Nem hajolt le 150 millió forintért a magyar lottónyertes februárban: mindent elveszített

Valaki szinte napra pontosan egy éve nem jelentkezett azért a majd 150 millió forintért, amit a Joker sorsoláson nyert. Nem ő volt azonban az egyetlen az elmúlt években, ugyanis 2019 és 2020-ban is volt olyan győztes, akinek nem kellettek a százmilliók. Ezt megelőzően viszont olyan nyertesek is voltak, akik nemcsak a százmilliókért, de a súlyos milliárdokért sem jelentkeztek. Ilyen Ötöslottó „nyertes” ráadásul 2017-ben és 2018-ban is volt. Ki érti ezt?

Hiába a több százmilliós, milliárdos lottónyeremények, időről-időre előfordul, hogy bizony még ezekért sem hajolnak le a nyertesek. Nevezetesen nem veszik át a főnyereményekért járó pénzösszegeket, amik így számukra elvesznek, és bekerülnek az úgynevezett át nem vett nyeremények közé. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Ezeket pedig jellemzően különsorsolások formájában meghirdetett nyereményekre fordítja a Szerencsejáték Zrt. vagy az egyes játékok nyereményalapja kerül kiegészítésre. A döbbenetes nyereménytékozlások nyomán most arra voltunk kíváncsiak, az utóbbi évtizedekben mik voltak a legnagyobb összegek, amikért a nyertesek nem jelentkeztek. Át nem vett lottónyeremények listája Ha kronológiailag visszafelé haladunk, akkor éppen egy éve történt, 2022 februárjában, ugyanúgy a 7. héten, hogy 19-i Ötöslottó húzás nyomán a nyertes Joker szelvényért járó nyereményért végül nem jelentkezett senki. Akkor a Joker 148 994 445 forintot fizetett. Ez volt tehát időben a legközelebb hozzánk, amikor egy úgynevezett nagynyertes egyszerűen hagyta elúszni a százmilliókat. Ezt az átnemvételt időben visszafelé egyébként további két Joker játék követi. Az egyik főnyereményt a 2020. február 29-i húzás után nem vették át, a nyertes így 79 131 885 forintot bukott. Ezt megelőzőn szintén egy Joker játék szerepel, valaki a 2019. március 23-i húzás után ugyanis hiába nyert 245 608 370 forintot, sohasem jelentkezett érte. Az elmúlt 4 évben tehát kivétel nélkül csak Joker főnyereményt nem vettek át a hazai nyertesek, ám a három főnyeremény értéke összesen több mint 474 millió forintra rúg. Az igazán mellbevágó elszalasztott Jackpotok azonban csak ezután következtek, 2018 nyarán például az Ötöslottó akkori nyertese nem jelentkezett az 1 milliárd 667 milliós főnyereményéért. Ennek a sorsolása egyébként június másodikán történt. Majdnem ennyire brutális volt 2017-ben az is, amikor szintén az Ötöslottó őszi nyertese sohasem vette fel a neki járó 1 milliárd 428 forintot. Ez a sorsolás november 18-án történt. Ezt megelőzően volt egy kisebb ugrás, 2014. 43 hetében valaki egy Hatoslottó főnyereményt hagyott parlagon, pedig a szelvénye több mint 200 millió forintot ért volna. Ennek több mint a duplájáról mondott le egy balszerencsés Ötöslottó nyertes, akinek 2007 május 5-én húzták ki a nyerőszámait, de végülis a 429 millióért nem jelentkezett. Ezt megelőzően újabb 7 év telt el, amikor is 2000-ben egy Hatoslottó nyertes valamilyen oknál fogva nem kért a 214,4 milliós főnyereményből. LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 15 millió forintot, 20 éves futamidőre, már 8,54 százalékos THM-el, és havi 129 100 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 9,12% a THM; a Raiffeisen Banknál 9,37%; az MKB Banknál 9,4%, a Takarékbanknál pedig 9,53%; míg az UniCredit Banknál 9,7%-os THM-mel kalkulálhatunk. Érdemes még megnézni az OTP Bank, a Takarékbank, és természetesen a többi magyar hitelintézet konstrukcióját is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) A Szerencsejáték Zrt. által küldött összesítésből összességében az derül ki, hogy az elmúlt 20 évben legalább 8 olyan nagynyertes volt, akik együtt mintegy 4,3 milliárd forintból nem kértek inkább. A miértek persze nem ismertek… Hogyan lehet átvenni a rendkívül nagy összegű lottónyereményt? A nemzeti lottótársaság tájékoztatása szerint a következőket kell tudnia egy nagynyertesnek: a társaság külön telefonszámot tart fenn a nyertesnek a jelentkezés céljából, az. ún. nagynyertes vonalat – a nyertesnek ezen a sorsolás napjától számított 90 napon belül kell jelentkeznie;

a társaság nagy hangsúlyt fektet a nyertesek anonimitására;

a vonal végén a társaság illetékes munkatársa már várja a hívást: az első telefonbeszélgetés során először is meggyőződik arról, hogy a vonal túlsó végén valóban a nyertes van, az azonosítást a játékszelvényen lévő információk segítik, ezeken ugyanis számos olyan adat található, amit csak a szelvény birtokosa ismerhet;

ezen felül a nyeremény felvételéhez egy személyes találkozóra is szükség van, ennek egyeztetésére a „tesztkérdésekre” adott helyes válaszok után kerülhet sor. A kifizetési eljárás lefolytatására a Szerencsejáték Zrt. által meghatározott helyen és időben kerül sor. A találkozón első lépésként – a játékszelvényen található biztonsági azonosító kód ellenőrzése céljából – elkérik a szelvényét, és átfuttatják azt egy terminálon éppúgy, ahogyan a lottózós ellenőrizné, amikor a lottózóban valaki a kettes találatát szeretné beváltani. Ezután rögzítik a nyertes személyes adatait;

a nyeremény kifizetése minden esetben banki átutalás útján történik, magyarországi lakossági forint folyószámlára. A nyereményfelvétel után a társaság nem tart kapcsolatot a nyertesekkel. (Címlapkép - Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA)

