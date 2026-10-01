Megüzente Hamilton, óriási hiba lenne elküldeni a Ferrari-főnököt: "Nem megy sehová, én is kiállok mellette!"

George Russell a bakui győzelmét követően magabiztosan tekint a szezon hátralévő részére, miközben Lewis Hamilton határozottan kiállt a Ferrari csapatfőnöke, Frédéric Vasseur mellett - írta a BBC.

A brit pilóta a múlt hétvégén Azerbajdzsánban szerezte meg idei harmadik futamgyőzelmét – három hónapig tartó nyeretlenségi sorozatot megtörve –, és elmondása szerint áttörést ért el a Mercedes versenyautójának megértésében. Russell jelenleg 66 pontos hátrányban van csapattársa, Kimi Antonelli mögött a világbajnoki pontversenyben, de hét-nyolc futammal a szezon vége előtt még nem adta fel a reményt. "Végre úgy érzem, hogy hétvégéről hétvégére képes vagyok a győzelemért harcolni. Tudom, mire van szükségem az autótól és magamtól, már nem érzem elveszettnek magam" – fogalmazott a Mercedes versenyzője.

A brit pilóta az idényt még a bajnoki esélyesek között kezdte, ám Antonelli gyorsan átvette az irányítást, miután Russell nehezen alkalmazkodott az új szabályok szerint épített Mercedeshez. Saját bevallása szerint tudatosan kellett megváltoztatnia a vezetési stílusát, ami eleinte sok odafigyelést igényelt, mára viszont ösztönössé vált. A Mercedes ráadásul a hétvégi szepangi futamra hosszú idő után egy nagyobb fejlesztési csomaggal érkezik, amitől a csapat azt reméli, hogy közelebb kerülhetnek a címvédő McLarenhez.

Antonelli számára Baku nehéz hétvégének bizonyult, hiszen az időmérő edzésen balesetet szenvedett, így csak a 16. helyről rajtolhatott, ahonnan végül az ötödik pozícióig küzdötte fel magát. Az olasz pilóta elismerte, hogy ez volt az idei leggyengébb teljesítménye, de kiemelte, hogy a legfontosabb tanulságként mindig a maximális teljesítményre kell törekednie.

A paddock másik kiemelt témája Lewis Hamilton kiállása volt Frédéric Vasseur mellett. A Ferrari a hétvége előtt szokatlan módon, nyilvános közleményben erősítette meg posztján a csapatfőnököt a jövőjével kapcsolatos találgatások közepette. A hétszeres világbajnok szerint Vasseur menesztése súlyos hiba lenne. "Fantasztikus munkát végez. Ha megnézzük, hányszor cseréltek már vezetőt ebben a pozícióban... most úgy érzem, a csapat jobb helyzetben van, mint korábban bármikor. Fred a helyén van, nem megy sehová, és én is kiállok mellette" – nyilatkozta Hamilton.

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Hamilton egyúttal a Ferrari fejlődésére is felhívta a figyelmet, hiszen a győzelem nélküli, negyedik helyen zárt 2025-ös szezon után idén már a második helyen állnak a konstruktőri bajnokságban, ráadásul ő és Charles Leclerc is tudott már futamot nyerni. A brit pilóta ugyanakkor rámutatott a csapat legnagyobb gyengeségére is, a Ferrari ugyanis kanyarsebességben a mezőny egyik legjobb autója, de a motorteljesítmény terén átlagosan 0,4 másodperces körönkénti lemaradásban van a Mercedesszel és a Red Bull-lal szemben. "Néhány versenyen ez a hátrány eléri a 0,6 másodpercet is, mégis remek eredményeket érünk el. Ez pontosan megmutatja, milyen kiváló munkát végeztek a gyárban" – tette hozzá Hamilton, aki szerint az idei szezon kiváló alapot nyújt a további fejlődéshez.

Címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA