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Buenos Aires, Argentína, 2024. február 5.: A 9 de Julio sugárút közepén felavatott impozáns Lionel Messi-freskóról készült fotó.
Sport

Kiderült, ez a csatorna közvetíti Messi búcsúmeccsét: utoljára lesz így látható a legenda

Pénzcentrum
2026. október 1. 11:06

Lionel Messi utolsó mérkőzésére készül az argentin válogatott mezében, a történelmi búcsút pedig Magyarországon is élőben lehet követni. A 39 éves, nyolcszoros aranylabdás klasszis október 7-én hajnalban Benin ellen lép pályára Buenos Airesben. A találkozót a Sport1 közvetíti élőben.

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Lionel Messi október 7-én hajnalban utoljára öltheti magára az argentin válogatott mezét. A világbajnok és Copa América-győztes futballista a Buenos Aires-i Estadio Monumentalban, teltház előtt búcsúzik a nemzeti csapattól, amelyben eddig 207 alkalommal lépett pályára és 125 gólt szerzett. Mindkét mutatóban argentin csúcstartó.

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Messi 2005. augusztus 17-én, éppen Budapesten mutatkozott be az argentín válogatottban a Magyarország elleni mérkőzésen. A debütálása ugyan rövidre sikerült, hiszen egy perccel a pályára lépése után kiállították, az azóta eltelt több mint két évtizedben azonban történelmi pályafutást épített. A 2021-es Copa América-győzelem után 2022-ben a világbajnokságot is megnyerte Argentínával.

A 39 éves játékos augusztusban jelentette be, hogy visszavonul a válogatottságtól, a Benin elleni mérkőzés azonban még egy utolsó alkalmat kínál arra, hogy hazai közönség előtt köszönjön el. Az ünnepi meccsre egyedi mezt is terveztek.

A történelmi mérkőzést Magyarországon a Sport1 közvetíti október 7-én 1 órától. A találkozót később a Sport2 18:30-tól, a Sport1 pedig 22:30-tól ismét műsorra tűzi.
Címlapkép: Getty Images
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