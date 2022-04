Színt vallottak a fiatal TikTok sztárok: ennyi pénzt tesznek zsebre a videózgatással

A TikTok óriási népszerűsége mellett egyre több influenszert keresnek meg cégek, hogy fizetett együttmükődésben készítsenek videót a termékeikről. Egyáltalán nem mindegy viszont, mennyire van résen egy TikTokos videókészítő, ugyanis a márkák jó pénzt hajlnadók fizetni azoknak, akik tudják, mennyit ér a munkájuk. Összegyűjtöttük, mire érdemes figyelni, ha valaki így szeretne pénzt keresni TikTokon.

Ha szeretjük, ha nem, az már biztos, hogy az életünk része lett a TikTok. Ennek köszönhetően pedig sok tehetséges tartalomkészítőnek sikerült odáig eljutnia, hogy kiépítsék a saját közönségüket, amivel főállásban tudnak videókat készíteni. Ráadásul jól lehet keresni azzal is, ha különböző márkák kérik fel őket szponzorált együttműködésre. A Huffpost cikkéből most kiderült, mennyit keresnek a TikTok-influenszerek a fizetett tartalmakkal.

Mivel a TikTok mint platform továbbra is alakulóban van, ezért az influenszerek is más markentingstratégiákat alkalmaznak itt, mint például Instagramon. Florence Williams influenszercoach úgy foglalta össze a különbséget a két közösségi média platform kampányai között, hogy a TikTokos felhasználóknál elég, ha csak a telefonjukat használják a videó elkészítéséhez, amivel lazább, hétköznapibb hangulatot keltenek. A TikTok sokkal inkább arról szól, hogy könnyű azonosulni a videókészítőkkel, akik a legőszintébb információt igyekeznek megosztani a saját közönségükkel. Ezzel szemben az Instagramnál az esztétikusság kap nagy hangsúlyt, amihez általában szükség van egy profi kamerára is.

Egy másik szakértő, Lissette Calvero szintén az autentikusságot emelte ki. Szerinte a TikTok-kampányokban a márkák nagyobb alkotói szabadságot adnak az influenszereknek, mert ők is tisztában vannak vele, mennyire fontos az eredetiség ezen a platformon. A túlságosan reklámszagú videók nem teljesítenek jól – mondja Calvero, aki azt is reméli, ezt a trendet át fogják venni a cégek más platformoknál is.

Ha a fizetésről van szó, akkor viszont sokan kevesebbet pénzt keresnek a TikTokon, mint Instagramon. Calvero szerint ennek az az oka, hogy az újabb platformon az alkotók alulértékelik magukat, ez pedig leviszi a TikTok-együttműködések piaci értékét. A valóságban viszont a hirdetők hajlandók jó árat fizetni azért, hogy az általuk kiszemelt videókészítőkkel dolgozzanak, úgyhogy teljesen felesleges olcsóbban együttműködéseket vállalni azért, mert mások is ezt csinálják.

Williams ügyfelei általában egy kombinált csomagot ajánlanak, ami magában foglalja a TikTok és Instagram-tartalom készítését is, főleg azok esetében, akiknek több követője az utóbbi platformon. Ráadásul TikTokon nehezebb linkeket hozzáadni a videókhoz, az Instagram-poszttal összekötve viszont a vállalatok mérni tudják, mekkora forgalmat hoz nekik a fizetett együttműködés.

Az Instagramos trenddel szemben TikTokon az alacsonyabb követőszám nem jelenti azt, hogy valakit emiatt nem fognak észre venni a cégek. Williams szerint a nagy márkák tisztában vannak azzal, hogy a tartalomkészítők állnak a virális trendek mögött, ezért is hagynak nekik nagyobb szabadságot.

