sokkhatás, akkor a magyar gazdaság a következő 1-2 negyedévben óvatosan növekedésbe válthat és folyamatosan élénkülhet

- tette hozzá Madár István.

Nem kell félnetek, jó lesz

Madár István abban ért egyet az elemzőkkel, hogy az infláció csökkenésével nem csak az árak csökkennek, hanem a reálbérek is magukhoz térnek. Gazdasági visszaesés szerint nem lesz 2023-ban, nem kell tehát megijedni attól, hogy a tavalyi év utolsó három hónapjával valóban technikai recesszióba kerültünk.

A negyedik negyedévben már az ipar sem húzott igazán, bár az egy évvel korábbihoz képest magasabb volt a teljesítménye, az előző negyedévhez képest enyhe visszaesést, stagnálást láthattunk. (Ez majd a részletes adatok ismertetésekor derül ki.) Az idén viszont a csőben lévő kapacitásbővítések, illetve a javuló külpiaci kilátások miatt az ipar újra húzhat, illetve a kis súlyú mezőgazdaságtól is nagy felhajtó erőt várunk, egyszerűen azért, mert a tavalyi nagyon aszályos év annyira gyenge termést hozott, hogy már egy átlagos időjárás mellett is jelentős növekedési hozzájárulást hozhat a szektor. A szolgáltatások az év második felében hozhatnak igazi erőt, hiszen az év utolsó hónapjaiban már azt várjuk, hogy az infláció szelídülésével újra pozitív lesz a reálbérnövekedés

- mondta a Pénzcentrumnak a Portfolio vezető elemzője.