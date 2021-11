Odacsap az RTL: csúnya pert kaphat a nyakába a szivárogtató Baukó Éva

Az utóbbi időben több előre legyártott RTL-es műsor végkifejletét is jó előre elárulta Baukó Éva. Az egykori villalakó legutóbb a Nyerő Páros és a Konyhafőnök VIP még le nem vetített eseményeit posztolta ki. A csatorna mindeddig nem tett nyilvánosan semmit az ügyben, most viszont közölték, hogy készek megtenni a szükséges jogi lépéseket a szivárogtatók ellen.

Megelégelhette az RTL Klub, hogy Baukó Éve minden előre legyártott, éppen futó műsor végét közhírré tette - tönkre téve ezzel a nézők szórakozását. Az egykori Való Világ szereplő először a Survivor végét árulta el a követőinek, majd pedig a Nyerő Páros és a Konyhafőnök VIP végkifejletét is kiposztolta. Sokan már azzal is megvádolták, hogy a konkurens TV2 beépített embere, erre reagálva a másik nagy kereskedelmi csatorna egyik műsorába is belerúgott.

A csatorna mindeddig nyilváosan semmit nem tett az ügyben, ám a Blikk most kiszúrta, hogy az RTL Klub egy hozzászólásban elárulta: készek jogi lépéseket tenni a szivárogtatók ellen.

Sajnálattal tapasztaltuk, hogy az utóbbi hetekben több műsorunk végkimenetelét, a kiesők, vagy éppen a győztesek nevét megpróbálják egyesek nyilvánosságra hozni a közösségi médiában, így a műsorok hivatalos Facebook-oldalain is. Habár meggyőződésünk, hogy műsorainkat nem csak a végkifejletért érdemes nézni, mégis sokaknak okozhat bosszúságot, hogy vannak, akik rosszindulattól vezérelve, vagy éppen népszerűségre törve terjesztik ezeket az információkat. Biztosíthatunk titeket, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy műsorainkat továbbra is maximálisan élvezhessétek. Annak érdekében, hogy ne vesszen el a szurkolás izgalma és a meglepetés öröme sem, akár a szükséges jogi lépéseket is megtesszük a szivárogtatók ellen

- írta a csatorna.