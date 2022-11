Itt vannak az HBO Max karácsonyi premierjei: ezeket a filmeket várjuk novemberben és decemberben

Megjelent, milyen filmeket kínál idén az HBO Max Magyarországon a karácsonyi időszakban. Novemberben és decemberben összesen 10 ünnepi témájú film kerül bemutatásra a streaming platformon.

Az idén karácsonykor sem maradhatnak el az ünnepi témájú filmek, az HBO Max összesen tíz új produkciót mutat be novemberben és decemberben:

Egy új karácsonyi történet

A Karácsonyi történet című klasszikus karácsonyi kedvenc folytatásában Ralphie immár felnőtt, és apaként kell megküzdenie mindazzal, amivel az ünnep jár. A főszerepben ismét Peter Billingsley látható, akinek köszönhetően a gyerekek minden korábbinál jobban várják a karácsonyt.

Mikulás tábor

A szívmelengető és provokatív dokumentumfilm bemutatja a New England-i Mikulás Tábort, és arra irányuló erőfeszítéseiket, hogy még sokszínűbbé tegyék a történelem egyik legkedveltebb alakját, a Mikulást.

Egy karácsonyi rejtély

Száz évvel ezelőtt az oregoni Pleasant Bay-ben egy kisfiú megtalálta a Mikulás szánjának varázslatos csengettyűit, és ez elhozta a jólétet és a békét a kisvárosba. Most, néhány nappal karácsony előtt, nyoma veszett a csengettyűknek, és egy csapat rettenthetetlen gyereknek kell az ügy végére járnia, megtalálni a csengettyűket, és helyreállítani a karácsonyi hangulatot a városkában. Premier: november 24.

Karácsonyi fesztivál

Egy házaspár, akik valójában szétmentek, a város karácsonyi fesztiválja és saját vállalkozásuk érdekében a tévében úgy tesznek, mintha boldogan élnének együtt. Ám amikor a szerelem ismét fellobbanhatna köztük, új lehetőségek bonyolítják a helyzetet. Premier: november 24.

Ünnepi dallamok

Gail énekes-dalszerző, aki útnak indul, hogy versenybe szállhasson élete nagy lehetőségéért, ám csak az oklahomai Harmony Springsig jut, ahol füstbe megy a kisbusza, az összes pénze és minden reménye is. Csak két hete van rá, hogy eljusson az álomfellépésére az iHeartRadio szentesti műsorába, de a helyi mindenesnek, Jeremynek a tanácsára a szárnyai alá vesz egy csapat rendetlen gyerkőcöt, akik a helyi előadáson szeretnének fellépni szenteste. Gail és Jeremy közel kerülnek egymáshoz, de ha a lány szeretné megvalósítani az álmát, valószínűleg ott kell hagynia a fiút és a várost, ami időközben belopta magát a szívébe. Premier: november 24.

Pat the Dog: Santa Pat

Kicsiny mérete és bohókássága ellenére Pat hősiesen a barátai megmentésére siet, és útközben minden akadályt legyőz. A gyerekfilm november 27-től elérhető.

Egy hollywoodi karácsony

Jessica hollywoodi rendező, aki a karácsonyi filmjeiről híres. Amikor felbukkan a színen Christopher, a tévécsatorna vezetője, és azzal fenyegetőzik, hogy leállítja a forgatást, Jessica élete változik hirtelen karácsonyi filmmé. Premier: december 1.

Dickens-i ünnep

Cassie tett egy próbát rendezőként a New York-i független színházakban, aztán hazaköltözött szülővárosába, Dickensbe. Most a Karácsonyi ének helyi előadását rendezi, amelyet a város viktoriánus ünnepségei 100. évfordulójának alkalmából állítanak színpadra. Ám a főszereplőnek elmegy a hangja, ezért Cassie-nek új színészt kell találnia a szerepre, különben lőttek az előadásnak. A polgármesternek az az ötlete támad, hogy Cassie próbálja meg rábeszélni Jake-et, a dickensi születésű akciósztárt, hogy ugorjon be a darabba. Cassie nem lelkes, mert Jake-kel közös múltjuk van még iskoláskorukból, de azért felhívja. Meglepetésére Jake hazautazik, hogy eljátssza a szerepet. Jake és Cassie összeakasztják a bajszukat az előadás kapcsán, és régi érzéseik ismét felszínre kerülnek. Premier: december 23.

Karácsony a farmon

Clementine Jones ausztrál író, akinek a queenslandi farméletről szóló önéletrajzi könyvére lecsap a London & London nevű menő kiadó. Ám az igazság az, hogy „Clementine” valójában Emmy Jones, egy New York-i nő, aki halott anyja naplói alapján írta a könyvet. Amikor a kiadó bejelenti, hogy a szerződés aláírása előtt Ausztráliába utaznak, hogy ízelítőt kapjanak az igazi Clementine-ból, Emmy kénytelen odaszáguldani a régi családi farmra unokatestvérének, Davidnek és David férjének, Milesnak a társaságában, hogy fenntartsák a látszatot. Egy kis gond van csak: a kiadó vezetője, Ellison London jóképű felnőtt fiával, Jackkel együtt érkezik – és ha ő emlékszik arra a New York-i estére, amikor találkozott Emmyvel, akkor lőttek az átverésnek. Premier: december 23.

Karácsonyi keringő

Miután Avery mesébe illő karácsonyi esküvője kútba esik, egy tánctanár segít neki abban, hogy szembenézzen a félelmeivel, és valóra váltsa az álmát, hogy megtanul táncolni. Premier: december 23.