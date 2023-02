Vagyonokat érő kincsek lapulnak a magyarok padlásain: megéri körülnézni, lehet nálad is kallódik egy

Sokak gyűjtenek különböző játékokat, kártyákat vagy akár régi kazettákat. Azonban arról már kevesen tudnak, hogy ezek, a sokszor kacatnak hitt tárgyak vagyonokat is érhetnek. Összeszedtük a legkelendőbb holmikat, amik szinte bármelyik padláson megtalálhatóak.

Mindenkinek van gyűjtögető ismerőse, aki nem szívesen válik meg tárgyaitól: ha szenvedélye nem szélsőséges mértékű, akár jól is járhat vele. A Vatera összeállításából kiderül, hogy akár egy üres magnókazetta, vagy egy gyerekkori autós játékkártya is komoly értéket képviselhet, de még egy népszerű mesekönyv is drága ritkasággá válhat - közel sem csak a műtárgyak értéke emelkedhet a sokszorosára

Ennek egyik releváns példájai Bartos Erika 2006 és 2009 között kiadott Anna, Peti és Gergő című gyerekkönyv-sorozata, amely azóta csak antikvár kiadványként férhető hozzá, újrakiadására nem került sor. A Vaterán 130 ezer forint körüli összeget adtak meg az elmúlt években a 11 részes sorozat új állapotú példányaiért, de a sorozat egyes részei ennél magasabb átlagáron is fel szoktak bukkanni.

Tudta, hogy egy vagyont ér az autóskártya?

Az elmúlt évtizedekben gyerekek milliói szórakoztak a trafikokban fillérekért kapható autóskártyákkal, a lóerő, a végsebesség és más értékekkel párbajozva. Ezek a kártyák mostanra tízezres nagyságrendű összegekért cserélnek gazdát a Vaterán. A rekordernek a kék hátlapi mintás Autó kvartett játékok számítanak, ezek hiánytalan példányai 100-150 ezer forintot is megértek gyűjtőknek, de a sárga hátlaposokért is szép összeget adnak.

2023. február 8-án a 100Ft-ból házat veszek nevű jótékonysági projekt keretében egy különleges, Jerry’s Nuggets gyártmányú kártyapakli tizenkét példánya került fel a Vaterára. A Jerry’s Nuggets kártyapaklik világszerte népszerűek a bűvészek körében vékony, rugalmas lapjaik és egyedi bevonata miatt - ezért a hetvenesen években gyártott első példányok után modern újranyomás is készül ezekből - ezek kerültek fel a Vaterára is. A Hajnóczy Soma kétszeres világbajnok bűvész aláírásával ellátott bűvészpaklik mindegyike kevesebb mint egy óra alatt gazdára talált, összesen 480 ezer forinttal hozzájárulva a projekt sikeréhez. Ennek célja, hogy Hajnóczy Soma vaterás liciteken keresztül annyi pénzt gyűjtsön össze, amelyből egy rászoruló család számára saját házat vásárolhat.

A nyolcvanas években fröccsöntő kisiparosok műhelyeiben nyugati játékok hazai klónjai készültek, ezek legnépszerűbbjének számítottak a Playmobil mintájára készült Schenk-játékkatonák: ahogy az az RTL nemrég készült riportjából is kiderül, a rendszerváltás után eltűnt játék fennmaradt példányai nagyon sokat érnek: egy 171 ezer forintos csomag volt az utóbbi négy év legmagasabb áron elkelt terméke a Katonák, harcosok akciófigurák kategóriában.

Tízezreket érhet az üres magnókazetta

Hihetetlennek tűnhet, de a Vatera forgalmi adatai szerint akár 75 ezer forintot is megérhet ma egy teljesen üres, de a nyolcvanas-kilencvenes években népszerű márkának számító magnókazetta, ha bontatlan állapotú, de még az átlagos márkák tízes szettjei is több tízezer forintért kelnek el

(a krómos hordozórétegű kazetták jellemzően többet érnek) hasonlóan az orsós magnók szalagjaihoz.

Nem kell csüggedni akkor sem, ha valakinek csak bontott, vagy akár felvett zenéket, műsorokat tartalmazó (de nem agyonhasznált) kazettái vannak otthon, ezek is egyre többet érnek. Nem véletlen, hogy az évi több ezres tételben fogyó Retro audio hanghordozóknak saját kategóriája is van, hiszen a magnódeckek és a műsoros kazetták iránt is évek óta egyre nagyobb kereslet mutatkozik, miután a formátumot a mai művészek is újra felfedezik maguknak.



Nem túl régi, mégis sokat érő lemezek

Bár a legnagyobb áron leütött DVD-filmek és vinyl zenék többsége a több százas gyűjtemények közül kerülnek ki, egy-egy önálló kiadvány is megtalálható az utóbbi években százezrekért elkelt példányok között. A filmek közül az 1997-es A hó hatalma című amerikai film kétezres évek eleji, joglejárat miatt ritkaságnak számító DVD-kiadását közel 300 ezer forintért vették meg, de százezer forint feletti áron került új tulajdonoshoz számos Columbo és Poirot sorozatgyűjtemény is.

A vinyl lemezek közül 475 ezer forintot ért meg egy felhasználónak Ákos 1993-as első, Karcolatok című szólóalbumának lejátszatlan, karcmentes példánya. Az utóbbi négy év legdrágábban elkelt lemezei között több Ákos és Bonanza Banzai album mellett az Omega Testamentum albumának gyűjtői kiadása, Moby Dick- és Tankcsapda-albumok, illetve egy Animal Cannibals maxi+album kombó található - utóbbi 124 ezer forintért kelt el.

Vagyont érő lakásdíszek

Bár a szocializmus alatt gyártott patronos szifonok nem igazán, ezek elődei, a szikvizes üzemekben töltött szódásüvegek akár kétszázezer forintot is érhetnek - egyediségük függvényében. Árat növelő tényező, ha a palack nem színezetlen, hanem piros, kék vagy zöld színű, de a különleges forma, vagy a szódásüveg fejének egyedi kivitele is.

A reklámplakátok közül a 2012-ben becsődölt Malév hatvanas évekbeli reklámjai keltek el a legmagasabb áron: Máté András, Munkácsy Mihály-díjas grafikus, plakáttervező pop-art stílusú alkotásai a magyar plakátművészet legkiemelkedőbb darabjai közé tartoznak.