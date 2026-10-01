2026. október 1. csütörtök Malvin
25 °C Budapest
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Debrecen, 2026. június 9.Marco Rossi szövetségi kapitány a Magyarország - Kazahsztán barátságos labdarúgó-mérkőzésen a debreceni Nagyerdei Stadionban 2026. június 9-én.MTI/Czeglédi Zsolt
Sport

Győzelmi kényszerben a magyar válogatott: fel tudja rázni a csapatot Marco Rossi a Georgia elleni meccsre?

MTI
2026. október 1. 11:21

A magyar labdarúgó-válogatott győzelmi kényszerben fogadja pénteken a georgiai csapatot, ugyanis a siker elmaradása esetén alaposan megcsappanna az esély a célként kitűzött feljutásra a Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B divízióból.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A sérülésektől tizedelt magyar együttes az ukránoktól 1-0-s vereséget szenvedett hazai pályán, majd Észak-Írország vendégeként gól nélküli döntetlent játszott, így két kör után máris hárompontos lemaradásba került ezzel a két riválissal szemben. Ami ennél is aggasztóbb, hogy a középcsatár Varga Barnabás és szélső Sallai Roland nélkül egyelőre gólképtelen a válogatott, ráadásul - Redzic Damir kidőlése után - a játék is jelentősen visszaesett Belfastban, ahol így mindössze egyetlen kaput eltaláló kísérlettel zártak Marco Rossi szövetségi kapitány tanítványai.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Márpedig a sérültek nem térnek vissza a soron következő két találkozóra sem, így az olasz szakvezetőnek ezzel az erősen tartalékos kerettel kell valahogy életet lehelnie a támadójátékba. Ennek kulcsa az a Tóth Alex lehet, aki bár a Bournemouth-ban alig kap lehetőséget, az északírek vendégeként jó cserének bizonyult, a beállításától megélénkült a magyar a csapat játéka.

Kapcsolódó cikkeink:

Amiben még bízni lehet, hogy a magyarok a telt házas közönségük előtt - a vereség ellenére - az erősebb ukránokkal szemben is képesek voltak mezőnyfölényre szert tenni, így joggal lehet abban reménykedni, hogy a világranglistán 33 hellyel a magyar válogatott mögött álló, s eddig ugyancsak gólképtelen Georgia (72.) ellen is sikerül ez.

Ettől függetlenül nem lehet lebecsülni az ellenfelet, mert több játékosa futballozik európai élbajnokságban, mint a magyaroknak, továbbá Hvicsa Kvarachelia révén ugyanúgy van egy világsztárjuk, aki a vb-n nem szerepelt játékosok közül egyedüliként került az Aranylabda harminc jelöltje közé a Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germainből. Az szintén hajthatja a legutóbb Eb-nyolcaddöntős ellenfelet, hogy a játékosok bizonyítani szeretnének az új szövetségi kapitánynak, Ramaz Szvanadzének, aki a nyitókörös vereséget követően váltotta a kispadon a francia Willy Sagnolt.

A két keretben lesznek ismerősök, ugyanis a vendégeknél Giorgij Mamardasvili annak a Liverpoolnak a cserekapusa, melyben Kerkez Milos és a válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik alapember. A francia másodosztályban szereplő Saint-Etienne együttesében pedig Csongvai Áron és Zuriko Davitasvili csapattársak, emellett a kaukázusiak keretének tagja az MTK-ban futballozó Ilia Beriasvili, akit így a magyar élvonalban szereplők ismerhetnek.

A csoport másik pénteki meccsén Ukrajna a szlovákiai Nagyszombatban fogadja a hozzá hasonlóan négypontos északír csapatot. A Nemzetek Ligája B divíziójából a négy csoportelső feljut az élvonalba, az utolsók kiesnek a harmadosztályt jelentő C ligába, míg a második helyezettek a feljutásért, a harmadikok pedig a bennmaradásért játszanak majd osztályozót márciusban.

