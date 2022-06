Őrült pénzt hozott a világcsúcs Milák Kristófnak: ennyit keresett eddig a vizes vb-n a magyar úszó

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Június 18. és július 3. között újra Budapesten rendezik a vizes sportok (úszás, műugrás, műúszás és vízilabda) világbajnokságát. A rendezéssel kapcsolatban szinte csak dicsérő szavakat kap eddig a vébé, és egy szenzációs fiatal úszó a magyar szurkolók szívét is megdobogtatta már egyszer. Ez persze anyagi elismeréssel is jár, és nem is fizet rosszul. Megnéztük, hogy eddig mennyi pénzt szereztek úszóink.

Ránk figyel az úszósport világa július elejéig, beugróként mi rendezzük ugyanis a vizes sportok világbajnokságát, amelynek július harmadikán lesz vége. Ez jó alkalmat teremt a sőportbarátoknak, hogy akár a tévé előtt, akár a helyszínen szurkoljanak a magyar úszóknak vagy a vízilabda-válogatottaknak, a sportolók pedig soha nem is felejtik el kihangsúlyozni, mennyit jelent nekik a hazai pálya, a több ezer önkívületben nekik szurkoló magyar. Na és persze a helyszíntől függetlenül azért anyagilag is megéri jól úszni: több ezer, de akár több tízezer dolláros jutalmat vághatnak zsebre a legjobbak, amely természetesen milliós összegeket jelent forintban. Ahogy az olimpia után, most is megnézzük, ki mennyit vágott eddig zsebre. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Milák-csúcs Szabályosan felrobbant a 2017-ben, az akkori világbajnokságra elkészült Duna Aréna június 21-én, kedden este. Pedig ekkor még a 200 méteres pillangó döntője el sem kezdődött, az ováció annak szólt, hogy a pillangóúszás két nagy magyarja, az olimpiai bajnok és világcsúcstartó Milák Kristóf, illetve a 2016-ban olimpiai bronzérmes Kenderesi Tamás is döntőben léphetett fel a rajtkőre. Szűk két perccel később aztán újra tombolt több ezer néző: Milák Kristóf saját világcsúcsát bőven megjavítva, elsőként csapott célba három másodperces előnnyel, ezzel megvédte világbajnoki címét is. A hosszas ünneplés után a teljesen kimerült úszó egy „csekket” is átvehetett, mégpedig az új világcsúcsért járó 50 ezer dollárt jelképezvén. Ezt a jutalmat a nemzetközi szövetségtől, a FINA-tól kapta, ehhez pedig még hozzájött az első helyért járó 20 ezer dollár is, így Milák 1 perc 50 másodperc alatt – mai árfolyamon számolva – 26,5 millió forintot keresett. Ezt az összeget még tovább is növelheti, legnagyobb riválisa ugyanis a 100 méteres pillangóúszástól is visszalépett, Milák pedig bejutott az elődöntőbe, holnap tehát tovább növelheti az összeúszott pénzt. A helyezés is szépen hoz Cikkünk megírásáig további magyar érmek nem születtek a budapesti világbajnokságon, több helyezéssel azonban büszkélkedhetnek az úszóink. A FINA pedig a nyolcadik helyig ad jutalmat, így a magyar úszóknak egyelőre nincs okuk anyagilag panaszkodni. Két váltónk is döntőbe jutott eddig, a női 4x200-as gyorsváltó, valamint a férfi 4x100-as gyorsváltó egyaránt ötödik hellyel büszkélkedhetett a Duna Arénában. A váltóknak az ötödik helyért 5 ezer dollárt ad a FINA, de nem fejenként, hanem a négy tag kapja összesen. Ha feltételezzük, hogy egyenlően osztják el az összeget, akkor fejenként 1250 dollárt, átszámítva 475 ezer forintot kap nyolc magyar úszó. Szabó Szebasztián a hatodik lett 50 méter pillangón, ezzel az egyéni helyezéssel 4 ezer dollárt (1,5 millió forintot) keresett, vagyis jobban járt, mintha egy váltó tagjaként jobb helyezést ért volna el. Háromszoros olimpiai bajnokunk, Hosszú Katinka a hetedik lett 200 méteres vegyesúszásban, ezért a szereplésért 3 ezer dollár (1,1 millió forint) ütötte a markát. Fiatal úszónk, Holló Balázs pedig 400 vegyesen lett nyolcadik, amiért 2 ezer dollárra (761 ezer forintra) számíthat. JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2 millió forintot igényelnél, 60 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 42 034 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,96%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank 42 083 forintos törlesztőt (THM 10,01%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Mint fentebb írtuk, ezek a pénzdíjak a FINA-tól jönnek, minden világbajnokságra megállapítanak ugyanis egy díjösszeget, amelyet kiosztanak a versenyzőknek: ez az összeg most összesen 5,72 millió dollár. Megkérdeztük a Magyar Úszó Szövetséget, hogy ők adnak-e külön jutalmat a helyezést elért magyar versenyzőknek: amint válaszolnak, frissítjuk a cikket. Román csodagyerek az élen Miláktól az úszóvilág eleve nagy dolgokat várt, de senki sem látta jönni előre, hogy új felfedezettet is hoz majd ez a VB. Márpedig ez történt: a mindössze 17 éves David Popovici leiskolázta a 100 és 200 méteres mezőnyt, mindkét számon aranyérmet nyert. Ezért a teljesítményért 40 ezer dollárt (15,2 millió forintot) kap majd kézhez, amely a havi román átlagfizetés hússzorosa. S hogy mit hozhat még a vébé nekünk, magyaroknak? Milák Kristófot már említettük, rá még legalább egy középdöntő vár, de ennél nagyobb bizodalom van most Märcz Tamás és Bíró Attila tanítványaiban, vagyis a férfi és a női vízilabda-válogatottban. Mindkét csapatnak van esélye hazai közönség előtt az éremszerzésre, amely a csapatnak (az érem színétől függően) 60, 70 vagy 80 ezer dollárt jelentene. (címlapkép: MTI/Kovács Attila)

