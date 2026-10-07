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Megtakarítás

Súlyos pénzt bukik, aki itt tartja a megtakarításait Magyarországon: rengetegen estek bele a csapdába

Pénzcentrum
2026. október 7. 14:50

A magyar gazdaság dinamizálásának és a versenyképesség növelésének kulcsa a lakossági megtakarítások tőkepiacra terelése, valamint a tőzsdén jegyzett hazai vállalatok számának érdemi növelése. Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója szerint a magyar lakosság hatalmas, kihasználatlan vagyonnal rendelkezik, amelynek mozgósítása nemcsak a befektetőknek hozna jelentős hozamot, de nemzetgazdasági szinten is érdemben javítaná a termelékenységet.

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Európa jelentős versenyképességi hátrányba került az Egyesült Államokkal és Ázsiával szemben, aminek egyik fő oka a töredezett, gyenge európai tőkepiac – hívta fel a figyelmet a vezérigazgató a Budapest Economic Forumon tartott előadásában. Míg az Egyesült Államokban a tőkepiaci kapitalizáció a GDP 224 százalékát teszi ki, addig Európában ez az arány 70, Magyarországon pedig mindössze 22 százalék. A megfelelő hazai források hiánya miatt a gyorsan növekvő, innovatív európai cégek gyakran az amerikai tőzsdéken hajtják végre a kibocsátásaikat, amivel a kontinens évente mintegy 300 milliárd eurónyi megtakarítást veszít el.

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Magyarországon is óriási tartalékok hevernek kihasználatlanul. A 125 ezer milliárd forintos lakossági megtakarítási állomány mintegy ötöde inaktív formában, készpénzben vagy látra szóló betétekben áll, és a teljes vagyon mindössze 3,4 százaléka jelenik meg a hazai tőkepiacon. Pedig az elmúlt öt évet vizsgálva a BÉT vezető indexe, a BUX bizonyult a legjövedelmezőbb befektetésnek, összességében 164 százalékos – éves szinten több mint 20 százalékos – hozamot biztosítva. Ha a lakosság a pénzének csupán tíz százalékát a tőzsdén fektette volna be, több ezer milliárd forintnyi többlethozamot realizálhatott volna az elmúlt időszakban - írta meg a Portfolio.

A tőzsdei jelenlét szigorú átláthatóságot követel, ami sokkal hatékonyabb működésre ösztönzi a vállalatokat. Ezt jól mutatja, hogy a hazai parketten jegyzett 150 cég többsége termelékenységben és profitmarzsban is messze kiemelkedik a magyar átlagból. Bár a BUX index a korábbi évek hazai gazdasági stagnálása ellenére is dinamikusan, évente 30-40 százalékkal nőtt, a budapesti piac értékeltségi alapon továbbra is az egyik legolcsóbbnak számít.

A fenntartható gazdasági fellendüléshez elengedhetetlen lenne visszatérni a BÉT századfordulós fénykorához, amikor még 500 vállalat papírjaival kereskedtek a parketten. A tőzsdei bevezetés hosszú távú gazdasági előnyeit jól példázza a Mol és az OTP története is, hiszen mindkét nagyvállalat esetében a tőzsdére lépés volt az a mérföldkő, amely megalapozta a későbbi sikeres regionális és globális terjeszkedést. A hazai tőkepiac mélyítéséhez és a cégszám növeléséhez azonban a vállalatok elkötelezettsége mellett megfelelő kormányzati ösztönzőkre is szükség van.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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