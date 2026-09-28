Eszement vasárnap az NFL-ben: nagyot ment az első riói meccs, sok papírforma felborult

Az NFL harmadik fordulója bővelkedett a drámai befejezésekben. A Baltimore az utolsó másodpercben győzte le a Dallast Rio de Janeiróban, a Pittsburgh véget vetett a Cincinnati veretlenségének, míg a Seattle a tavaly november óta tartó győzelmi sorozatának elveszítésével kapott ki Washingtonban - tudósított a The Guardian.

Pittsburghben Aaron Rodgers 292 yarddal és három touchdown-passzal vezette győzelemre a Steelerst a Cincinnati Bengals ellen. A találkozót Chris Boswell 33 yardos mezőnygólja döntötte el, majd Joe Burrow labdavesztése (fumble) pecsételte meg a Bengals sorsát, így mindkét csapat 2–1-es mérleggel áll.

A Seattle Seahawks 12 mérkőzéses győzelmi sorozata – amely magában foglalta a tavalyi Super Bowl-győzelemhez vezető rájátszást is – Washingtonban ért véget. A Commendersnél a sérült Jayden Daniels helyére beugró Marcus Mariota három touchdown-passzt adott, a fővárosiak védelme pedig három labdaszerzéssel segítette győzelemhez a hazaiakat.

A forduló legdrámaibb jeleneteit Rio de Janeiróban láthatták a nézők. Lamar Jackson az utolsó hét másodpercben egy 27 yardos passzt juttatott el Zay Flowersnek, majd időt kért, így a megmaradt egyetlen másodpercben Tyler Loop egy 56 yardos mezőnygóllal biztosította a Baltimore Ravens (2–1) győzelmét a Dallas Cowboys (1–2) ellen. A közel 73 ezer néző előtt megrendezett találkozó az NFL történetének első Rio de Janeiró-i mérkőzése volt.

THE BALTIMORE RAVENS WIN THE GAME IN RIO 😱 #NFL https://t.co/Z8YUIgF6tN — TSN (@TSN_Sports) September 27, 2026

A Las Vegas Raiders Kirk Cousins három touchdown-passzának köszönhetően 11 pontos hátrányból fordítva győzte le a New Orleans Saintset, ezzel az újonc vezetőedző, Klint Kubiak irányításával 3–0-s mérleggel kezdte a szezont.

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A Minnesota Vikings szintén veretlenül áll (3–0), miután Myles Price 86 yardos punt-visszahordásból szerzett touchdownjával, Kyler Murray pedig egy 41 yardos touchdown-passzal győzte le a Tampa Bay Buccaneerst (0–3), habár Justin Jefferson bokasérülés miatt korán kivált a játékból. A Buffalo Bills Josh Allen két futott touchdownjának köszönhetően nyert a Los Angeles Chargers (0–3) ellen, annak ellenére, hogy az irányító összesen öt labdát veszített el a mérkőzésen.

A Kansas City Chiefs (3–0) szoros küzdelemben aratott győzelmet a Miami Dolphins felett, ahol Patrick Mahomes 24 passzából 20 sikeres volt, Kenneth Walker III pedig elkapásból és futásból is pontot szerzett. San Franciscóban Brock Purdy négy touchdown-passzt dobott, ám az Arizona Cardinalst legyőző 49ers (3–0) Mike Evans és Trent Williams sérülésével fizetett a sikerért. Detroitban Jahmyr Gibbs háromszor is eljutott a célterületre – köztük a győztes 11 yardos elkapásból szerzett touchdownnál –, a Lions (2–1) pedig magabiztosan verte a New York Jetset (1–2).

A New England Patriots továbbra sem találja a ritmust, a Jacksonville elleni megalázó vereség során Drake Maye két eladott passzt (interception) dobott és egy labdavesztést (fumble) is elkövetett. Az irányító három mérkőzés alatt már hét labdavesztésnél jár, míg tavaly 17 találkozón mindössze 11-et csinált.

A Cleveland Browns (2–1) Deshaun Watson negyedik negyedbeli jó játékával fordított a Carolina Panthers ellen, az Indianapolis Colts pedig Spencer Shrader 53 yardos mezőnygóljával kerekedett felül a Houston Texans (0–3) együttesén az utolsó másodpercekben. A New York Giants a futójátékra építve, klasszikus irányítójáték nélkül is legyőzte a Tennessee Titanst (0–3), ám Brian Burns súlyos térdsérülést szenvedett a mérkőzésen.