Elindult az HBO Max Magyarországon: ezt kell tudni az ügyfeleknek, így kell átállni az HBO Go-ról

Már éles a március 8-i indulásra beharangozott HBO Max Magyarországon. Böngészőből bárki könnyen be is jelentkezhet az új felületre a régi felhasználó nevével és jelszavával, viszont az applikáció része picit trükösebb, de ez sem nehéz. Mutatjuk a részleteket, mit kell csinálni az HBO Go-val, hogy abból HBO Max legyen.

Bár a hivatalos indulás március 8-án, kedden élesedett volna, a szemfülesek már március 7-én késő este is be tudtak lépni az HBO Max oldalára. Ezzel tehát el is indult az HBO Go HBO Maxxá változása. Az indulással természetesen most még párhuzamosan elérhető az HBO Go és az HBO Max is, viszont ez idővel meg fog szűnni, azaz az HBO le fogja kapcsolni az HBO Go-t. Megijedni azonban nem kell, hiszen az HBO Max már most is elérhető böngészéből, ahová be lehet jelentkezni a régi HBO Go-s felhasználónévvel és jelszóval (természetesen már működik is a dolog).

Aki az applikációt használja, annak sem kell természetesen bosszankodnia, most már ugyanis az HBO Max applikációja is elérhető Android és Apple készülékekre is. Akiknek viszont más, klasszikus tévészolgáltatón keresztül van HBO Go előfizetése, annak még egy picit várnia kell egy úgynevezett alkalmazásbeli (HBO GO) pop up üzenetre, amivel aktiválhatja majd az HBO Maxot.

Azt egyébként érdemes még tudni, hogy az HBO Max kínálatában nem csak az HBO sajátgyártású sorozatait és filmjeit élvezhetjük, de sokkal több a Warner Bros, a DC és a Cartoon Network szárnyai alá tartozó műsort is végig izgulhatunk mától.

Az HBO Max Magyarországra való átállás persze sokakban kérdéseket vet fel. Most tehát összeszedtük ezek közül a leggyakoribbakat és meg is válaszoltuk azoknak, akik az HBO Go után szeretnének HBO Maxra váltani és azoknak is, akik most szeretnének előfizetni az új szolgáltatásra.

Mi az az HBO Max?

Az HBO Max az HBO GO nagytestvére, ami egy vadonatúj streamingszolgáltatás, azaz egy online videótár. Az HBO Max kínálatában elhozza nekünk nem a Warner Bros., az HBO, a DC és a Cartoon Network műsorait, illetve sok más filmet és sorozatot is, amik eddig Magyarországon elérhetetlenek voltak.

Hogyan és mennyiért fizethetek elő az HBO Maxra?

A kezdeti akció keretében, ami március végéig tart most 33 százalék kedvezménnyel tudunk előfizetni az HBO Maxra. Ez azt jelenti, hogy egy hónapra az előfizetés 2390 forint helyett mindössze 1590 forintba kerül, amit bármikor szüneteltethetünk.

Ha új előfizetők vagyunk, akkor az HBO Maxra az HBO Max Magyarország hivatalos oldalán tudunk majd előfizetni, amint elindult a szolgáltatás itthon is. Aki viszont rendelkezik már meglévő HBO GO-előfizetéssel az azonnali hozzáférést fognak kapni az HBO Maxhoz.

Mi fog történni a meglévő HBO GO-előfizetésemmel?

Amikor az HBO Max elindul Magyarországon az HBO GO-fiókok HBO Max-fiókká fognak alakulni automatikusan. Tehát azonnal hozzáférhetsz majd az HBO Maxhoz, ha már regisztráltál és előfizettél korábban az HBO GO-ra.

Mi történik, ha egy másik szolgáltatón keresztül regisztráltam az HBO GO-ra?

Jogosan merül fel a kérdés azokban, akiknek a tévé előfizetésében benne volt az HBO GO is. Abban az esetben, ha az HBO GO Magyarország egy partnerén keresztül regisztrált fiókunk van, akkor az induláskor a fiókunk szintén automatikusan HBO Max-fiókká alakul. A részletekről pedig a streaming szoltáltató partnerei fogják tájékoztatni az előfizetőket.

Mi fog történni az HBO tévécsatornáival?

Az HBO tévécsatornái az HBO Max indulása után is zavartalanul elérhetőek lesznek. Ha egyaránt rendelkezünk HBO GO-előfizetéssel és HBO-tévécsatornával is, akkor mindent megkapunk ami az HBO család alá tartozik március 8-tól.

Le kell töltenem az új applikációt?

A válasz röviden igen. Amikor elindul az HBO Max, akkor az HBO GO applikáció azonnal letiltásra kerül, így le kell töltenünk majd az új HBO Max applikációt. Aki viszont ma este szeretne elémenni a letöltési hullámnak az csalódni fog, ugyanis az HBO Max indulásáig nem érhető el az applikáció, csak holnaptól, a hivatalos indulástól tudunk frissíteni.

Lépésről lépésre is mutatjuk, mit kell csinálnod!

Ha már van HBO Go előfizetésed:

Töltsd le az appot vagy látogass el a play.hbomax.com/hu/hu

Menj a BEJELENTKEZÉS menüpontra

Használd a jelenlegi HBO GO azonosítóidat (email és jelszó), majd kattints a bejelentkezésre

Véglegesítsd a regisztrációdat

Indulhat a mozizás -> érdemes létrehozni egy felhasználói profilt

Fontos: ugyanez vonatkozik a más szolgáltatókon keresztüli előfizetésre is. Ha xy szolgáltatónál van előfizetésed, a már meglévő adataiddal továbbra is be fogsz tudni lépni.

Ha nincs HBO GO előfizetésed, de szeretnél HBO Max Hozzáférést:

Regisztrálj az https://www.hbomax.com/hu/hu oldalon, fizess elő és már kész is. Ezek után természetesen az applikáció is működni fog.

Fontos az is, hogy bár a szolgáltatás már most is sok helyen elérhető, sokaknak működik, a teljes indulás körülbelül március 8-án 12:00 tájékában várható, addig mindenki legyen türelmes, az HBO Go-t úgyis mindenki használhatja még.