Mától elérhető Magyarországon az HBO Max: ezzel a trükkel spórolhatsz 30 százalékot az előfizetésen

Mostantól Magyarországon is elérhető az HBO Max, amely az HBO GO szolgáltatását váltja le. A közvetlen előfizetőket automatikusan átirányítják az új platformra, ahol kedvezményes, mindössze 1590 forintos havi díjat fizetnek majd a jelenlegi 1890 forint helyett. A film és sorozat felhozatalra sem lehet panasz: most különösen aktuális a rengeteg Batman és DC-tartalom.

A WarnerMedia streamingszolgáltatásának globális bevezetése a mai napon az HBO GO-t leváltó HBO Max magyarországi elindításával folytatódott. A szolgáltatás így már 61 területen hozzáférhető Európában, az Egyesült Államokban, Latin-Amerikában és a Karib-térségben, és tervben van a további terjeszkedés is.

Az HBO GO közvetlen előfizetői automatikusan több mint 30%-os kedvezményt kapnak, és ezentúl a csökkentett, havonta csupán 1590 forintos árat fizetik majd; ez az ajánlat március 31-ig minden új ügyfél számára is elérhető.

Hatalmas öröm számunkra, hogy az HBO Max már Magyarországon is streamel, és egy helyen teszi elérhetővé a legjobb szórakoztató tartalmakat, filmeket, európai produkciókat és gyerekműsorokat. Ráadásul a remek történetek magyar rajongóinak hihetetlen ár-érték arányt kínálunk, amikor a normál havi árból előfizetésük teljes időtartama alatt több mint 30%-os kedvezményt biztosítunk

- mondta el Christina Sulebakk, az HBO Max EMEA régiós igazgatója. „Közép-Kelet-Európa volt az, ahol 1991-ben az első lineáris csatornáink megjelenésével minden elkezdődött európai üzletágunk számára. Nagy örömünkre szolgál, hogy ma, több mint 30 évvel később teljesen újfajta hozzáférési lehetőséget biztosíthatunk a régió rajongóinak az összes kedvenc szórakoztató műsorukhoz.”

Díjszabás, előfizetői díj

Az HBO GO közvetlen előfizetőit automatikusan átirányítják az új platformra, ahol kedvezményes, mindössze 1590 forintos havi díjat fizetnek majd az HBO GO jelenlegi, 1890 forintos díja helyett. A promóció révén az ügyfelek az előfizetésük teljes időtartama alatt több mint 30%-os kedvezményt kapnak a normál havi díjból.

Ugyanezzel a kedvezményes havi díjjal fizethetnek elő a szolgáltatásra szerződésük teljes időtartama alatt azok az új ügyfelek is, akik március 31. előtt regisztrálnak.

Azok számára, akik március 31. után regisztrálnak, a normál díjas havi előfizetés havonta 2390 forintba kerül majd. Emellett egy új éves előfizetés is bevezetésre kerül, amely 12 hónapos hozzáférést tesz elérhetővé nyolc hónap áráért. Az HBO Max több operátor partnereken keresztül is elérhető lesz.

Filmek, sorozatok, tartalmak

A streamingszolgáltatás mindenki számára kínál valamit, ezért a platformon öt fantasztikus hub, azaz tartalomközpont található. Az HBO Original továbbra is olyan díjnyertes műsorokat szállít majd, mint a Győzelmi sorozat: A Lakers dinasztia felemelkedése, Az aranykor vagy az Eufória. A platformon kultikus klasszikus sorozatok is elérhetők lesznek, mint például az Utódlás, a Trónok harca vagy az Easttowni rejtélyek.

A Max Original sorozatok között olyan címek találhatók meg, mint a Tizenegyes állomás (Station Eleven), az Egyetemista lányok szexuális élete (The Sex Lives of College Girls), a Hacks – A pénz beszél, A lány a múltból (The Girl Before), a Szerelemre tervezve (Made for Love), az És egyszer csak… és A farkas gyermekei.

A DC hubja a a szuperhősfilmek és -sorozatok széles választékát kínálja majd.

A kritika által méltatott Harley Quinn animációs sorozat exkluzív premierként érkezik az HBO Maxre. Új sorozatok is elérhetők lesznek, például a Superman és Lois, a Stargirl, a Doom Patrol és népszerű kasszasikerek is, köztük Az Igazság Ligája, az Aquaman, a Wonder Woman, a Joker, a Batman (1989), a Batman visszatér (1992), vagy éppen animációs filmek, mint például a Batman: A sötét lovag visszatér 1–2. rész és a Batman: Hush.