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az NL közvetetten a 2028-as Európa-bajnokság selejtezősorozatának is része, mivel ebből a sorozatból négy-kilenc olyan válogatott szerez majd pótselejtezős helyet, amely a hagyományos selejtezőkön nem végez a 12 csoport első két helyén.

A kontinentális szövetség két helyet biztosít a rendezőknek, de a kvalifikáció során akár mind a négy kivívhatja a részvétel jogát, így a pótselejtezőkön kettő, három vagy négy fennmaradó helyért lehet majd küzdeni a négy házigazda - Anglia, Wales, Írország, Skócia - hagyományos Eb-selejtezős szereplésének függvényében. Ennek fényében egyelőre nehéz megjósolni, milyen szereplésre lesz szükség az esetleges második lehetőséghez, de előreláthatólag - sikertelen Eb-selejtező esetén - ennek megszerzésére csoportgyőztesként lehet komoly esély.

A Puskás Arénában 20.45-kor a szerb Srdjan Jovanovic sípjelére kezdődik a magyar-georgiai találkozó, amelyet az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetít.

Címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA 
#foci #sport #labdarúgás #magyar válogatott #puskás aréna #szoboszlai dominik #magyar foci #marco rossi #kerkez milos #varga barnabás #beharangozó

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:15
12:01
11:44
11:35
11:21
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 1.
Riasztó, ami a magyar iskolákban történik: súlyos etikai problémával szembesülnek az iskolapszichológusok
2026. szeptember 30.
Sokan már fiatalon búcsút mondhatnak a gondtalan nyugdíjas éveknek: rengeteg pénzt buknak el, itt hibáznak
2026. október 1.
Ezt a hiányszakmát az AI sem tudja kinyírni: diploma sem kell hozzá, mégis degeszre keresheted magad vele
2026. szeptember 30.
Kiderült a nagyvárosok jövője: elképesztő gazdagság és felemelkedés vár erre a metropoliszra
2026. szeptember 30.
Megvan a dátum, mikor válunk le az orosz gázról: mennyibe fog kerülni a magyaroknak az új rezsi-rendszer?
NAPTÁR
Tovább
2026. október 1. csütörtök
Malvin
40. hét
Október 1.
Az idősek világnapja
Október 1.
A mellrák elleni küzdelem világnapja
Október 1.
Vegetáriánus világnap
Október 1.
A mosoly világnapja
Október 1.
A fájdalomcsillapítás világnapja
Október 1.
A zene világnapja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Itt az újabb Szoboszlai-bombagól: ezt muszáj látni, kiszakadt a háló + videó
2
1 hete
Kitört a balhé a dartsversenyen: azonnal visszalépett a versenyektől a darts fiatal zsenije
3
2 hete
F1 Azeri Nagydíj 2026: itt van a teljes nagydíjhétvége programja Baku, Azerbajdzsán helyszínen
4
2 hete
Rendkívüli változás a Forma-1-ben: áthelyezik a jövő heti bakui nagydíjat, itt a hivatalos menetrend
5
5 napja
Megvan végre, ki lesz Lázár János utódja: döntött az elnökség, a megbízatás 2028 augusztusáig szól
PÉNZÜGYI KISOKOS
Eszközalap
Befektetéshez kötött biztosítások, másnéven Unit Linked biztosítások esetén a befizetett összegeket unitokra (egységekre) váltja át a biztosító. Az egységekből ezután az ügyfél elvárásának megfelelően eszközalapo(ka)t vásárol a biztosító. Az eszközalap befektetési politikájáról a biztosító tájékoztatja az ügyfeleit.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 1. 11:17
Durván felmelegedhetnek ezek a burkolatok a nyári hőségben: óriási hiba ilyet használni, hatalmas összegek éghetnek el
Pénzcentrum  |  2026. október 1. 10:01
Ezt a hiányszakmát az AI sem tudja kinyírni: diploma sem kell hozzá, mégis degeszre keresheted magad vele
Agrárszektor  |  2026. október 1. 11:29
Sok magyarnak közeleg a határidő: ezt már csak október 15-ig lehet elintézni