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Betörő betörés a házba
Sport

Senki nincs biztonságban, olimpiai bajnokot is kirámoltak a bűnözők: nagy értékű luxuskocsiját vitték el

Pénzcentrum
2026. szeptember 23. 13:43

A járművet később megtalálták, de a betörés körülményeiről és az esetleges gyanúsítottak elfogásáról egyelőre nem közöltek részleteket.

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Simone Biles, az olimpai bajnok amerikai tornásznő egy TikTok-videóban számolt be arról, hogy chicagói otthonába három maszkos betörő hatolt be, és ellopták a hatjegyű összegre becsült Porsche GTS-ét.

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Biles a chicagói ingatlant NFL-játékos férjével, Jonathan Owensszel osztotta meg, aki 2024-ben és 2025-ben a Chicago Bearsben játszott, jelenleg pedig az Indianapolis Colts játékosa. A tornásznő elmondta, hogy a betörés volt az egyik fő oka annak, hogy beszereztek egy dobermannt. Egy nem sokkal később közzétett újabb TikTok-videóban Biles már egy vadonatúj Lamborghinit mutatott be egy houstoni szalonban.

Az eset újabb láncszem a sztársportolókat célzó betöréssorozatban. Májusban az argentin rendőrség két chilei állampolgárt tartóztatott le, akik egy nemzetközi bűnszervezet tagjaként NBA- és NFL-sztárok – köztük Patrick Mahomes, Travis Kelce és Luka Dončić – otthonát rabolták ki. Az FBI megállapítása szerint dél-amerikai szervezett bűnözői csoportok nyilvánosan elérhető információk és a közösségi média alapján követték nyomon a sportolók szokásait és utazásait.

Az elkövetők fejlett technológiával dolgoztak, képesek voltak megkerülni a riasztórendszereket, blokkolni a vezeték nélküli internetkapcsolatot, kiiktatni a védelmi eszközöket és elfedni a biztonsági kamerákat. Az ékszerek, a készpénz, a trófeák és az érmek tartoztak a leggyakrabban ellopott értéktárgyak közé, a betörésekre pedig jellemzően akkor került sor, amikor a sportolók nem tartózkodtak otthon. Az NFL már 2024-ben biztonsági figyelmeztetést küldött a csapatoknak és a játékosszakszervezetnek a Mahomes és Kelce otthonát érintő esetek nyomán.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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