A Cartoon Network válogatásában gyerekeknek szóló animációkat lehet nézni, többek között a Gumball csodálatos világa, a Scooby Doo és a Tini titánok, harcra fel című rajzfilmeket.

A Warner Bros. hubjában olyan elismert filmeknek ad otthont az HBO Max felülete, mint a Kimi, a Utóhatás (Fallout), a Semmi hirtelen mozdulat (No Sudden Moves), A maffia szentjei (Many Saints of Newark), a Dűne vagy a Mátrix: Feltámadások. Emellett kultikus klasszikusok is megtalálhatók lesznek a kínálatban, például a Halálos fegyver 1–4., a Több mint testőr, a Mad Max: A harag útja és az Acéllövedék.

Forgatókönyv nélküli szórakoztató műsorok is elérhetők lesznek, számos egyéb cím mellett például az Amy babát vár (Expecting Amy), az Ellen és a dizájnerek (Ellen’s Next Great Designer), az FBoy Island – Kamuarcok szigete, a Selena + Séf és a Zero Waste Séf.

A nemzetközi bemutatók mellett a következő hónapokban több exkluzív magyar film premier lesz az HBO Max-on: Zsótér Indi Dániel, Vida Orsolya és Dimeth Balázs Ferenc részben közösségi finanszírozásból készült, a 2020-as karantén időszakot misztikusan feldolgozó szkeccsfilmje, A Karantén Zóna. A platformon lesz a premierje két fesztivál kedvenc és fesztivál díjas rövidfilmnek is: elsőként Holtai Gábor filmje, a Második kör érkezik, amelyben Lovas Rozi és Molnár Áron próbálnak eligazodni a bürokráció útvesztőiben A másik Aracsi Norbert Elfelejtett nemzedék című alkotása, amely témája miatt aktuálisabb, mint valaha...Továbbá érkezik még a mozikban sikerrel futó, Kis Hajni kritikus és közönség kedvenc filmje, a Külön falka is.

Technikai újdonságok

Az HBO Max eszközök és platformok széles skáláján lesz elérhető, többek között okostévéken (bizonyos Samsung, LG és Android TV™ platformon), streaming eszközökön (Apple TV 4K és Google Chromecast™), játékkonzolokon (PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox One és Xbox Series X|S), mobiltelefonokon és táblagépeken (iPhone, iPad, iPod Touch és Android™), valamint online.

Az ügyfelek a fő fizetési szolgáltatókon keresztül (VISA, Mastercard és PayPal), valamint a fő alkalmazásáruházakban (Apple App Store, Google Play Store és Samsung Checkout) alkalmazáson belüli vásárlás során is fizethetnek a szolgáltatásért. Az új platform funkciói közé tartozik a személyre szabás lehetősége akár öt nézői profillal, három egyidejű streamelés, előfizetésenként korlátlan számú regisztrált eszköz, 5.1-es térhangzás, Dolby Atmos és bizonyos címek 4K felbontású elérése.

Már a szomszédban is elérhető

A következő 15 országban indult el a mai napon az új platform: Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Horvátország, Csehország, Magyarország, Moldova, Montenegró, Hollandia, Észak-Macedónia, Lengyelország, Portugália, Románia, Szerbia, Szlovákia és Szlovénia.

Különösen büszke vagyok arra, hogy a közép- és kelet-európai jelenlétünket tovább erősíti az HBO Max mai napon történő elindítása, és hogy ebben a kihívásokkal teli időszakban még jobban bizonyítjuk a rajongók, partnerek és alkalmazottak iránti nagymértékű elkötelezettségünket a régióban

– mondta el Johannes Larcher, az HBO Max International vezetője. Az HBO Max jelenleg 61 területen elérhető Európában, az Egyesült Államokban, Latin-Amerikában és a Karib-térségben. Globális terjeszkedése az idei év során később folytatódik, amikor Törökországban, Görögországban, Izlandon, Észtországban, Lettországban és Litvániában is elindul a szolgáltatás, amely a tervek szerint a további terjeszkedés során Délkelet-Ázsiába is eljut majd.