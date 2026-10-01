Győzelmi kényszerben a magyar válogatott: fel tudja rázni a csapatot Marco Rossi a Georgia elleni meccsre?

A magyar labdarúgó-válogatott győzelmi kényszerben fogadja pénteken a georgiai csapatot, ugyanis a siker elmaradása esetén alaposan megcsappanna az esély a célként kitűzött feljutásra a Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B divízióból.

A sérülésektől tizedelt magyar együttes az ukránoktól 1-0-s vereséget szenvedett hazai pályán, majd Észak-Írország vendégeként gól nélküli döntetlent játszott, így két kör után máris hárompontos lemaradásba került ezzel a két riválissal szemben. Ami ennél is aggasztóbb, hogy a középcsatár Varga Barnabás és szélső Sallai Roland nélkül egyelőre gólképtelen a válogatott, ráadásul - Redzic Damir kidőlése után - a játék is jelentősen visszaesett Belfastban, ahol így mindössze egyetlen kaput eltaláló kísérlettel zártak Marco Rossi szövetségi kapitány tanítványai.

Márpedig a sérültek nem térnek vissza a soron következő két találkozóra sem, így az olasz szakvezetőnek ezzel az erősen tartalékos kerettel kell valahogy életet lehelnie a támadójátékba. Ennek kulcsa az a Tóth Alex lehet, aki bár a Bournemouth-ban alig kap lehetőséget, az északírek vendégeként jó cserének bizonyult, a beállításától megélénkült a magyar a csapat játéka.

Amiben még bízni lehet, hogy a magyarok a telt házas közönségük előtt - a vereség ellenére - az erősebb ukránokkal szemben is képesek voltak mezőnyfölényre szert tenni, így joggal lehet abban reménykedni, hogy a világranglistán 33 hellyel a magyar válogatott mögött álló, s eddig ugyancsak gólképtelen Georgia (72.) ellen is sikerül ez.

Ettől függetlenül nem lehet lebecsülni az ellenfelet, mert több játékosa futballozik európai élbajnokságban, mint a magyaroknak, továbbá Hvicsa Kvarachelia révén ugyanúgy van egy világsztárjuk, aki a vb-n nem szerepelt játékosok közül egyedüliként került az Aranylabda harminc jelöltje közé a Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germainből. Az szintén hajthatja a legutóbb Eb-nyolcaddöntős ellenfelet, hogy a játékosok bizonyítani szeretnének az új szövetségi kapitánynak, Ramaz Szvanadzének, aki a nyitókörös vereséget követően váltotta a kispadon a francia Willy Sagnolt.

A két keretben lesznek ismerősök, ugyanis a vendégeknél Giorgij Mamardasvili annak a Liverpoolnak a cserekapusa, melyben Kerkez Milos és a válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik alapember. A francia másodosztályban szereplő Saint-Etienne együttesében pedig Csongvai Áron és Zuriko Davitasvili csapattársak, emellett a kaukázusiak keretének tagja az MTK-ban futballozó Ilia Beriasvili, akit így a magyar élvonalban szereplők ismerhetnek.

A csoport másik pénteki meccsén Ukrajna a szlovákiai Nagyszombatban fogadja a hozzá hasonlóan négypontos északír csapatot. A Nemzetek Ligája B divíziójából a négy csoportelső feljut az élvonalba, az utolsók kiesnek a harmadosztályt jelentő C ligába, míg a második helyezettek a feljutásért, a harmadikok pedig a bennmaradásért játszanak majd osztályozót márciusban.

Az NL közvetetten a 2028-as Európa-bajnokság selejtezősorozatának is része, mivel ebből a sorozatból négy-kilenc olyan válogatott szerez majd pótselejtezős helyet, amely a hagyományos selejtezőkön nem végez a 12 csoport első két helyén.

A kontinentális szövetség két helyet biztosít a rendezőknek, de a kvalifikáció során akár mind a négy kivívhatja a részvétel jogát, így a pótselejtezőkön kettő, három vagy négy fennmaradó helyért lehet majd küzdeni a négy házigazda - Anglia, Wales, Írország, Skócia - hagyományos Eb-selejtezős szereplésének függvényében. Ennek fényében egyelőre nehéz megjósolni, milyen szereplésre lesz szükség az esetleges második lehetőséghez, de előreláthatólag - sikertelen Eb-selejtező esetén - ennek megszerzésére csoportgyőztesként lehet komoly esély.

A Puskás Arénában 20.45-kor a szerb Srdjan Jovanovic sípjelére kezdődik a magyar-georgiai találkozó, amelyet az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetít.

Címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA