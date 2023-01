Bukhatja 1,31 milliárd forintját a Hatoslottó legújabb nyertese: még nem lélegezhet fel

Vasárnap este kihúzták a Hatoslottó 2023/2. heti nyerőszámait, amin egy játékosnak óriási szerencséje volt: elvitte az 1 milliárd 314 millió forintos főnyereményt. Azonban még koránt sem nyugodhat meg, hiszen a kifizetésig még hosszú idő, és rengeteg adminisztrációs feladat vár rá. Ennek nulladik lépése pedig az, hogy 90 napon belül jelentkeznie kell a Szerencsejáték Zrt-nél, és csak ezután kezdődhet el a folyamat. Ha ez viszont nem történik meg, akkor könnyen elveszítheti a nyereményét. Amire pedig nem is olyan régen volt már precedens.

Január 15-én kihúzták a Hatoslottó 2023/2. heti nyerőszámait: 3; 5; 6; 14; 35; 37. Egy szerencsés magyar pedig el is vitte a főnyereményt, ami nem kevesebb, mint 1 milliárd 314 millió forint volt a héten.

A nyertes azonban még koránt sem dőlhet hátra, hogy élvezze az ingyen milliókat, hiszen a szabályok szerint nem elég csupán a megfelelő számokat beikszelni! A nyertesnek ugyanis a sorsolás napjától számított 90 napon belül jelentkeznie kell a Szerencsejáték Zrt.-nél a pénzéért. Ráadásul az ilyen nagy összegű nyeremények esetében a lottótársaság egy külön telefonszámot tart fenn, az úgynevezett nagynyertes-vonalat. A telefonszám a www.szerencsejatek.hu oldalon és minden értékesítőhelyen megtalálható.

Abban az esetben, ha a szerencsés játékos telefonon jelentkezik, a társaság elsődleges feladata az, hogy a szelvényen található információk alapján meggyőződjön arról, hogy valóban a nyertes kereste föl őket.

Ezután kezdődik csak meg a kifizetési eljárás lefolytatása, aminek keretében sorkerül egy személyes találkozásra is. Ekkor kerül leadásra az eredeti szelvény és annak érvényességének megvizsgálása. Amennyiben a beazonosítás sikeres, a személyes adatok egyeztetését követően megkezdődhet a nyeremény kifizetési eljárása.

Amit azonban sokszor fel sem fognak a játékosok: a társaság eddigi tapasztalatai alapján a játékosok többsége csak akkor hiszi el igazán, hogy ő ütötte meg a főnyereményt, amikor kifizetésre került a pénz. Amit sokan nem tudnak kezelni, és alig pár év alatt elherdálják a milliókat, vagy éppen a milliárdokat.

Semmi sem maradt a főnyereményből

Még korábban számoltunk be Andrachek Anikó és férje, László történetéről, akik még 2013-ban nyerték meg a lottót, és vitték haza a 636 millió forintos főnyereményt. A győri nő és a férje ugyanis minden pillanatát kiélvezték a hirtelen jött gazdagságnak: több lakást, egy 180 négyzetméteres házat, nyaralót és luxusautót is vásároltak, amihez – miután egyikőjüknek sem volt jogosítványa – egy sofőrt is fizettek. Mára pedig semmi sem maradt a mesés vagyonból.

A házaspár ugyanis teljesen elvesztette a realitásérzékét, és miután vettek a gyerekeiknek 1-1 lakást kétkézzel kezdték el szórni a pénzt. Nemcsak házat és luxusotthont vásároltak maguknak, de nyitottak egy kávézót is, amit 6 éve, 2017-ben kénytelenek voltak bezárni, miután többmilliós adótartozást halmoztak fel.

A balatoni nyaralótól is megváltunk idővel, az autónkat viszont csak most, három-négy hónapja adtuk el. Az az igazság, hogy magunk nem vezetünk, mert nincsen jogosítványunk, a sofőrt pedig meg már nem tudtuk megfizetni. Egyébként vele nagyon jó a viszonyunk, a kocsit is végül ő vette meg tőlünk

– mondta el korábban Anikó. A pár mára pedig a 180 négyzetméteres otthonukat leszámítva mindenüket pénzzé kellett tenniük, ráadásul a családi ház egy részét is kénytelenek voltak kiadni, hogy bevételhez jussanak.

Mi egy nagy, több mint 180 négyzetméteres családi házban élünk Győr kertvárosi részében. Az alsó szinten van egy albérlőnk, s most azon gondolkodunk, hogy egy kisebbe költözünk, mert kettőnknek nagyon nagy ez az épület. Rengeteg munkarendben tartani, a villany- és a gázszámlákról nem is beszélve. A sokszorosukra nőttek

– tette hozzá a korábbi milliomos.

Nem mindenki kapja meg a pénzét

Bár az, hogy jelentkezünk a pénzünkért nagyon is triviálisnak tűnik, de nem minden esetben történik meg. Az utolsó ilyen eset a Pénzcentrum értesülései szerint 2018 nyarán történt, amikor is senki sem jelentkezett a jackpotért járó 1 milliárd 688 millió forintos nyereményért.

További érdekesség az is, hogy bár a nyereményátvételek minden nyerőosztályban bőven 90 százalék fölött vannak. Lapunk korábbi kalkulációi szerint több ezer két találatos szelvény lapulhat az emberek zsebébe hétről hétre, amit nem váltanak be.

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső HATOSLOTTÓ aloldalunkon