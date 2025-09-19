Eldőlt, hol folytatja Lionel Messi: több éves szerződést ír alá az argentin szupersztár

Vége a strandszezonnak, de a Balatoni Szövetség munkája nem állt le. A mostani konferenciáján a strandok fejlesztése állt a fókuszban.
Lionel Messi új, többéves szerződést kötött az Inter Miamival, amely vélhetően pályafutása utolsó kontraktusa lesz. A 38 éves argentin legenda hosszas tárgyalások után egyezett meg a klubbal, a hivatalos bejelentés várhatóan 10 napon belül érkezik - tudósított a Miami Herald.
A megállapodás hat hónappal a Miami Freedom Park Stadion tervezett megnyitása előtt született meg, amely a korábbi Melreese golfpálya helyén épül a Miami Nemzetközi Repülőtér közelében. Messi emellett arra is törekszik, hogy segítse Argentínát a világbajnoki címe megvédésében a jövő nyári, az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában rendezendő 2026-os világbajnokságon.
A nyolcszoros Aranylabdás 2023 júliusában csatlakozott az Inter Miamihoz, jelenlegi szerződése az idény végén járt volna le. Éves fizetése ebben a szezonban 20,45 millió dollár volt, kezdeti szerződésének teljes értéke pedig 130-150 millió dollár között mozgott, amely magában foglalja a klub részesedését is játékos pályafutásának befejezése után.
Messi hatalmas hatással van a klubra és az MLS-re, az amerikai bajnokságra is. Az idei szezonban 21 MLS-mérkőzésen 20 gólt szerzett és 11 gólpasszt adott, miután a Seattle Sounders elleni keddi győzelem során is eredményes volt és gólpasszt is jegyzett. 2025-ben minden versenysorozatot figyelembe véve 28 gólt szerzett és 13 gólpasszt adott. Az előző szezonban a liga MVP-jének választották, miután rekordokat döntő alapszakaszhoz segítette a Miamit.
Messi érkezése előtt az Inter Miami 50-60 millió dolláros bevételt termelt 2022-ben. Ez 2023-ban 120-130 millió dollárra ugrott, idén pedig a klub várhatóan közel 300 millió dollárt fog termelni. Az MLS nézőszáma, az Inter Miami hazai és idegenbeli mérkőzéseinek jegyárai, a szponzori szerződések és a merchandising eladások mind példátlan növekedést mutattak, amióta Messi csatlakozott a ligához.
Landon Donovan, korábbi amerikai válogatott játékos szerint Messi érkezésével óriási felhajtás alakult ki az MLS körül. "Az egész országban érezhető a hatás, hiszen egy olyan játékos, akit sokan minden idők legjobbjának tartanak, most Amerikában játszik, egy olyan ligában, amelyet évtizedekig lenéztek." - fogalmazott a legenda.
Alexi Lalas, egy másik korábbi amerikai válogatott játékos hozzátette: "A Messi által generált gólokon, figyelmen és tényleges bevételeken túl az MLS hitelessége hatalmasat nőtt, és ez olyasmi, ami jóval túlmutat az ő idején."
