2025. szeptember 19. péntek Vilhelmina
26 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Buenos Aires, Argentína, 2024. február 5: A 9 de Julio sugárút közepén felavatott impozáns Lionel Messi-freskóról készült fotó.
Sport

Eldőlt, hol folytatja Lionel Messi: több éves szerződést ír alá az argentin szupersztár

Pénzcentrum
2025. szeptember 19. 15:27

Lionel Messi új, többéves szerződést kötött az Inter Miamival, amely vélhetően pályafutása utolsó kontraktusa lesz. A 38 éves argentin legenda hosszas tárgyalások után egyezett meg a klubbal, a hivatalos bejelentés várhatóan 10 napon belül érkezik - tudósított a Miami Herald.

A megállapodás hat hónappal a Miami Freedom Park Stadion tervezett megnyitása előtt született meg, amely a korábbi Melreese golfpálya helyén épül a Miami Nemzetközi Repülőtér közelében. Messi emellett arra is törekszik, hogy segítse Argentínát a világbajnoki címe megvédésében a jövő nyári, az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában rendezendő 2026-os világbajnokságon.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A nyolcszoros Aranylabdás 2023 júliusában csatlakozott az Inter Miamihoz, jelenlegi szerződése az idény végén járt volna le. Éves fizetése ebben a szezonban 20,45 millió dollár volt, kezdeti szerződésének teljes értéke pedig 130-150 millió dollár között mozgott, amely magában foglalja a klub részesedését is játékos pályafutásának befejezése után.

KATTINTS a friss eredményekért, hírekért a Sportonlinera, a Pénzcentrum sportoldalára!

Messi hatalmas hatással van a klubra és az MLS-re, az amerikai bajnokságra is. Az idei szezonban 21 MLS-mérkőzésen 20 gólt szerzett és 11 gólpasszt adott, miután a Seattle Sounders elleni keddi győzelem során is eredményes volt és gólpasszt is jegyzett. 2025-ben minden versenysorozatot figyelembe véve 28 gólt szerzett és 13 gólpasszt adott. Az előző szezonban a liga MVP-jének választották, miután rekordokat döntő alapszakaszhoz segítette a Miamit.

Messi érkezése előtt az Inter Miami 50-60 millió dolláros bevételt termelt 2022-ben. Ez 2023-ban 120-130 millió dollárra ugrott, idén pedig a klub várhatóan közel 300 millió dollárt fog termelni. Az MLS nézőszáma, az Inter Miami hazai és idegenbeli mérkőzéseinek jegyárai, a szponzori szerződések és a merchandising eladások mind példátlan növekedést mutattak, amióta Messi csatlakozott a ligához.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Landon Donovan, korábbi amerikai válogatott játékos szerint Messi érkezésével óriási felhajtás alakult ki az MLS körül. "Az egész országban érezhető a hatás, hiszen egy olyan játékos, akit sokan minden idők legjobbjának tartanak, most Amerikában játszik, egy olyan ligában, amelyet évtizedekig lenéztek." - fogalmazott a legenda.

Alexi Lalas, egy másik korábbi amerikai válogatott játékos hozzátette: "A Messi által generált gólokon, figyelmen és tényleges bevételeken túl az MLS hitelessége hatalmasat nőtt, és ez olyasmi, ami jóval túlmutat az ő idején."
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #szerződés #labdarúgás #millió #aláírás #amerikai #messi #lionel messi #MLS #amerikai sportok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:35
15:27
15:21
15:15
15:04
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 19.
Leáldozott a pörköltnek és a pacalnak? Így tűnnek el lassan a klasszikus magyar fogások az éttermekből
2025. szeptember 18.
Ezek az ingatlanok lehetnek 2025 legjobb befektetései: felrobbant a piac, rengetegen keresik őket
2025. szeptember 19.
Te is így adod el a cuccaidat a Vinted-en, Facebook-on? Most érkezett, brutál NAV-bírságot kaphatsz!
2025. szeptember 19.
Ezekre az új építésű lakásokra lehet felvenni a 3%-os Otthon Start hitelt a III. és a XI. kerületben: itt a lista!
2025. szeptember 18.
Indulhat a magyar családok rohama az IKEA-ba: újra kapható a termék, amire mindenki várt
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 19. péntek
Vilhelmina
38. hét
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Szoboszlai Dominik fizetése: ennyit keres a Liverpool magyar focistája 2025-ben, itt vannak a számok
2
2 napja
Cristiano Ronaldo fizetése: mennyit keres C. Ronaldo 2025-ben, ennyi jön fociból és szponzoroktól
3
5 napja
Formula-1 Azeri Nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Azerbajdzsán, Baku helyszínen
4
1 hete
Így ki lehet kapni: nagyot harcolt, de veszített a magyar válogatott a portugálok ellen
5
19 órája
Fegyvertartási engedély megszerzése Magyarországon: ezek a szabályok fegyvertartás esetén
PÉNZÜGYI KISOKOS
Alapbiztosítás
a legfontosabb kockázatokra kötött biztosítási szerződés, amelyhez kiegészítő biztosítások is köthetők.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 19. 15:15
Több magyar pezsgő is tarolt a világ egyik legnagyobb pezsgőversenyén
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 19. 13:45
Sokba fájhat annak, aki most ide költözne: az itteni lakásárakra egy magyar sincs felkészülve
Agrárszektor  |  2025. szeptember 19. 14:28
Ömlik be Európába az import paradicsom: ki nem találnád, honnan érkezik