Williams a következőket tanácsolja a tartalomkészítőknek platformtól függetlenül: mindig gondoljanak magukra üzletként. Akár a semmiből azonnal ismertté válhatnak egy virális videóval, a különböző cégek pedig sorra küldik nekik majd a megkeresésket. Ezért érdemes erre előre készülni, és minél többet megtanulni az iparággal kapcsolatban. A fizetésről alkudni nem könnyű, de ezt is el kell sajátítani.

Mennyit ér egy fizetett videó TikTokon?

A szakértő pár példán át bemutatta a kereseteket is. Sarah Palmyra bőrápolással foglalkozó influenszer például 15 ezer TikTok követő mellett volt az első fizetett munkája, amiért ezer dollárt kapott 2020 augusztusában. Ez mai árfolyamon 358 830 forint lenne. Jelenleg viszont már 838 ezren követik a platformon.

Mykaila Mitchell szintén szépségápolással foglalkozik, és az első fizetett reklámos megkeresését 2020 szeptemberben kapta. Ekkor 5 videót rendeltek tőle, amiért összesen 3500 dollárt ütötte a markát. Mithcellnek egyébként eredetileg csak 3 ezer dollárt ajánlottak ezért, illetve a reklámban szereplő termékeket, de sikerült végül 500 dollárral többet kialkudnia a munkájáért. Ez összesen, mai árfolyamon majd 1,3 millió forint, tehát videónként kicsivel több mint 250 ezer forint.

Karla Vega Kazemi kanadai influenszer is szépségápolással foglalkozik, jelenleg már 629 ezer követője van TikTokon. 2020 novemberben egy sminkvideója virális lett: több mint egy millióan látták pár nap alatt. Az első fizetett együttműködésekor még csak 60 ezren követték, ezért pedig 5 500 dollárt fizettek neki, ez mai árfolyamon majd 2 millió forintnak megfelelő összeg. Evelyn Gonzaleznek, aki szintén sminkes videókat készít, 350 dollárt, mai árfolyamon majd 130 ezer forintot ajánlott egy cég a közös munkáért 30 ezer követő mellett.

Ebből jól látszik, hogy nagyon különböző, mennyi pénzt ajánlanak egyes márkák a közös együttműködésért egy TikTok-influenszernek még akkor is, ha nagyon hasonló témájú videókat készítenek. Az pedig a szakértőket igazolja, hogy TikTokon valóban alacsonyabb követőszám mellett is kaphat valaki ilyen megkeresését, nem úgy, mint Instagramon.

Mi a helyzet Magyarországon?

Korábban a Pénzcentrumon is beszámoltunk arról, mennyi pénz ütheti egy sikeres TikTokker markát. Legutolsó kutatásunkkor az derült ki, hogy nem feltétlenül az keresi a legtöbbet, akinek a legtöbb követője van. A begyűjtött lájkok és a videók száma sokkal többet számít a kalkulátor által számított összegek alapján (a számítás mindig egy -tól -ig összeget határoz meg).

Ahogy látható, majd két évvel ezelőtt így alakult a helyzet. Ez alapján, aki már nagyjából 1500 videót feltöltött már, begyűjtött több mint 20 millió lájkot, és több mint 300 ezren követik, az már 100 ezer forintot is kereshet egyetlen videón. Természetesen ez nem úgy történik, hogy posztolja a videót, és azonnal megjelenik a számláján a fizetség, hanem majd jóváírásra kerül az alapján, mennyire taksálja a TikTok a videót.

Az is látható az adatokból, hogy egy 100 ezres követőtáborral, túl a 150. videón már 1-1 feltöltött tartalom 10-20 ezer forintot is hozhat a konyhára. Természetesen ehhez nem elég mindig csak feltölteni egy random videót - az influenszerség ugyanolyan komoly munka, mint más vállalkozás, csak itt a termék, márka maga az ember. Stratégia, üzleti terv, ötletek nélkül a TikTokon se viheti sokra senki.

Mivel keresik valójában a magyar TikTok-influenszerek a pénzt?

