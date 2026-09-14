Súlyos bírói hiba a manchesteri rangadón: ezt hogy magyarázzák ki?

A feszült, vitatott ítéletekkel tarkított derbin a City úgy tudott nyerni az Old Traffordon, hogy a mérkőzés nagy részében emberhátrányban játszott Phil Foden korai kiállítása miatt - tudósított a BBC.

A Profi Játékvezetők Testülete (Pro Ref) hivatalosan is elismerte, hogy a videóbíró hibázott Erling Haaland győztes góljának megadásakor a Manchester City és a Manchester United tegnapi rangadóján. A találkozó 60. percében Joško Gvardiol beadását követően Haaland a hosszú kapufánál lőtt a hálóba. A játékvezető a pályán még les miatt érvénytelenítette a találatot, ám a VAR-vizsgálat során kiderült, hogy Patrick Dorgu lába miatt a norvég csatár szabályos pozícióban volt, így végül megadták a gólt.

A probléma azonban nem Haaland helyezkedésével volt. A beadás pillanatában a középen érkező Enzo Fernández lespozícióban vetődött a labda felé. Bár végül nem ért hozzá, mozgásával egyértelműen zavarta a mögötte érkező United-védőt, Lisandro Martínezt és a kapust is.

A Pro Ref közleményében megerősítette, hogy mivel Fernández nem ért a labdához, a leshelyzet megítélése szubjektív döntés volt. A videóbírónak azonban észlelnie kellett volna, hogy a játékos helyezkedése befolyásolta az akciót, és a pálya melletti monitorhoz kellett volna küldenie a játékvezetőt az eset felülvizsgálatára. A testület tegnap este felvette a kapcsolatot a Manchester Uniteddel, és elnézést kért a téves ítéletért.

Premier League 4. forduló Manchester United 0 1 Manchester City Félidő: 0-0 2026. szeptember 13. vasárnap 17:30 | Old Trafford, Manchester Hazai gólszerzők Vendég gólszerzők 60' Erling Haaland 55 Labdabirtoklási arány 45 116 Támadások 81 70 Veszélyes támadások 31 3 Kaput eltaláló lövések 2 9 Kaput elkerülő lövések 1 6 Szögletek 7 1 Sárga lapok 2 0 Piros lapok 1 0 Büntetők 0 4 Blokkolt lövések 3 Adatlap létrehozva: 2026.09.14.

A United részéről Martínez igazságtalanságnak nevezte a történteket, míg a csapat menedzsere, Michael Carrick aggasztónak és érthetetlennek tartotta a döntést. A szakértők, köztük Wayne Rooney és Gary Neville is egyetértettek abban, hogy a videóbíró óriási hibát vétett, hiszen Fernández egyértelműen játékba avatkozott.

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A parázs hangulatú derbit egy másik komoly eset is beárnyékolta. A Manchester City már a 23. perctől tíz emberrel játszott, miután Phil Fodent azonnali piros lappal kiállította Michael Oliver játékvezető. Foden a földön fekve rúgott oda a United csapatkapitányának, Bruno Fernandesnek, miután a portugál középpályás előzőleg felrúgta őt. A VAR jóváhagyta a kiállítást, ám sokak – köztük a korábbi labdarúgó, Roy Keane – szerint Fernandesnek is lapot kellett volna kapnia a provokációért. Enzo Maresca, a City menedzsere a mérkőzés után úgy vélte, a játékvezetés ezen a meccsen mindkét oldalon hagyott kívánnivalót maga után, de csapata teljesítményéből ez semmit sem von le.