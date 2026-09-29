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Sport

Elveszik a bajnoki címeket a Citytől? Kitálalt a sztáredző a futballvilágot megrázó gigacsalás után

Pénzcentrum
2026. szeptember 29. 18:14

Pochettino szerint a megtévesztés korszakát éltük meg, miután a klubot a Premier League pénzügyi szabályainak tömeges megsértésében találták bűnösnek - írta meg a BBC Sport.

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Mauricio Pochettino, az Egyesült Államok jelenlegi szövetségi kapitánya – aki korábban a Southampton, a Tottenham és a Chelsea vezetőedzője is volt – kemény szavakkal reagált a Manchester City ellen hozott vizsgálat hírére.

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Korábban egy független testület a 115 vádpontból 114-ben bűnösnek találta a Manchester Cityt. A szabálysértések a 2009–2010-es és a 2017–2018-as szezon közötti időszakra vonatkoznak, emellett a klub a 2018 decembere és 2023 februárja közötti Premier League-vizsgálatokkal való együttműködés hiánya miatt is felel. A szankciókat még nem hirdették ki, de a City már fellebbezést tervez.

Bármilyen büntetést is szabnak ki, az időt nem lehet visszaforgatni- Rengeteg kárt okozott ez az egész. Sok klub betartotta a szabályokat, mások viszont nem. Ebben az időszakban nem létezett sportszerűség. Hogyan lehetne helyrehozni mindazt a kárt, amit okoztak?

 - tette fel a kérdést Pochettino.

Anglia
Manchester City
Piaci érték: 1 432,30M
Edző: Enzo Maresca
Jelenlegi helyezés: #1
English Premier League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
1.
Manchester City
5
5
0
0
13
5
8
15
2.
Arsenal
5
4
0
1
8
4
4
12
3.
Brighton
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3
1
1
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5
11
10
Adatlap létrehozva: 2026.09.29.

Az 54 éves edző saját tapasztalataival támasztotta alá elégedetlenségét. Felidézte, hogy a Tottenham új stadionjának építésekor tizennyolc hónapon át egyetlen igazolást sem tudtak végrehajtani a pénzügyi előírások miatt, ennek ellenére a csapat rendre a top négyben végzett, és bejutott a Bajnokok Ligája elődöntőjébe. "Velünk rendkívül szigorúak voltak, másokkal szemben viszont engedékenyek. Ezért mondom azt, hogy ez az egész nagyon furcsa" – tette hozzá.

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Pochettino korábban felvetette azt is, hogy a Chelsea-től el kellene venni a 2016–2017-es bajnoki címet, és a második helyezett Tottenhamnek kellene odaítélni azt. A BBC Sport értesülései szerint több élvonalbeli klub is jogi tanácsadóhoz fordult, hogy kártérítési igényt nyújthassanak be a City elleni döntést követően.

A Premier League 2023 februárjában emelt vádat a Manchester City ellen egy négyéves vizsgálat lezárultával. Az ügyet zárt ajtók mögött tárgyalták egy 2024 szeptemberében kezdődő, nagyjából tizenkét hetes meghallgatássorozaton.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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