A TikTok-videósoknak alapvetően három fajta bevétele lehet itthon a NuHeadz Talent Management szakértője szerint: az egyik az említett product placement (vagy termékelhelyezés) - fizetett tartalom. Ezeket, hasonlóan a hagyományos influencer hirdetésekhez, hosszas egyeztetés, szerződéskötés előzi meg. Itt a szakértők szerint azok vannak előnyben, akiket valamilyen ügynökség képvisel, mert rajtunk keresztül sokkal biztonságosabb egy hirdetés elhelyezése valamelyik TiKTok videósnál.

Arra is van lehetőség, és láthatunk is példát, hogy a TikToker a saját termékeit hirdeti, adja el. Illetve a harmadik bevételi forrás az lehet, hogy az influenszerek egyre gyakoribb szereplői rendezvényeknek, közönségtalálkozóknak. Ezekért a megjelenésekért is kérhetnek pénzt.

Tehát nyilvánvalóan a TikTok sem egy aranytojást tojó tyúk, ahová csak töltögetik fel a videóikat az emberek, és rengeteg pénz hullik az ölükbe - a TikTok-bevételekért ugyanúgy meg kell dolgozni, mintha máshogy keresnék a pénzt, csak kívülről tűnhet gyerekjátéknak.

Az influenszereknek is kell adózniuk

Az alapeset: megbízási díj egy magyar megrendelőtől - Ha az influenszer belföldi megrendelőjétől, magánszemélyként díjban vagy termékmintában részesül, úgy ezek alapesetben az Szja törvény szabályai szerint megbízási díjként (önálló tevékenységből származó bevételként) adóznak – ismertette korábban Barta Péter ügyvéd. Ezen megbízási díjjal szemben a megbízott influenszer elszámolhatja a bizonylattal igazolt költségeit, ha ilyen költséget nem jelöl meg, akkor a megbízási díj 90%-a után kell adóznia. Ebből a jövedelemből a megbízó vonja le az adóterheket, így a 15%-os szja-t, a 13%-os szociális hozzájárulási adót, valamint a 18,5%-os társadalombiztosítási járulékot. Ez láthatóan egy adózásilag igen költséges megoldás.

Alternatív adózási lehetőségek

A fenti adózási formánál sokkal jobban jár az influenszer, ha egyéni vállalkozást alapít és bejelentkezik a kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) alá. Így havi 50 000 Ft-os adófizetéssel szinte minden közterhét letudhatja. Még jobb, ha rendelkezik valahol egy teljes állással, nappali tagozatos egyetemista vagy esetleg nyugdíjas, mert ilyenkor csak havi 25 000 Ft katát kell fizetnie (félkata). Ez azonban csak addig járható út, amíg az influenszer éves nettó bevétele a 12 millió forintot, vagy az ugyanazon megbízótól származó bevétele a 3 millió forintot nem haladja meg. Ha meghaladja, akkor extra 40%-os katát is fizetnie kell a különbözetre - írta korábbi közleményében a Jalsovszky Ügyvédi Iroda szakértője.

De mi van, ha külföldi a kifizető?

Ha a magyar influenszer külföldi személytől (így például a YouTube-tól) díjat kap, úgy a díj után neki kell az adófizetési kötelezettségeket teljesítenie. Az adófizetési kötelezettség elsősorban abban országban merül fel, ahol az influenszer ún. adózási illetőséggel rendelkezik – ha az influenszer Magyarországon él, itt dolgozik, itt van a családja, akkor a jövedelme után a magyar törvények szerint adózik. A digitális nomádoknál azonban a helyzet ennél sokkal bonyolultabb lehet.

Felmerül az a kérdés is, hogy kell a jövedelem után a jövedelem kifizetőjének (avagy az adott csatorna bejegyzésének) országában adózni. A választ több tényező határozza meg, így különösen a jövedelem kategóriája, a kifizető országának a belső adótörvényei és a kifizető ország és Magyarország között hatályban lévő kettős adóztatási egyezmény - írta szakértői cikkében Barta Péter.