Rendkívüli bejelentés a sportba ölt milliárdokról: teljesen új kezekbe kerülnek a hatalmas rendezvények

A jövőben a sportági szövetségek kapják a főszerepet a rendezvények lebonyolításában, miközben a korábban kulcsszerepet játszó állami ügynökségek és hivatalok jogkörei jelentősen szűkülnek - írta a kormány hivatalos oldalán.

Átalakítják a nemzetközi sportesemények szervezésének szabályait a közpénzek átláthatóbb és követhetőbb felhasználása érdekében - erről a hivatalos oldalon tettek közzé egy beszámolót. Mint írják, a jövőben a sportági szövetségek feladata lesz a nemzetközi versenyek és sportdiplomáciai események előkészítése, megpályáztatása, valamint lebonyolítása. Egyúttal a finanszírozási döntési kompetenciák is tisztázódnak, hiszen az 500 millió forint alatti állami támogatásokról a sportpolitikáért felelős miniszter, az ezt meghaladó összegekről pedig a kormány határoz. A jelentősebb költségvetésű eseményeknél a szervezőknek előzetes, részletes pénzügyi tervet kell készíteniük, amelytől a későbbiekben csak alapos indoklással térhetnek el.

Az átalakítás egyik legfontosabb eleme, hogy csökken a szervezésbe bevont állami szereplők száma. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség (NRÜ) elveszíti eddigi döntés-előkészítő, beszerzési és támogatásnyújtási jogköreit, mivel a kormányzat megítélése szerint ezek korábban nehezítették a források átláthatóságát. Az ügynökség ezentúl kizárólag operatív feladatokat láthat el, és azt is csak abban az esetben, ha erre a szövetségek vagy a miniszter felkéri.

Hasonlóan szűkül a Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKOH) hatásköre is, amely megválik széles körű engedélyezési, tanácsadási és szponzorációs jogaitól. A hivatal – amelynek felügyelete a Miniszterelnökségtől a belügyminiszterhez kerül – a jövőben főként a központosított beszerzések lefolytatásáért és a kommunikációs igények nyilvántartásáért felel. Változik a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet szerepe is, amely a jövőben elsősorban a sportcélú támogatások lebonyolítására fókuszál.

Bár a jelenleg is zajló, 2026-os eseményeket a módosítások még nem érintik, a 2026 után esedékes rendezvényeknél már az új, egyértelműbb felelősségi rendszer lép életbe. Az intézkedés így négy kiemelt hazai rendezésű versenyt már biztosan érint, köztük a 2027-es vizes világbajnokságot, a gyorsasági és para kajak-kenu világbajnokságot, a női kézilabda-világbajnokságot, valamint az öttusa-világbajnokságot.