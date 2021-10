Dédnagyszüleink kedvence volt: ma már csak kevesen ismerik a titkos receptet

A kelkáposzta megosztó zöldségfajta, de vannak jó receptek hozzá, amivel érdemes megváltoztatni a rossz élményeket. Ez a leves is az egyik kedvenc variációja a menzás néniknek, hiszen egyszerű a zöldséggel dolgozni, jó áron van, és akár levesben, akár főzelékben megállja a helyét. Kár, hogy nem mindegyik szakácsnéni készíti el finoman, de ezen mi otthon változtathatunk.

Ritka az az eset, amikor ez a leves nem sikerül otthon, hiszen elővesszük hozzá a jó fajta szalonnánkat, egy adag füstölt virslit és valójában már be is ízesítettük a kelkáposztát. De! Sajnos nekem is van egy maradandó élményem, amit azóta sikerült felülmúlni, viszont nem volt egyszerű. Egy kedves barátom anyukája gyakran készítette ezt a levest, mi pedig gyakran jártunk arra, így mindig behívott ebédre. A frankfurti leves viszont nem tartozott az erősségei közé - idézi fel a HelloVidék szerkesztője.

A gyanús színű (kicsit narancssárga, kicsit zöld a káposztától) leves tetején dobókocka nagyságú, főtt kenyérszalonnák úszkáltak. Mikor egy kicsit mélyebbre kanalaztunk, akkor pedig hasábburgonya alakú, közepesen kemény burgonya csíkokat találtunk a káposztalevelek között. Ilyen kompozícióval azóta sem találkoztam. Azt hiszem, a néni elnézhette a frankfurti leves készítésének idejét, minden egy kicsit nyers maradt. A szalonnát mindenképpen le kell pirítanunk, hogy csak a pörc maradjon, a többi alapanyagot pedig a megfelelő időben kell beletenni. Talán ezen áll vagy bukik egyedül a levesünk elkészítése.

A teljes cikk a frankfurti leves elkészítésének csínjáról-bínjáról a HelloVidék oldalán olvasható.