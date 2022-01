Kitálalt Horváth Éva: ezért költözik el ő és családja Magyarországról

Horváth Éváék egy időre Balira költöznek, mert nem kedvelik az itteni hideget – írja a 24.hu

A portál az ex-modell videóblogjában szúrta ki, hogy Horváth Éva és családja egy időre Balira költözik. Horváth Éva arról is beszámolt, hogy nagyobbik gyermekük angol és indonéz nyelvű óvodába fog járni. A költözés körülményeiről konkrétan így beszélt:

Én ezt a hideget már egyáltalán nem bírom, szóval ezért választottunk sokkal melegebb desztinációt, ahol egész évben sokkal melegebb van. Szeretünk itthon is lenni, csak nem szeretjük ezt az időjárást, ezért választottuk a csodálatosan szép Balit. Balira több éve visszajárunk, ki is jelenthetjük, hogy már a második otthonunk. És miért is lesz jó a gyerekeknek? Kristóf négyhónapos volt, amikor először jártunk ott. Igazi balinéz kisfiú lett, imádja a napsütést, a kevés ruhát, állandóan medencézhet, neki ez nagy szerelem. Beíratjuk egy nemzetközi oviba, ahol angolul és indonézül fog tanulni.