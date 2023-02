Új sikerfilm tarol a magyar mozikban: lenyomta az Avatart, erre vált most mindenki jegyet

Megtörtént a fordulat a magyar mozikban: az Avatar - A víz útja nyolchetes diadalmenetet követően csúszott vissza a második helyre a heti nézettségi toplistában. A premier óta eltelt két hónap alatt számos kihívója akadt, azonban egészen idáig semmi, még Steven Spielberg önéletrajzi ihletésű filmje, vagy a moziimádók új bálványa, a Babylon, de még a Csizmás, a kandúr új epikus kalandja sem tudta letaszítani a trónról James Cameron új filmjét, az Avatar folytatását, melyre 13 évet kellett várni. Ezen a héten viszont fordult a kocka! De vajon melyik film előzte meg az utóbbi évek legnagyobb mozis sikerét? Gerard Butler új akciófilmje, A gép; vagy a díjnyertes, közönségkedvenc A bálna - a több mint száz kilósra hízott Brendan Fraserrel a főszerepben - esetleg maga a Titanic, melyet a 25 éves évforduló alkalmából éppen Valentin-nap környékén küldtek a mozikba? Mutatjuk!

Visszatért a magyar nézők nézők mozizási kedve, amihez nem kevesebb kellett - azon túl, hogy a koronavírus járványtól való szorongás alábbhagyott, a korlátozásokat feloldották -, mint hogy James Cameron 13 év után végre befejezze az Avatar folytatását. Anno 2009-ben szintén óriásit szólt az Avatar, mely a legtöbb magyar néző első 3D moziélménye is lett egyben. Az akkor technikai bravúrok sorát felmutató film most kapta meg folytatását, mely nem vállalt kevesebbet, mint az első rész. A víz útjára pedig a 2022. december 15-i premier óta tódulnak a nézők, nyolc hétig vezette a mozis toplistákat a Filmforgalmazók Egyesületének adatai alapján. A lendület csak a február 9-15. közötti (csütörtöktől szerdáig tartó) mozis műsorhéten tört meg: az Avatar - A víz útja a második helyre csúszott.

Az első helyet a frissen bemutatott Magic Mike utolsó tánca, Channing Tatummal a címszerepben. A Magic Mike-trilógia zárófilmjére 32 747 jegy kelt el a premierhetén, míg az Avatar második részére már csak 19 388 jegy kelt el. Bár az Avatar 2. már egy ideje leszálló ágban volt, a megelőző mozis héten (február 2-8.) is már csak 26 105 látogatót számláltak a magyar mozik, viszont az eddig felmutatott eredményei így is bámulatosak. A szintén James Cameron fémjelezte Titanic pedig - melyet a bemutatásának 25. évfordulója alkalmából vetítenek most újra nagyvásznon - a harmadik lett a mozis titánok harcában.

A topban szerepel még A gép, Gerard Butler főszereplésével készült új akció thriller, illetve a még mindig nagyon népszerű Csizmás, a kandúr: Az utolsó kívánság. Utóbbi a tavalyi év nagy filmes meglepetése volt, hiszen a Shrek-franchisetól senki sem várt átütő mozit, ez a spin off viszont meglepően jól sikerült. Bár premier előtt már sok moziban látható volt, még mindig sokan voltak kiváncsiak A bálna című Darren Aronofsky-film. A három Oscarra is jelölt fesztiválkedvenc még Brendan Fraser karrierjében is új fejezetet nyithat, alakítását egyöntetűen dicsérik a kritikák.

Vége a mozis rohamnak?

Úgy tűnhet, hogy A víz útja diadalmenetének megtörésével a mozizási kedv is kezd alábbhagyni - viszont a teljes bevételek terén 14 százalékos növekedés volt látható. Bár a koronavírus világjárvány óta nem volt egyetlen olyan műsorhét sem, amikor a 800 milliós összbevételt meg tudták volna haladni a mozik, az Avatar második része mégis áttörést hozott. Ugyanis ilyen hosszan nem vezette egyetlen film sem a heti mozis toplistát az elmúlt öt évben, mint most James Cameron-filmje, továbbá - bár rekordszintű kiugrás nem volt a heti bevételekben, havi vagy kéthavi távlatban rég nem látott nézőhullámot produkált - természetesen más filmekkel karöltve.

Lehetséges, hogy az áttörés, amit az Avatar folytatása hozott, tartósan visszacsábítja a nézőket a mozikba? Ehhez természetesen az is szükséges, hogy legyen mit nézni. Szerencsére épp most kanyarodunk rá az Oscar-szezonra, így várhatóan sok remek film érkezik a következő hónapokban. A Titanic 25. évfordulós vetítései is sokakat vonzhatnak a mozikba, ahogy feltehetően még a Magic Mike-filmre, vagy A bálnára is sokan váltanak még jegyet a következő hetekben.

Mától játsszák a mozik A Hangya és a Darázs: Kvantumánia című legújabb Marvel-filmet, Az almafa virága című magyar-vietnámi romantikus filmet, illetve a TÁR-t. Utóbbi, a (kitalált) világhírű karmester, Lydia Tárról szóló filmnek magas pontszámot adtak azok a magyar nézők, akik már láthatták azt lapunk korábbi értesülései szerint. Jövő héttől beszabadul a mozikba a Kokainmedve, a hó végén pedig jön a gyerekmese ihlette horror, a Micimackó: Vér és méz, a Creed III, vagy például a The Woman King – A harcos.