Március 8-án indul az HBO Max: ezt kell tudnia az átállásról az HBO GO ügyfeleknek

Március 8-ával elindul egy új világ a magyar streaming szolgáltatásban: megérkezik hozzánk az HBO Max, amivel megszűnik az eddig ismert HBO GO szolgáltatás. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat, hogy zavartalan legyen a holnap reggeli átállás.

Holnap, azaz március 8. reggelén megszűnik az eddig ismert HBO GO szolgáltatás és több európai országhoz hasonlóan hozzánk is megérkezik az HBO Max. Az HBO Max kínálatában nem csak az HBO sajátgyártású sorozatait és filmjeit élvezhetjük, de sokkal több a Warner Bros, a DC és a Cartoon Network szárnyai alá tartozó műsort is végig izgulhatunk holnaptól.

Az HBO Max Magyarországra való átállás viszont sok kérdést felvet az emberben, hiszen nem volt részünk még ilyen frissítésben. Összeszedtük most a legfontosabb kérdéseket és válaszokat azoknak, akik az HBO Go után szeretnének HBO Maxra váltani és azoknak, akik most szeretnének előfizetni a kezdeti akció során.

Mi az az HBO Max?

Az HBO Max az HBO GO nagytestvére, ami egy vadonatúj streamingszolgáltatás, azaz egy online videótár. Az HBO Max kínálatában elhozza nekünk nem a Warner Bros., az HBO, a DC és a Cartoon Network műsorait, illetve sok más filmet és sorozatot is, amik eddig Magyarországon elérhetetlenek voltak.

Hogyan és mennyiért fizethetek elő az HBO Maxra?

A kezdeti akció keretében, ami március végéig tart most 33 százalék kedvezménnyel tudunk előfizetni az HBO Maxra. Ez azt jelenti, hogy egy hónapra az előfizetés 2390 forint helyett mindössze 1590 forintba kerül, amit bármikor szüneteltethetünk.

Ha új előfizetők vagyunk, akkor az HBO Maxra az HBO Max Magyarország hivatalos oldalán tudunk majd előfizetni, amint elindult a szolgáltatás itthon is. Aki viszont rendelkezik már meglévő HBO GO-előfizetéssel az azonnali hozzáférést fognak kapni az HBO Maxhoz.

Mi fog történni a meglévő HBO GO-előfizetésemmel?

Amikor az HBO Max elindul Magyarországon az HBO GO-fiókok HBO Max-fiókká fognak alakulni automatikusan. Tehát azonnal hozzáférhetsz majd az HBO Maxhoz, ha már regisztráltál és előfizettél korábban az HBO GO-ra.

Mi történik, ha egy másik szolgáltatón keresztül regisztráltam az HBO GO-ra?

Jogosan merül fel a kérdés azokban, akiknek a tévé előfizetésében benne volt az HBO GO is. Abban az esetben, ha az HBO GO Magyarország egy partnerén keresztül regisztrált fiókunk van, akkor az induláskor a fiókunk szintén automatikusan HBO Max-fiókká alakul. A részletekről pedig a streaming szoltáltató partnerei fogják tájékoztatni az előfizetőket.

Mi fog történni az HBO tévécsatornáival?

Az HBO tévécsatornái az HBO Max indulása után is zavartalanul elérhetőek lesznek. Ha egyaránt rendelkezünk HBO GO-előfizetéssel és HBO-tévécsatornával is, akkor mindent megkapunk ami az HBO család alá tartozik március 8-tól.

Le kell töltenem az új applikációt?

A válasz röviden igen. Amikor elindul az HBO Max, akkor az HBO GO applikáció azonnal letiltásra kerül, így le kell töltenünk majd az új HBO Max applikációt. Aki viszont ma este szeretne elémenni a letöltési hullámnak az csalódni fog, ugyanis az HBO Max indulásáig nem érhető el az applikáció, csak holnaptól, a hivatalos indulástól tudunk frissíteni.